"ستادا" تستحوذ على منتج "فيتو" لتعزيز الرعاية الصحية
تعمل شركة الأدوية"ستادا" STADA على توسيع أعمالها في مجال الرعاية الصحية للمستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستحواذ على المنتج "فيتو" FITO من شركة LEO Pharma.
ويعتمد الجهاز الطبي على مستخلص القمح Rigenase (شركة Damor Farmaceutici، إيطاليا) وهو مخصص لعلاج الحروق من الدرجة الأولى والثانية والقرح والجروح والسحجات الجلدية، ويتمتع الأصل العشبي بمستوى عالٍ من الأمان ويشكل حاجزاً وقائياً ضد البيئة الخارجية.
وتتضمن عملية الاستحواذ على الأعمال القائمة في أسواق مصر والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن بين الأسواق الرئيسية الأخرى الجزائر والبحرين والعراق وكينيا ولبنان وليبيا وموريشيوس والمغرب وباكستان وفلسطين وقطر وتونس واليمن.
وقال "ستيفان جاكمين"، نائب الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة في شركة ستادا: "نتطلع إلى الاستفادة من قوتنا التسويقية والمبيعات المحلية لتطوير الإمكانات الكاملة لهذه العلامة التجارية القوية في العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيعزز هذا دور ستادا باعتبارها الشريك المفضل في مجال الرعاية الصحية للمستهلك ويدعم نمونا في المنطقة".
بالإضافة إلى هذا الاستحواذ، أبرمت شركة ستادا مينا أيضاً اتفاقية توريد وتوزيع مع شركة Farmaceutici DAMOR SpA الإيطالية.