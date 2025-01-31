سامر أبو لطيف يتولى قيادة "مايكروسوفت" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
أعلنت شركة مايكروسوفت عن تعيين سامر أبو لطيف رئيساً لشركة مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويخلف أبو لطيف "رالف هاوبتر"، الذي سيتولى منصب رئيس قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركاء القنوات الذي تم تشكيله حديثاً في مايكروسوفت.
وفي منصبه الجديد، سيستفيد أبو لطيف من خبرته الواسعة في قيادة التحول الرقمي وتعزيز التعاون لتعزيز حضور مايكروسوفت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال تواجده في أكثر من 120 سوقاً، سيلعب دوراً محورياً في تمكين العملاء والشركاء من الاستفادة من الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من تحقيق المزيد والمساعدة في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء المنطقة.
ويتمتع أبو لطيف بخبرة واسعة، حيث شغل مؤخراً منصب رئيس منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وتحت قيادته، نجحت مايكروسوفت في تعميق شراكاتها مع مقدمي الخدمات الاستراتيجيين، وتوسيع نطاق حضورها الإقليمي، وتقديم قيمة معززة للعملاء والشركاء عبر ثلاث قارات.
وخلال فترة عمله التي استمرت عقدين من الزمان في مايكروسوفت، قاد أبو لطيف مبادرات تحويلية عززت من مكانة مايكروسوفت كشريك رئيسي في تعزيز الأولويات الإقليمية. ويشمل ذلك إنجازات مثل إطلاق أول مركز بيانات لمايكروسوفت في القارة الأفريقية في جنوب أفريقيا، ومراكز بيانات في الإمارات العربية المتحدة وقطر وبولندا، ومركز تطوير الهندسة العالمي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة، ومناطق مراكز البيانات المخطط لها في اليونان والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى منطقة مراكز البيانات القادمة في كينيا. كما لعب دوراً محورياً في افتتاح مركز تطوير مايكروسوفت أفريقيا في كينيا، واستثمار الشركة بقيمة 1.5 مليار دولار في G42 في أبو ظبي، بهدف تسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
كما كان أبو لطيف من أبرز المدافعين عن تنمية القوى العاملة من خلال برامج التدريب على المهارات مثل برنامج "طموح" وبرنامج "أثكا يو" وبرنامج "تيك ديف" وبرنامج الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي وبرنامج "ديجيتال هارتبيت" وبرنامج "طوار وغيار" التي مكنت الملايين من الناس في مختلف أنحاء المنطقة من خلال تزويد الأجيال الحالية والمستقبلية بالأدوات والفرص اللازمة للنجاح في العصر الرقمي. وقد عزز التزامه الثابت بالاستدامة التعاون المؤثر مع الحكومات والشركات والشركات الناشئة، مما أدى إلى تعزيز أجندة الاستدامة في المنطقة ودفع التغيير الهادف.
يشغل أبو لطيف منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي لمنطقة الخليج في شركة مايكروسوفت، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في القيادة والاستدامة ودرجة في دراسات علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية في بيروت.