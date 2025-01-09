"سالومون" الفرنسية تطرح منتجات رياضية مبتكرة في الإمارات

وقالت "سامارا بنجابي"، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "تايمز سكوير": "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع "سالومون"، وهي علامة تجارية متجذرة في التراث ولكنها مبتكرة بجرأة وتقدمية. ونحن فخورون بتوحيد جهودنا مع شركة أعادت اختراع مجال الأحذية الرياضية ونتطلع إلى رحلة مثيرة معاً. ونحن على ثقة من أن أول متجر لـ"سالومون" في الإمارات العربية المتحدة سيحظى بترحيب كبير من قبل أولئك الذين يسعون إلى الارتقاء بمستوى ملابس الشارع ولعبة المغامرات في الهواء الطلق".