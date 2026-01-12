سامسونج جالكسي إس 26 ألترا: تاريخ الإصدار المتوقع الميزات وسعر الإمارات

يُعد شهر يناير تقليديًا شهرًا مثيرًا لعشاق سامسونج، حيث يشير عادةً إلى وصول الجيل التالي من سلسلة جالكسي إس. ومع ذلك، في عام 2026، سيكون الانتظار أطول قليلاً من المعتاد. من المتوقع أن تظهر سلسلة سامسونج جالكسي إس 26 المرتقبة، بقيادة جالكسي إس 26 ألترا، بعد بضعة أسابيع من الجدول الزمني المعتاد لسامسونج في يناير.
على الرغم من التأخير، تشير التسريبات والتقارير إلى أن الإطلاق بات وشيكًا. من شاشة OLED أكثر كفاءة إلى شريحة معالج سناب دراجون قوية من الجيل التالي، يتشكل جالكسي إس 26 ألترا ليكون أحد أكثر هواتف سامسونج الرائدة فائقة الفخامة تطوراً حتى الآن.
إليكم كل ما نعرفه حتى الآن عن سامسونج جالكسي إس 26 ألترا، بما في ذلك تاريخ إطلاقه المتوقع، ومواصفاته، وميزاته، وأسعاره في الإمارات.
وفقًا لتقارير متعددة ومسربين بارزين، من المتوقع أن تستضيف سامسونج حدثها السنوي Galaxy Unpacked في 25 فبراير 2026. من المرجح أن يُعقد الحدث في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، استمرارًا لتوجه سامسونج الأخير في الكشف عن أجهزتها الرائدة في الولايات المتحدة.
اقترح المسرب المعروف Ice Universe لأول مرة تاريخ إطلاق 25 فبراير، مشيرًا إلى أن تشكيلة Galaxy S26 بأكملها ستُكشف في ذلك اليوم. وقد تم تعزيز هذا الادعاء لاحقًا من قبل مسرب موثوق آخر، إيفان بلاس، الذي قال إن التاريخ "صحيح بنسبة 100 بالمائة".
بناءً على نمط إطلاق سامسونج التاريخي، من المفترض أن تبدأ الطلبات المسبقة بعد وقت قصير من الحدث، مع توقع بدء مبيعات التجزئة في أوائل إلى منتصف مارس 2026. عادةً، تصل هواتف سامسونج إلى المتاجر بعد حوالي أسبوعين من حدث Unpacked، مما يعني أن جالكسي إس 26 ألترا قد يكون متاحًا عالميًا بحلول منتصف مارس.
لم تؤكد سامسونج رسميًا أي تفاصيل بعد، لكن التسريبات تشير إلى أن جالكسي إس 26 ألترا سيركز على تحسين المجالات الرئيسية بدلاً من تقديم إعادة تصميم جذرية. من المتوقع حدوث تحسينات في كفاءة الشاشة، والأداء، وعمر البطارية، وسرعة الشحن، وسهولة الاستخدام بشكل عام.
قد تكون الشاشة إحدى أهم الترقيات. يُشاع أن جالكسي إس 26 ألترا سيحتوي على لوحة M14 OLED الجديدة من سامسونج، والتي يُقال إنها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 20-30 بالمائة من لوحة M13 OLED المستخدمة في جالكسي إس 25 ألترا.
من حيث التصميم، من المتوقع أن يبدو جالكسي إس 26 ألترا مألوفًا ولكنه أكثر دقة. تشير التقارير إلى أن الهاتف قد يكون أنحف بحوالي 7.9 ملم، مقارنة بسماكة جالكسي إس 25 ألترا البالغة 8.2 ملم.
تومز جايد
ومع ذلك، من المرجح أن يظل بروز الكاميرا بارزًا. ويُعزى ذلك، حسبما ورد، إلى فتحات الكاميرا الأكبر، والتي من شأنها أن تساعد في تحسين التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة وجودة الصورة الإجمالية.
من المتوقع أن يعمل هاتف Galaxy S26 Ultra بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس (Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5)، على الأرجح في نسخة مخصصة
بعد عدة أجيال من التغييرات الطفيفة، قد يحصل هاتف Galaxy S26 Ultra أخيرًا على ترقية للبطارية. تشير التسريبات إلى سعة بطارية تتراوح بين 5,100 مللي أمبير و 5,400 مللي أمبير، وهو ما يمثل تحسينًا مرحبًا به مقارنة بسابقه.
يُعد الشحن مجالًا آخر قد تلحق فيه سامسونج أخيرًا بالمنافسين. بعد التمسك بالشحن السلكي بقوة 45 واط لسنوات، يُشاع أن هاتف Galaxy S26 Ultra سيدعم الشحن السريع بقوة 60 واط.
وفقًا لـ آيس يونيفرس (Ice Universe)، تُظهر الاختبارات المعملية الداخلية أن الهاتف يمكنه الشحن من 0 إلى 75 بالمائة في حوالي 30 دقيقة، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا لمستخدمي سامسونج.
لا يزال التسعير أحد أكبر المجهولات. أُطلق هاتف سامسونج جالاكسي إس 25 ألترا في الإمارات العربية المتحدة بسعر 5,099 درهمًا إماراتيًا، وتشير التقارير الأولية إلى أن سامسونج تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار لسلسلة جالاكسي إس 26 في الأسواق الرئيسية.
إذا استمرت هذه الاستراتيجية، فقد يُطلق هاتف جالاكسي إس 26 ألترا في الإمارات العربية المتحدة بسعر مبدئي مماثل، على الرغم من أن التكاليف النهائية قد تختلف اعتمادًا على تكوينات التخزين والضرائب المحلية.