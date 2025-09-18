سباق الذهب مستمر.. متسوقو الإمارات يبتكرون طرقاً أوفر وأذكى للشراء

في دبي، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 445.25 درهمًا إماراتيًا، وغرام الذهب عيار 22 قيراطًا إلى 412.25 درهمًا إماراتيًا. إلا أن الأسعار تراجعت قليلًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بيع غرام الذهب عيار 24 قيراطًا بسعر 440.25 درهمًا إماراتيًا، وغرام الذهب عيار 22 قيراطًا بسعر 407.5 درهمًا إماراتيًا صباح الخميس.