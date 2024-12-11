زيادة أسعار الفائدة في الهند تجعل ودائع العملة الأجنبية أكثر جذباً

الإجابة: لديك خيار فتح حساب بالعملة الأجنبية كحساب غير مقيم أو حساب وديعة مقوم بالروبية. الميزة الرئيسية للوديعة بالعملة الأجنبية في الهند هي أن الأموال ستظل بنفس العملة طوال مدة الوديعة، كما ستكون الفائدة المكتسبة بالعملة نفسها. أما ميزة الوديعة FCNR(B) (ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية) ، فهي أنك لن تواجه مخاطر فقدان قيمة عملتك بسبب تقلبات سعر الصرف، والتي من المحتمل أن تزداد مع ضعف الروبية في الأشهر الأخيرة. لذلك، عندما تسحب وديعتك بالعملة الأجنبية مع الفائدة، ستستلم المبلغ نفسه الذي قمت بإيداعه دون أن يتأثر استثمارك بتقلبات العملة.

علاوة على ذلك، اعتباراً من 6 ديسمبر 2024، سمح بنك الاحتياطي الهندي للبنوك الهندية بتقديم أسعار فائدة أعلى على الودائع بالعملات الأجنبية. بالنسبة للودائع التي تتراوح مدتها بين سنة وثلاث سنوات، سيكون سعر الفائدة أعلى بمقدار 400 نقطة أساس عن سعر المرجع البديل. أما بالنسبة للودائع التي تتراوح مدتها بين ثلاث وخمس سنوات، فسيكون سعر الفائدة أعلى بمقدار 500 نقطة أساس عن سعر المرجع البديل. هذا التغيير جعل ودائع العملة الأجنبية غير المقيمة أكثر جذباً. سيظل هذا السعر المرتفع سارياً حتى 31 مارس 2025. من ناحية أخرى، إذا قمت بوضع أموالك في حساب بالروبية مخصص لغير المقيمين، فستواجه مخاطر فقدان قيمة المبلغ عند سحب الأموال إذا انخفضت قيمة الروبية في وقت السحب. الفائدة على ودائع العملة الأجنبية غير المقيمة وكذلك على حسابات غير المقيمين معفاة تماماًً من الضرائب بموجب القسم 10 (4) (ثانياً) من قانون ضريبة الدخل لعام 1961.

السؤال: أنا دافع ضرائب في الهند ولدي رقم حساب دائم. وقد أُبلغت بأن بطاقة PAN (هي بطاقة تعريف ضريبية تصدرها مصلحة الضرائب الهندية للأفراد والشركات بهدف تتبع المعاملات المالية والضريبية) يمكن استبدالها الآن بنسخة إلكترونية. وبما أنني مقيم في الخليج، فكيف سأستلمها؟ أود أيضاً إجراء بعض التصحيحات فيما يتعلق ببياناتي الشخصية. أرجو تقديم المشورة.