"ستارلينك واي فاي" مجاني على متن أسطول طيران الإمارات

تخطط طيران الإمارات لتركيب "ستارلينك" على جميع أسطولها العامل - الذي يضم 232 طائرة - في العامين المقبلين. وقد قامت الناقلة الجوية بالفعل بتجهيز أولى طائراتها بـ "ستارلينك" على الطائرة A6-EPF، من طراز بوينج 777-300ER المعروضة حاليًا في معرض دبي للطيران، حيث يمكن للزوار تجربة اتصال عالي السرعة بشكل مباشر وهم على الأرض.