"زيوا" توفر مزايا حصرية ومكافآت مميزة للطلاب وأسرهم

ويسعى هذا التعاون لابتكار تجارب قيّمة تجمع بين شبكة "شكراً" الواسعة من المتاجر المشاركة ومنصة "زيوا" المبتكرة لإدارة الأموال الرقمية. وبموجب هذه الشراكة، سيحظى مستخدمو "زيوا" ببطاقات هدايا وعروض ومكافآت مميزة لدى مجموعة من العلامات التجارية الرائدة، مثل "سنتربوينت" و"ماكس فاشون" و"هوم سنتر" و"سبلاش" و"شو مارت" و"لايف ستايل" و"إي ماكس" وغيرها.