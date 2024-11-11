"زيوا" توفر مزايا حصرية ومكافآت مميزة للطلاب وأسرهم
أبرمت "زيوا" (Zywa)، منصة الخدمات المالية الشاملة للشباب (من 6 إلى 25 عاماً)، شراكة استراتيجية مع برنامج "شكراً" (Shukran)، أحد أبرز برامج الولاء في المنطقة، بهدف تقديم مزايا حصرية للطلاب وأسرهم.
ويسعى هذا التعاون لابتكار تجارب قيّمة تجمع بين شبكة "شكراً" الواسعة من المتاجر المشاركة ومنصة "زيوا" المبتكرة لإدارة الأموال الرقمية. وبموجب هذه الشراكة، سيحظى مستخدمو "زيوا" ببطاقات هدايا وعروض ومكافآت مميزة لدى مجموعة من العلامات التجارية الرائدة، مثل "سنتربوينت" و"ماكس فاشون" و"هوم سنتر" و"سبلاش" و"شو مارت" و"لايف ستايل" و"إي ماكس" وغيرها.
وتقدم "زيوا" تجربة مالية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات الجيل زد، وتركز على عادات الإنفاق الخاصة بهم. ومن خلال التعاون مع "شكراً"، تؤكد "زيوا" التزامها بتمكين الجيل الجديد من إدارة أموالهم بكفاءة، مع إضافة قيمة حقيقية من خلال العروض الحصرية وتجارب الدفع السلسة.
وقالت نهى هاشم، الشريك المؤسس لشركة "زيوا": "تُعد هذه الشراكة مع "شكراً" محطة هامة في رحلة "زيوا" نحو ترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والارتقاء بتجربة الجيل زد. معاً، سنُطلق نظاماً بيئياً متفرداً يُسهل حياة الشباب وأسرهم، ويُثريها بمزايا التسوق وأسلوب الحياة العصري والمدفوعات الرقمية. وتُمثل هذه الخطوة دعامة أساسية في مسيرة "زيوا" لتصبح المنصة المالية الأولى للجيل زد في المنطقة."
وستُتيح هذه الشراكة لمستخدمي "زيوا" الاستمتاع بمزايا برنامج "شكراً"، والحصول على بطاقات هدايا من خلال المشاركة في الأنشطة والحملات المُختلفة، والتي يُمكن استخدامها للتسوق في أي من متاجر مجموعة لاندمارك المشاركة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق حملات ومبادرات مشتركة لإشراك الطلاب والأسر على حد سواء، مما يخلق تجربة أكثر تكاملاً وفرصاً أكبر للاستفادة من المزايا المقدمة لجميع المستخدمين.
وقال "جيمس ديكسون"، كبير مسؤولي المنتجات في مجموعة "لاند مارك": "نحن متحمسون للشراكة مع "زيوا" لإضفاء بُعد جديد من القيمة لأعضائنا، وخاصة الشباب وعائلاتهم. من خلال دمج برنامج الولاء القوي الخاص بنا مع منصة "زيوا" للدفع، فإننا نُسهم في بناء نظام بيئي شامل يُلبي احتياجات المستهلكين المُتمكنين من التكنولوجيا اليوم."