"ساف" تتلقى موافقة مبدئية لتقديم خدمات مالية بالإمارات
حصلت شركة "ساف" "Sav"، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية، على موافقة مبدئية للحصول على رخصة من الفئة 4 من سلطة دبي للخدمات المالية. وسيمكّن هذا الإنجاز الكبير شركة "ساف" من تقديم خدمات منظمة للعملاء عند إصدار الترخيص الكامل من سلطة دبي للخدمات المالية، مما يعزز رؤيتها لتكون الرفيق المالي الأمثل للأثرياء.
وقالت "بورفي مونوت"، الرئيس التنفيذي لشركة "ساف": "نحن سعداء بالحصول على هذه الموافقة المبدئية. حيث يعاني العديد من الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة من تشتت مواردهم المالية عبر منصات متعددة، مما يؤدي إلى تعقيدات غير ضرورية وتأخيرات في اتخاذ القرار. ستُمكّننا هذه الموافقة من تبسيط الأمور وابتكار الحلول، وجمع جميع الحلول المالية تحت سقف واحد، وتعزيز طريقة تعامل المستخدمين مع أموالهم. مهمتنا في "ساف" هي أن نكون بمثابة السلم نحو الثراء، ومساعدة المستهلكين على التخلص من الديون المتراكمة وتعزيز الوعي المالي والاستهلاك المسؤول".
وعند استيفاء شروط الموافقة المبدئية، ستحصل شركة "ساف" على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية من الفئة 4 مع الخدمات المالية التالية:
1. تنظيم الخدمات المالية
2. تقديم الاستشارات وترتيب الصفقات في الاستثمارات
3. تقديم الاستشارات وترتيب الصفقات فيما يخص الائتمان
في الوقت الحالي، تتيح منصة "ساف" للمستخدمين إدارة شؤونهم المالية بسلاسة إلى جانب بطاقة مدفوعة مسبقاً مع مكافآت. وبمجرد الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، ستتمكن "ساف" من توسيع عروضها لتشمل الاستثمارات والخدمات المالية وإدارة الديون.
يقول "ميثيل أجميرا"، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لقسم العمليات لدى "ساف": "نحن ملتزمون ببناء أعمال مستدامة تضيف قيمة مستمرة لمستخدمينا وأصحاب المصلحة. كما نركز بشدة على التنفيذ وحازمون على هدفنا المتمثل في إنشاء شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وذات حوكمة جيدة".
كانت "ساف" في طليعة الترويج لمحو الأمية المالية والذكاء الاصطناعي في الشؤون المالية الشخصية. ومؤخراً، تم الاعتراف بـ "ساف" كواحدة من أفضل 10 شركات ذكاء اصطناعي تقودها نسوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل جوجل وحصلت على دعم من شركة "سنابل" و500 شركة ناشئة في المملكة العربية السعودية. كما تفتخر "ساف" بكونها خريجة من صندوق محمد بن راشد للابتكار (MBRIF)، المدعوم من وزارة المالية.