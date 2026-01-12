سامسونج جالكسي إس 26 ألترا: تاريخ الإصدار المتوقع الميزات وسعر الإمارات

يُعد شهر يناير تقليديًا شهرًا مثيرًا لعشاق سامسونج، حيث يشير عادةً إلى وصول الجيل التالي من سلسلة جالكسي إس. ومع ذلك، في عام 2026، سيكون الانتظار أطول قليلاً من المعتاد. من المتوقع أن تظهر سلسلة سامسونج جالكسي إس 26 المرتقبة، بقيادة جالكسي إس 26 ألترا، بعد بضعة أسابيع من الجدول الزمني المعتاد لسامسونج في يناير.