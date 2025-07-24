"ستاندرد تشارترد": أول حل مستدام للضمان في الإمارات

أطلق بنك ستاندرد تشارترد أول حل مستدام للحسابات المصرفية والضمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للشركات مواءمة ودائعها النقدية مع أهداف الاستدامة.
ويتيح العرض الأول من نوعه في السوق ربط الأموال المحتفظ بها في حسابات الضمان أو الحسابات المخصصة بشكل مباشر بمحفظة البنك من القروض والمشاريع الخضراء والمستدامة المعتمدة، بما يتوافق مع إطار المنتج الأخضر والمستدام.
يتوفر هذا الحل الجديد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك من خلال مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وفي المملكة المتحدة، ويمثل خطوةً هامةً نحو الخدمات المصرفية المعاملاتية المستدامة. وقد صُمم لتلبية الطلب المتزايد على الأدوات المالية المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) التي تدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
قالت ساندرين جوردان، الرئيسة العالمية للودائع وحلول السيولة والحسابات الضمانية في ستاندرد تشارترد: "تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة في مجال الاستدامة، ونحن فخورون بدعم هذه الرؤية بحلول عملية". وأضافت: "يمنح عرضنا الجديد عملاءنا طريقة موثوقة وشفافة لمواءمة سيولتهم مع الأثر البيئي والاجتماعي الهادف".
بصفته وكيل ضمان وبنك حسابات مستقل، يضمن ستاندرد تشارترد تخصيص أموال العملاء لمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المؤهلة. وهذا يوفر للشركات شفافية ومساءلة وثقة أكبر في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.
يُضاف هذا الحل الجديد إلى محفظة البنك المتنامية من الخدمات المُستندة إلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك الحسابات النقدية المُرتبطة بها، وتمويل التجارة المستدامة، وقروض التجارة المستدامة للمؤسسات المالية. كما يُعزز هذا الإطلاق التزام ستاندرد تشارترد المُستمر بدعم أهداف الإمارات العربية المتحدة المناخية ومساعدة عملائه على دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتهم المالية الأساسية.