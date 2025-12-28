سافر بذكاء.. مطار الشارقة يحث على الحضور قبل 3 ساعات

حث مطار الشارقة يوم الأحد (28 ديسمبر) المسافرين على الوصول قبل ثلاث ساعات من مواعيد مغادرتهم المقررة لضمان تجربة سفر سلسة خلال موسم الذروة قبل عطلة نهاية الأسبوع للعام الجديد التي تستمر أربعة أيام. مع وقوع عطلة نهاية الأسبوع في الشارقة يوم الجمعة وعطلة العام الجديد يوم الخميس، يمكن للمقيمين الاستمتاع بعطلة ممتدة لأربعة أيام.

نظراً للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين وارتفاع نشاط الرحلات اليومية، شجع مطار الشارقة المسافرين الذين يسافرون مع العربية للطيران على الاستفادة من خدمة تسجيل الوصول في المدينة، والتي تتيح لهم إتمام إجراءات تسجيل الوصول مسبقاً والتوجه مباشرة إلى مراقبة الجوازات عند الوصول إلى المطار.

أكد المطار جاهزيته الكاملة للتعامل مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال فترة عطلة الشتاء، بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات التشغيلية المصممة لتعزيز تدفق المسافرين بسلاسة وضمان استمرار تقديم خدمات عالية الجودة.

تشهد المطارات في الشارقة والإمارات الأخرى حركة مرور عالية للمسافرين بسبب عطلة الشتاء وعطلة نهاية الأسبوع الأطول القادمة لعطلة العام الجديد. كما أصدر مطار دبي الدولي تحذيراً حيث من المتوقع أن يسافر أكثر من 10 ملايين مسافر عبر مطار دبي الدولي (DXB) حتى نهاية العام.

يمكن للموظفين في الإمارات الاستمتاع بالعطلة في 1 يناير 2026. بعد احتفالات رأس السنة الجديدة، سيكون يوم الجمعة 2 يناير 2026 يوم عمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية

يقدم مطار الشارقة مجموعة واسعة من الخدمات المصممة لتسهيل حركة المسافرين وتقليل أوقات المعالجة. وتشمل هذه الخدمات أكشاك تسجيل الوصول الذاتي، ومرافق تسليم الأمتعة في منطقة المغادرة، والبوابات الذكية، وخيارات المسار السريع، وخدمة هلا.

كما افتتح المطار صالة الضيافة الجديدة، الواقعة عند المدخل الرئيسي لمنطقة المغادرة، لتوفير راحة محسنة وضيافة فاخرة للمسافرين. تم زيادة مستويات التوظيف في المناطق التشغيلية لضمان تدفق سلس للمسافرين ومعالجة أسرع للمسافرين المغادرين والقادمين خلال فترات الذروة.

