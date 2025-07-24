"ستاندرد تشارترد": أول حل مستدام للضمان في الإمارات

يتوفر هذا الحل الجديد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك من خلال مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وفي المملكة المتحدة، ويمثل خطوةً هامةً نحو الخدمات المصرفية المعاملاتية المستدامة. وقد صُمم لتلبية الطلب المتزايد على الأدوات المالية المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) التي تدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.