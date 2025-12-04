ساعات أبل تطلق ميزة مراقبة ضغط الدم في الإمارات

لن يحتاج مستخدمو ساعة آبل في الإمارات إلى الاعتماد على جهاز قياس ضغط الدم بعد الآن، بل يمكنهم فقط اللجوء إلى معصمهم لفحص مستويات ضغط الدم.
في الثالث من ديسمبر، قدمت الساعة ميزة إشعارات ارتفاع ضغط الدم الرائدة في الإمارات، والتي يمكن أن تنبه المستخدمين إذا تم اكتشاف علامات ارتفاع ضغط الدم المزمن.
ارتفاع ضغط الدم هو العامل الرئيسي المسبب للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى، ويؤثر على حوالي 1.3 مليار بالغ حول العالم. غالبًا ما يكون غير مشخص لأنه لا يظهر أعراضًا، والعديد من الناس لا يزورون الطبيب بانتظام، وحتى خلال زيارة طبية، يمكن أن يتم تجاهله بسهولة بقياس واحد.
أكدت الشركة أن هذه الإشعارات ترتكز على تحقق علمي صارم. تم تطوير الميزة باستخدام تعلم آلي متقدم وبيانات تدريب من دراسات متعددة يبلغ مجموعها أكثر من 100,000 مشارك. ثم تم التحقق من أدائها في دراسة سريرية لأكثر من 2,000 مشارك.
تستخدم الساعة بيانات من مستشعر القلب البصري لتحليل كيفية استجابة الأوعية الدموية للمستخدم لنبضات القلب.
وتعمل الخوارزمية بشكل سلبي في الخلفية، وتقوم بمراجعة البيانات على مدى فترات 30 يومًا، وستقوم بإخطار المستخدمين إذا اكتشفت علامات ثابتة لارتفاع ضغط الدم.
توفر هذه الإشعارات للمستخدمين رؤى حول صحتهم، حتى يتمكنوا من البدء في إجراء تغييرات سلوكية قد تنقذ حياتهم، أو بدء العلاج لتقليل خطر تعرضهم لأحداث صحية خطيرة وطويلة الأمد.
إذا تلقى المستخدمون إشعارًا بارتفاع ضغط الدم، فمن المستحسن أن يقوموا بتسجيل ضغط الدم لديهم لمدة سبعة أيام باستخدام جهاز قياس ضغط دم خارجي (كفّ ضغط الدم) ومشاركة النتائج مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم في زيارتهم التالية.
على الرغم من أن الساعة لن تكتشف جميع حالات ارتفاع ضغط الدم، من المتوقع أن تنبه الميزة أكثر من مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المشخص في السنة الأولى.