سابقاً للوقت".. دبي المالي سكوير يُدشّن حقبة التوسع للشركات

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن الانتهاء بنجاح والتسليم المرحلي لمركز دبي المالي العالمي سكوير قبل الموعد المحدد. ويأتي مركز دبي المالي العالمي سكوير استجابة للطلب غير المسبوق على المساحات المكتبية داخل المركز، مدعومًا بمستويات تأجير مسبق بلغت 100 بالمائة قبل التسليم.
يعكس المشروع مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد في المنطقة، والذي يواصل جذب شركات جديدة بمعدل غير مسبوق، مع توفير فرص التوسع للعملاء الحاليين.
لدعم خطط التوسع الخاصة بها، تقوم بعض الشركات المسجلة الحالية إما بالانتقال إلى مكاتب أكبر في مركز دبي المالي العالمي سكوير أو توسيع نطاق وجودها من خلال تأمين مساحة إضافية هناك. وتشمل هذه الشركات بنك سنغافورة، دويتشه بنك، غالاغر للتأمين، هربرت سميث فري هيلز كرامر، موديز، وتي بي آي كاب. وهذا يوضح أهمية مركز دبي المالي العالمي ودبي كمركز مالي بارز يتيح التوسع والنمو. وقد بدأ المستأجرون الذين تسلموا مكاتبهم بالفعل أعمال التجهيز الداخلي. ويواصل مركز دبي المالي العالمي مساعدة العملاء في تحديد المساحة الأنسب في جميع أنحاء المنطقة، وسيوفر انتقال المستأجرين الحاليين إلى مركز دبي المالي العالمي سكوير 100,000 قدم مربع من السعة في منطقة البوابة وقرية البوابة المرغوبة بمركز دبي المالي العالمي.
تم تطوير مركز دبي المالي العالمي سكوير بواسطة شركة تطويرات مركز دبي المالي العالمي ضمن إطار زمني للتصميم والبناء مدته 24 شهرًا، ويوفر 600,000 قدم مربع من المساحات المكتبية المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات العالمية. يشكل المشروع مجموعة من ثلاثة مبانٍ متصلة بواجهات زجاجية مع مرافق مواقف سيارات مخصصة ومساحات للبيع بالتجزئة. ومن بين المنافذ الشهيرة التي ستتأسس ضمن المشروع: Duck & Rice، Saddle، Hudson & Rye، Liban، و Cakes & Bubbles.
صالح الأقرابي، الرئيس التنفيذي للعقارات في استثمارات مركز دبي المالي العالمي، قال: “يسرنا أن نعلن عن اكتمال مركز دبي المالي العالمي سكوير قبل الموعد المحدد، مما يؤكد التزامنا بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى تمكن الشركات من التوسع والازدهار. إن الطلب الاستثنائي من الشركات الدولية الجديدة والتوسعات المستمرة لشركاتنا المسجلة هو تأييد قوي لمرونة وجاذبية نظامنا البيئي. تركز المراكز المالية المستقبلية على الابتكار، وأن تكون مستدامة، وشاملة رقميًا، ومتمحورة حول العملاء. في مركز دبي المالي العالمي، نضمن أن جميع مشاريعنا العقارية تتماشى مع هذه الرؤية، بينما نلعب دورًا حاسمًا في ضمان جودة الحياة التي تجذب وتحتفظ بالمواهب العالمية في دبي كواحد من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.”
يعد مركز دبي المالي العالمي سكوير جزءًا من خطط المركز الطموحة لتوفير 1.6 مليون قدم مربع من المساحات التجارية في عامي 2026 و 2027، بما في ذلك DIFC Living، Innovation Two، و Immersive Tower، مما يوضح استجابة مركز دبي المالي العالمي الاستباقية للطلب المستمر على المساحات المكتبية المتميزة والتزامه بدعم المرحلة التالية من النمو عبر قطاعات الخدمات المالية والابتكار والخدمات المهنية.
في إطار جهود مركز دبي المالي العالمي المستمرة لتعزيز مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة، وتماشياً مع البنية التحتية الأخرى لمركز دبي المالي العالمي، تم بناء ساحة مركز دبي المالي العالمي وفقاً لمعايير LEED، مع قرب الحصول على شهادة من مجلس المباني الخضراء الأمريكي.