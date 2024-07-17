"ستاندرد آند بورز": معيار "الشريعة 62"قد يخفض إصدارات الصكوك
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية إن اعتماد معيار الشريعة 62 الجديد قد يعطل سوق الصكوك في العام المقبل، مع التزامها بتوقعاتها لإصدار الصكوك العالمية بقيمة 160 مليار دولار إلى 170 مليار دولار لعام 2024.
ووفقاً للمحللين في "وكالة ستاندرد آند بورز"، يمكن للمعيار الشرعي رقم 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن يقلل من أحجام الإصدار على المدى المتوسط إذا أدى إلى تغيير جوهري في طبيعة وخصائص المخاطر لأدوات الصكوك.
وقال "محمد داماك"، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية: "سيحول المعيار الصناعة نحو الصكوك المدعومة بالأصول من خلال اشتراط التحويل الحقيقي للأصول الأساسية إلى المستثمرين".
وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك 91.9 مليار دولار أمريكي في منتصف العام 2024، وهو أداء مماثل للعام الماضي ولكن مع اتجاه تصاعدي كبير في الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية.
وقال داماك: "نحافظ على توقعاتنا لإصدارات الصكوك العالمية لعام 2024 بقيمة 160 مليار دولار - 170 مليار دولار، بما في ذلك الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 45 مليار دولار - 50 مليار دولار".
وبلغ إجمالي الإصدارات 91.9 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بارتفاع طفيف عن العام الماضي البالغ 91.3 مليار دولار أمريكي. لكن الفارق الملحوظ هو الزيادة بنسبة 23.8 في المائة في إصدارات العملات الأجنبية، والتي وصلت إلى 32.7 مليار دولار بحلول 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 26.4 مليار دولار في العام السابق.
وكان المساهمون الرئيسيون في هذه الزيادة هم المصدرون من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وماليزيا والكويت. وقد أفاد تحسن الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط من إصدار الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية - ونتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024 .
وقال داماك إن ارتفاع احتياجات التمويل في دول التمويل الإسلامي الأساسية يفسر زيادة الإصدارات، ولا سيما تمويل برنامج التحول الاقتصادي المستمر في المملكة العربية السعودية والنمو القوي في الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة. إن اعتماد المبادئ التوجيهية للمعيار 62 الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية - كما تم تقديمها - يمكن أن تؤدي إلى تعطيل السوق. وقال محللو ستاندرد آند بورز إن هذا لن يؤثر على إصدارات 2024، لكن من المرجح أن يتم أخذه في الاعتبار اعتباراً من العام المقبل.
وأضاف: "لم تؤثر المخاطر الجيوسياسية بعد على الإصدارات، لكنها قد تشكل بعض المخاطر الهبوطية، على الرغم من أننا، في ظل السيناريو الأساسي لدينا، لا نتوقع اضطراباً كبيراً".
وقالت ستاندرد آند بورز إن المعيار الجديد سيحول الصناعة نحو الصكوك المدعومة بالأصول من خلال اشتراط التحويل الحقيقي للأصول الأساسية إلى المستثمرين. "ومع ذلك، من الصعب توقع شهية المستثمرين والجهات المصدرة لمثل هذه الأدوات، فضلاً عن شرعية نقل الأصول من ميزانياتهم العمومية، نظراً لهيكل السوق الحالي. وقال محللون في تقريرهم إن هذا قد يؤدي إلى مزيد من تجزئة السوق أو ما هو أسوأ من ذلك، يمكن تعليق الإصدار حتى يتوصل هيكل الصكوك إلى حل وسط.
وهناك تفسير أكثر تحفظاً للشريعة يؤثر بالفعل على بعض هياكل السوق . ولكن حتى لو تم اعتماد المعيار 62، فمن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الصكوك القائمة، كما يقولون.