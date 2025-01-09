"سالومون" الفرنسية تطرح منتجات رياضية مبتكرة في الإمارات
افتتحت "سالومون"، العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة الرائدة في مجال معدات وملابس الرياضة في الهواء الطلق، أول متجر لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك داخل "دبي مول" مع شريكها الإقليمي مجموعة "تايمز سكوير".
وترتكز مجموعة منتجات "سالومون" في دبي على ركيزتين أساسيتين واللتين تلقيان صدى عميقاً لدى المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة: الأداء والأسلوب الرياضي.
يشمل خط الأداء معدات متطورة للركض على الطرق الوعرة، والمشي لمسافات طويلة، والرحلات الاستكشافية، والركض على الطرقات، مدمجةً تقنيات متقدمة لتعزيز الأداء في بيئات خارجية متنوعة. وفي الوقت نفسه، تعرض مجموعة "سبورت ستايل" أحذية رياضية عصرية تجمع بين التصميم المعاصر والمتانة والراحة المشهورة لدى "سالومون".
وقالت "سامارا بنجابي"، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "تايمز سكوير": "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع "سالومون"، وهي علامة تجارية متجذرة في التراث ولكنها مبتكرة بجرأة وتقدمية. ونحن فخورون بتوحيد جهودنا مع شركة أعادت اختراع مجال الأحذية الرياضية ونتطلع إلى رحلة مثيرة معاً. ونحن على ثقة من أن أول متجر لـ"سالومون" في الإمارات العربية المتحدة سيحظى بترحيب كبير من قبل أولئك الذين يسعون إلى الارتقاء بمستوى ملابس الشارع ولعبة المغامرات في الهواء الطلق".
وتأسست شركة "سالومون" في عام 1947 في جبال الألب الفرنسية، ونمت لتصبح رائدة عالمية في مجال معدات الأنشطة الخارجية التي تعمل على تحويل التجارب الرياضية. كانت العلامة التجارية في طليعة التكنولوجيا الرياضية، وتجسد روح الحداثة، والتميز التقني، والسعي الدؤوب للإبداع.