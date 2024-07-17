"ستاندرد آند بورز": معيار "الشريعة 62"قد يخفض إصدارات الصكوك

وقال "محمد داماك"، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية: "سيحول المعيار الصناعة نحو الصكوك المدعومة بالأصول من خلال اشتراط التحويل الحقيقي للأصول الأساسية إلى المستثمرين".

وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك 91.9 مليار دولار أمريكي في منتصف العام 2024، وهو أداء مماثل للعام الماضي ولكن مع اتجاه تصاعدي كبير في الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية.

وقال داماك: "نحافظ على توقعاتنا لإصدارات الصكوك العالمية لعام 2024 بقيمة 160 مليار دولار - 170 مليار دولار، بما في ذلك الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 45 مليار دولار - 50 مليار دولار".

وبلغ إجمالي الإصدارات 91.9 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بارتفاع طفيف عن العام الماضي البالغ 91.3 مليار دولار أمريكي. لكن الفارق الملحوظ هو الزيادة بنسبة 23.8 في المائة في إصدارات العملات الأجنبية، والتي وصلت إلى 32.7 مليار دولار بحلول 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 26.4 مليار دولار في العام السابق.