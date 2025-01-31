سامر أبو لطيف يتولى قيادة "مايكروسوفت" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

وخلال فترة عمله التي استمرت عقدين من الزمان في مايكروسوفت، قاد أبو لطيف مبادرات تحويلية عززت من مكانة مايكروسوفت كشريك رئيسي في تعزيز الأولويات الإقليمية. ويشمل ذلك إنجازات مثل إطلاق أول مركز بيانات لمايكروسوفت في القارة الأفريقية في جنوب أفريقيا، ومراكز بيانات في الإمارات العربية المتحدة وقطر وبولندا، ومركز تطوير الهندسة العالمي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة، ومناطق مراكز البيانات المخطط لها في اليونان والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى منطقة مراكز البيانات القادمة في كينيا. كما لعب دوراً محورياً في افتتاح مركز تطوير مايكروسوفت أفريقيا في كينيا، واستثمار الشركة بقيمة 1.5 مليار دولار في G42 في أبو ظبي، بهدف تسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.