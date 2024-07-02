زيادة الطلب على مشاريع العقارات قيد الإنشاء في دبي

"بعد كوفيد-19، أصبح الناس أكثر اهتماماً بالمساحات الأكبر بدلاً من الشقق، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الفلل. ويعزى الارتفاع الذي شهدناه الشهر الماضي إلى إطلاق مجمعات رئيسية جديدة من قبل الدار و داماك وإعمار، مما عزز المبيعات. ومع ارتفاع الإيجارات، يفضل الناس الشراء بدلاً من الاستئجار.