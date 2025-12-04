ساعات أبل تطلق ميزة مراقبة ضغط الدم في الإمارات

ارتفاع ضغط الدم هو العامل الرئيسي المسبب للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى، ويؤثر على حوالي 1.3 مليار بالغ حول العالم. غالبًا ما يكون غير مشخص لأنه لا يظهر أعراضًا، والعديد من الناس لا يزورون الطبيب بانتظام، وحتى خلال زيارة طبية، يمكن أن يتم تجاهله بسهولة بقياس واحد.