زيادة أسعار الفائدة في الهند تجعل ودائع العملة الأجنبية أكثر جذباً
السؤال: لدي بعض الأموال الفائضة التي أرغب في تحويلها إلى الهند. أحتاج إلى نصيحتك فيما إذا كان ينبغي إيداع هذه الأموال في وديعة بالعملة الأجنبية لدى البنوك في الهند أو في ودائع مقومة بالروبية. هل تختلف المعاملة الضريبية فيما يتعلق بالفائدة المكتسبة في ظل النظامين؟
الإجابة: لديك خيار فتح حساب بالعملة الأجنبية كحساب غير مقيم أو حساب وديعة مقوم بالروبية. الميزة الرئيسية للوديعة بالعملة الأجنبية في الهند هي أن الأموال ستظل بنفس العملة طوال مدة الوديعة، كما ستكون الفائدة المكتسبة بالعملة نفسها. أما ميزة الوديعة FCNR(B) (ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية) ، فهي أنك لن تواجه مخاطر فقدان قيمة عملتك بسبب تقلبات سعر الصرف، والتي من المحتمل أن تزداد مع ضعف الروبية في الأشهر الأخيرة. لذلك، عندما تسحب وديعتك بالعملة الأجنبية مع الفائدة، ستستلم المبلغ نفسه الذي قمت بإيداعه دون أن يتأثر استثمارك بتقلبات العملة.
علاوة على ذلك، اعتباراً من 6 ديسمبر 2024، سمح بنك الاحتياطي الهندي للبنوك الهندية بتقديم أسعار فائدة أعلى على الودائع بالعملات الأجنبية. بالنسبة للودائع التي تتراوح مدتها بين سنة وثلاث سنوات، سيكون سعر الفائدة أعلى بمقدار 400 نقطة أساس عن سعر المرجع البديل. أما بالنسبة للودائع التي تتراوح مدتها بين ثلاث وخمس سنوات، فسيكون سعر الفائدة أعلى بمقدار 500 نقطة أساس عن سعر المرجع البديل. هذا التغيير جعل ودائع العملة الأجنبية غير المقيمة أكثر جذباً. سيظل هذا السعر المرتفع سارياً حتى 31 مارس 2025. من ناحية أخرى، إذا قمت بوضع أموالك في حساب بالروبية مخصص لغير المقيمين، فستواجه مخاطر فقدان قيمة المبلغ عند سحب الأموال إذا انخفضت قيمة الروبية في وقت السحب. الفائدة على ودائع العملة الأجنبية غير المقيمة وكذلك على حسابات غير المقيمين معفاة تماماًً من الضرائب بموجب القسم 10 (4) (ثانياً) من قانون ضريبة الدخل لعام 1961.
السؤال: أنا دافع ضرائب في الهند ولدي رقم حساب دائم. وقد أُبلغت بأن بطاقة PAN (هي بطاقة تعريف ضريبية تصدرها مصلحة الضرائب الهندية للأفراد والشركات بهدف تتبع المعاملات المالية والضريبية) يمكن استبدالها الآن بنسخة إلكترونية. وبما أنني مقيم في الخليج، فكيف سأستلمها؟ أود أيضاً إجراء بعض التصحيحات فيما يتعلق ببياناتي الشخصية. أرجو تقديم المشورة.
الإجابة: قررت الحكومة الهندية جعل رقم الحساب الدائم (PAN) هو المعرف التجاري الموحد لجميع الأنظمة الرقمية للوكالات الحكومية. توجد حالياً قاعدة بيانات تضم 780 مليون حامل لبطاقة PAN. كما تقرر استبدال البطاقة المادية بنسخة إلكترونية. ستساعد العملية الإلكترونية في القضاء على الحالات التي يمتلك فيها دافعو الضرائب أكثر من رقم حساب دائم. يرجى ملاحظة أنه ليس من الضروري تقديم طلب للحصول على النسخة الإلكترونية، حيث سيتم إرسالها إلى كل حامل بطاقة عبر البريد الإلكتروني. إذا كنت ترغب في تصحيح أو تحديث معلوماتك، مثل رقم الهاتف المحمول أو العنوان أو البريد الإلكتروني، يمكنك استخدام خدمة (أدهيير) Aadhaar عبر الإنترنت لتحديث أو تصحيح البيانات قبل استلام البطاقة الإلكترونية. بعد استلام البطاقة الإلكترونية، يمكنك إجراء التحديثات أو التصحيحات عبر الإنترنت. كما أصدر المجلس المركزي للضرائب المباشرة ورقة حول الأسئلة الشائعة (FAQs) والتي يمكن الوصول إليها على موقع إدارة ضريبة الدخل.
السؤال: في حين حقق قطاع البنية الأساسية في الهند تقدماً سريعاً، فإن جودة الطرق السريعة تحتاج إلى التحسين، كما اكتشفت مؤخراً عندما قمت برحلة بين مومباي وسورات. هل تدخل الشركات الأجنبية هذا المجال بهدف إنشاء بنية أساسية عالية الجودة؟
الإجابة: أغلب مشاريع تطوير البنية التحتية المتعلقة بالطرق السريعة تنفذها شركات هندية. ولكن هذا قد يتغير قريباً، حيث تقترح الهند توقيع اتفاقية مع الحكومة البريطانية لتشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في قطاعات مثل الطرق والطاقة المتجددة. من المتوقع أن تستثمر الشركات الهندسية الكبرى ذات الخبرة العالمية في مشاريع البنية التحتية في الهند وتقدم خبراتها في البداية كمدراء مشاريع. ستكون هناك اتفاقية مدتها عامين بين البلدين، ومن المحتمل أن تتطور إلى شراكة طويلة الأمد لتلبية احتياجات البنية التحتية المتزايدة في الهند. وتصر معظم الشركات الدولية على ضرورة وجود إطار تنظيمي قوي لجعل الاستثمار في البنية التحتية مستداماً، وهو ما يُتوقع أن يحدث الآن في إطار الشراكة بين الهند والمملكة المتحدة. يوجد عدد قليل من الشركات العالمية المستعدة للاستثمار بمجرد وضع هذا الإطار التنظيمي. ولجعل مشاريع البنية التحتية قابلة للتنفيذ مالياً، يسمح بخصم إجمالي النفقات الرأسمالية المتكبدة في المشروع من الأرباح بموجب المادة 35AD من قانون ضريبة الدخل. بعد عقد الاتفاقية بين الهند والمملكة المتحدة، ستبدأ ثلاثة مشاريع رئيسية في مجال الطرق والبنية التحتية، ومن المتوقع أن تكون جودة هذه المشاريع التي تنفذها الشركات العالمية مطابقة للمعايير الدولية.
( أتش بي رانينا) هي محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والمالية في الهند.