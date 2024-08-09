"ساف" تتلقى موافقة مبدئية لتقديم خدمات مالية بالإمارات

وقالت "بورفي مونوت"، الرئيس التنفيذي لشركة "ساف": "نحن سعداء بالحصول على هذه الموافقة المبدئية. حيث يعاني العديد من الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة من تشتت مواردهم المالية عبر منصات متعددة، مما يؤدي إلى تعقيدات غير ضرورية وتأخيرات في اتخاذ القرار. ستُمكّننا هذه الموافقة من تبسيط الأمور وابتكار الحلول، وجمع جميع الحلول المالية تحت سقف واحد، وتعزيز طريقة تعامل المستخدمين مع أموالهم. مهمتنا في "ساف" هي أن نكون بمثابة السلم نحو الثراء، ومساعدة المستهلكين على التخلص من الديون المتراكمة وتعزيز الوعي المالي والاستهلاك المسؤول".