"سالك" تسرع الخطى: أرباح 2025 تقفز بـ 33% وتتجاوز 1.5 مليار درهم

قالت شركة سالك يوم الأربعاء إن صافي أرباحها لعام 2025 قفز بنسبة 33.4 في المائة ليصل إلى 1.55 مليار درهم مقارنة بـ 1.16 مليار درهم في العام السابق، مدعوماً بزيادة استخدام رسوم المرور وكفاءة التكلفة وإيرادات الغرامات.

قالت مشغلة بوابات التعرفة في دبي إن إيراداتها قفزت إلى 3.09 مليار درهم في عام 2025، ارتفاعاً من 2.20 مليار درهم في عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 35.1 في المائة.

بلغت الإيرادات من الغرامات 280.6 مليون درهم في عام 2025، مساهمة بنسبة 9.1 في المائة من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ 10.3 في المائة في عام 2024.

ساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.5 في المائة من إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من عام 2025، لتصل إلى 46.9 مليون درهم – بزيادة قدرها 14.8 في المائة – مدعومة بارتفاع عدد المركبات النشطة المسجلة.

بلغ إجمالي الإيرادات الإضافية 24 مليون درهم، مدفوعاً بالإيرادات من شراكات حلول الدفع لمواقف السيارات مع إعمار مولز وبارك أونيك، بزيادة كبيرة تزيد عن 300 في المائة. أطلقت سالك حلاً للدفع لمواقف السيارات بدون حواجز منذ يوليو 2024، ووسعته بشراكة مع بارك أونيك عبر مناطق وقوف السيارات الرئيسية.

حققت شركة التعرفة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) بقيمة 2.14 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 35.8 في المائة، مع ارتفاع الربع الأخير بنسبة 20.7 في المائة ليصل إلى 560.2 مليون درهم. وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 68.2 في المائة في الربع الرابع، مقارنة بـ 71.3 في المائة في العام السابق.

في الربع الرابع، ارتفع صافي أرباح سالك بعد الضريبة بنسبة 19.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 409.6 مليون درهم، على الرغم من انخفاض دخل التمويل وارتفاع تكاليف التمويل خلال هذه الفترة. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة للربع الرابع 450.1 مليون درهم، بزيادة 19.6 في المائة أيضاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس النمو المستمر في الرحلات الخاضعة للرسوم وزخم الإيرادات في الربع الأخير من عام 2025.

رحلات التعرفة

بلغ إجمالي الرحلات التي تمت عبر بوابات سالك’s 852.7 مليون رحلة في عام 2025، بينما وصل إجمالي الرحلات الخاضعة للرسوم إلى 639.1 مليون رحلة، مدعومة بإطلاق بوابتين جديدتين وتطبيق التسعير المتغير، الذي تم تنفيذه في 31 يناير 2026. ووصلت رحلات الذروة (6 دراهم) إلى 212.2 مليون رحلة، بينما شهدت ساعات خارج الذروة (4 دراهم) المزيد من الرحلات بواقع 365.8 مليون رحلة.

كما ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 2.8 مليون مركبة.

بسبب الأداء المالي القوي، اقترح مجلس إدارة سالك’s توزيع أرباح إجمالية قدرها 890.3 مليون درهم تدفع خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعادل 11.9 فلس للسهم الواحد. ويتكون إجمالي الأرباح من توزيعات نقدية بقيمة 782.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 33.4 في المائة في التوزيعات النقدية مقارنة بالعام السابق، وتوزيعات خاصة مقترحة بقيمة 107.8 مليون درهم.

“لقد حققنا زيادة بنسبة 35.1 في المائة في الإيرادات، مدفوعة بالنجاح في إدخال بوابتي رسوم جديدتين، والتطبيق الفعال للتسعير المتغير، والنمو المستمر في إجمالي الرحلات الخاضعة للرسوم عبر شبكتنا،” قال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة سالك.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة سالك، إبراهيم سلطان الحداد، أن بوابتي الرسوم الإضافيتين وإدخال التسعير المتغير للرسوم ساعدا في زيادة إيرادات الرسوم وإجمالي الرحلات.

“نظل متفائلين بشأن التوقعات الاقتصادية الكلية لـ Dubai’s، مدعومة بالنمو السكاني المستمر والسياحة المرنة، والتي نعتقد أنها ستستمر في دعم الأداء القوي للأعمال،” قال.

“مع زخم تشغيلي قوي، وتوليد نقدي قوي، وميزانية عمومية ممولة جيدًا، نحن واثقون من قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل للمساهمين بينما نوسع أعمالنا ونبتكر عبر نظام التنقل البيئي والخدمات المجاورة.”