"ستارلينك واي فاي" مجاني على متن أسطول طيران الإمارات

قالت شركة طيران الإمارات يوم الإثنين إنها ستنشر خدمة "ستارلينك واي فاي" عبر أسطولها العامل بالكامل، بدءًا بطائرات بوينج 777 في نوفمبر 2025 وإكمال عملية التجهيز بحلول منتصف عام 2027.
ستكون خدمة "ستارلينك واي فاي" مجانية لجميع عملاء طيران الإمارات، وعبر جميع الدرجات على متن الطائرات المجهزة بـ "ستارلينك"، مع إمكانية الوصول بنقرة واحدة لا تتطلب أي دفع أو عضوية خاصة في "سكاي واردز".
تخطط طيران الإمارات لتركيب "ستارلينك" على جميع أسطولها العامل - الذي يضم 232 طائرة - في العامين المقبلين. وقد قامت الناقلة الجوية بالفعل بتجهيز أولى طائراتها بـ "ستارلينك" على الطائرة A6-EPF، من طراز بوينج 777-300ER المعروضة حاليًا في معرض دبي للطيران، حيث يمكن للزوار تجربة اتصال عالي السرعة بشكل مباشر وهم على الأرض.
ستغادر أول رحلة تجارية لركاب طيران الإمارات بـ "ستارلينك" فور انتهاء المعرض. ستقوم الناقلة الجوية بتجهيز ما يقرب من 14 طائرة شهريًا بـ "ستارلينك"، وسيبدأ التركيب على أسطول إيرباص A380 في فبراير 2026.
تُقدم هذه الخدمة المجانية وفائقة السرعة إنترنت بجودة الاتصال الأرضي على ارتفاع التحليق، مما يعزز التزام الناقلة المستمر بالاتصال الرائد في الصناعة على متن الطائرة.
سيمكن اتصال "ستارلينك" عملاء طيران الإمارات من بث المحتوى، وممارسة الألعاب، وإجراء المكالمات، والعمل، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال رحلتهم على كل من شاشات المقاعد والأجهزة الشخصية في وقت واحد. ويوفر هذا التكامل السلس تجارب اتصال واسعة النطاق عبر جميع درجات المقصورة.