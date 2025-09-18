سباق الذهب مستمر.. متسوقو الإمارات يبتكرون طرقاً أوفر وأذكى للشراء

قال تجار المجوهرات في دبي إن المتسوقين في الإمارات يلعبون بذكاء مع قيامهم بشكل متزايد بشراء الذهب والمجوهرات بخطوات أصغر وأكثر ذكاءً مع اقتراب تداولات المعادن الثمينة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقال شيراج فورا، المدير العام لشركة بفلح للمجوهرات، إن الذهب كان تقليديا مخزنا مستقرا للقيمة، مما يشجع العملاء على الاستثمار على الرغم من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
وقال لصحيفة "خليج تايمز": "يتراكم العملاء بخطوات أصغر وأذكى، مع إعطاء الأولوية للجرامات وقابلية التبادل، واستخدام العملات المعدنية/ السبائك بالإضافة إلى عمليات الاستبدال لمتوسط التكاليف - لذلك تستمر الشهية حتى عند أسعار قياسية، ولكن يتم معايرة السلة على المدى الطويل".
وأضاف أنه على الرغم من أن ارتفاع الأسعار أثر على المبيعات، إلا أن الذهب يبقى سلعة مرغوبة في دبي، مدفوعاً بدوافع ثقافية واستثمارية وإهداء.
في دبي، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 445.25 درهمًا إماراتيًا، وغرام الذهب عيار 22 قيراطًا إلى 412.25 درهمًا إماراتيًا. إلا أن الأسعار تراجعت قليلًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بيع غرام الذهب عيار 24 قيراطًا بسعر 440.25 درهمًا إماراتيًا، وغرام الذهب عيار 22 قيراطًا بسعر 407.5 درهمًا إماراتيًا صباح الخميس.
وتجاوز الذهب في المعاملات الفورية أيضا 3700 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى هذا الأسبوع، لكنه كان يتداول عند مستوى أدنى عند 3656 دولار للأوقية صباح الخميس، بانخفاض 0.88 بالمئة.
ويتوقع بعض المحللين انخفاض أسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة نتيجة جني الأرباح بعد الارتفاع القوي، قبل أن يتعافى ويسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 4000 دولار.
وأشار شيراج فورا إلى أن يتبنى بعض المتسوقين وجهة نظر طويلة الأجل، حيث يعتبرون الذهب استثمارًا قيمًا للمستقبل.
وقال فيناي جيثواني، الشريك في شركة مينا للمجوهرات، إن المتسوقين في دبي والإمارات العربية المتحدة يتبنون وجهة نظر طويلة الأجل عند شراء الذهب والمجوهرات.
ويضيف جيثواني: "ينظر معظم متسوقينا إلى الذهب على المدى الطويل باعتباره استثمارًا آمنًا وقيمًا... وفي ديوالي هذا العام، نعمل على تخفيف عبء الأسعار المرتفعة من خلال عروض خاصة وعروض ترويجية لنمنح عملائنا قيمة أكبر".
قال أنيل داناك، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة كانز جويلز، إنه في هذه المرحلة، يبدو أن معظم العملاء غير متأكدين من اتجاه السوق. وأضاف: "يتبع الكثيرون نهج الانتظار والمراقبة، مترددين في الشراء الآن أو الانتظار".
وأكد راميش كاليانارامان، المدير التنفيذي لشركة كاليان جولرز، أيضًا آراء نظرائه في الصناعة، قائلًا إن العملاء يتبنون بشكل متزايد وجهة نظر طويلة الأجل هذه الأيام عند شراء الذهب والمجوهرات.