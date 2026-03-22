سباق الأمان المصرفي.. بنوك الإمارات تنجز التحول الكامل للرموز داخل التطبيق

قالت البنوك الإماراتية إن غالبية العملاء تحولوا من كلمات المرور التقليدية لمرة واحدة، وإنها أطلقت رموز أمان داخل التطبيق للمعاملات عبر الإنترنت قبل الإلغاء الكامل لكلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) بحلول نهاية هذا الشهر.

بحلول نهاية مارس 2026، يجب على جميع المؤسسات المالية المرخصة (LFIs) إلغاء كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) المستندة إلى الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني لتعزيز أمان المعاملات المصرفية. ومع تزايد الاحتيال عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، يتسارع السباق لتبني طرق مصادقة آمنة، بيومترية، وقائمة على المخاطر.

“بدأ بنك دبي التجاري (CBD) في التحول بعيدًا عن كلمات المرور التقليدية لمرة واحدة (OTPs) عبر الرسائل النصية القصيرة في وقت سابق من هذا العام مع إدخال ميزة الرمز الآمن لمرة واحدة داخل التطبيق. كان تبني العملاء سريعًا جدًا، واعتبارًا من الشهر الماضي، تتم جميع المعاملات الآمنة ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت الآن من خلال ميزة الرمز الآمن، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في الإلغاء الكامل لكلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) المستندة إلى الرسائل النصية القصيرة،” قال متحدث باسم بنك دبي التجاري.

قال المقرض الذي يتخذ من دبي مقراً له إن استجابة العملاء’ كانت إيجابية للغاية. “سجل أكثر من 80 بالمائة من المستخدمين النشطين في ميزة الرمز الآمن داخل التطبيق. وهذا يدل على ثقة قوية وطلب على تجربة مصادقة رقمية أكثر أمانًا وسلاسة،” أضاف المتحدث.

قال بنك الإمارات دبي الوطني إنه تم بالفعل تجديد وتطبيق العديد من العمليات الرئيسية عبر قاعدة عملائه بما يتماشى مع الإرشادات المستلمة.

“لقد أكملنا بنجاح ترحيل أكثر من 2.5 مليون عميل بطاقة نشط رقميًا إلى المصادقة داخل التطبيق لمعاملات البطاقات الآمنة ثلاثية الأبعاد عبر تطبيقنا المحمول. نظرًا لأن عملائنا اعتادوا على كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) المستندة إلى الرسائل النصية القصيرة لفترة طويلة، فقد تم هذا الانتقال تدريجيًا لضمان تجربة سلسة وآمنة. على الرغم من النهج التدريجي، يسعدنا تأكيد الانتقال الناجح لقاعدة عملائنا النشطين رقميًا بالكامل إلى المصادقة داخل التطبيق،” قال أكبر بنك في دبي’.