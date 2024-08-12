"ستادا" تستحوذ على منتج "فيتو" لتعزيز الرعاية الصحية

وقال "ستيفان جاكمين"، نائب الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة في شركة ستادا: "نتطلع إلى الاستفادة من قوتنا التسويقية والمبيعات المحلية لتطوير الإمكانات الكاملة لهذه العلامة التجارية القوية في العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيعزز هذا دور ستادا باعتبارها الشريك المفضل في مجال الرعاية الصحية للمستهلك ويدعم نمونا في المنطقة".