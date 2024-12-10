زيادة اعتماد البيتكوين والعملات المستقرة في تحويلات الإمارات

خلال إحدى الجلسات النقاشية، استعرض "مايكل بيترسون"، مؤسس "بيتكوين بيتش" (Bitcoin Beach)، مثال السلفادور حيث أثرت التحويلات بالعملة الرقمية على المؤسسات المالية. وقال: "في السلفادور، ما رأيناه هو أن هذا دفع شركات مثل ويسترن يونيون وموني جرام إلى خفض رسومها بنسبة تصل إلى 50 في المائة، لأنهما يدركان أنه على المدى البعيد، لن يكون بمقدورهما المنافسة مع البيتكوين. وعلى المدى القريب، يبدو أن استخدام البيتكوين للتحويلات المالية يواجه صعوبة. ولكن على المدى البعيد، لا أعتقد أن أي جهة ستكون قادرة على المنافسة."