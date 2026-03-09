سابقاً للوقت".. دبي المالي سكوير يُدشّن حقبة التوسع للشركات

صالح الأقرابي، الرئيس التنفيذي للعقارات في استثمارات مركز دبي المالي العالمي، قال: “يسرنا أن نعلن عن اكتمال مركز دبي المالي العالمي سكوير قبل الموعد المحدد، مما يؤكد التزامنا بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى تمكن الشركات من التوسع والازدهار. إن الطلب الاستثنائي من الشركات الدولية الجديدة والتوسعات المستمرة لشركاتنا المسجلة هو تأييد قوي لمرونة وجاذبية نظامنا البيئي. تركز المراكز المالية المستقبلية على الابتكار، وأن تكون مستدامة، وشاملة رقميًا، ومتمحورة حول العملاء. في مركز دبي المالي العالمي، نضمن أن جميع مشاريعنا العقارية تتماشى مع هذه الرؤية، بينما نلعب دورًا حاسمًا في ضمان جودة الحياة التي تجذب وتحتفظ بالمواهب العالمية في دبي كواحد من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.”