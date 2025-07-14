"زد فولد 7": ذكاء سامسونج الاصطناعي يُعيد تعريف الشاشات المطوية

سامسونج جالاكسي زد فولد 7 ينطلق بواجهة One UI 8: أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي التي يجب الانتباه إليها

من تعدد المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى دمج Gemini Live، واجهة One UI 8 على وشك تغيير طريقة استخدامك لجهاز قابل للطي.

تم الكشف رسمياً عن هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 7 – وبينما لا يزال الجهاز الأنيق، والمفصل المحسن، والشاشة المذهلة بحجم 7.6 بوصة تحدد الهاتف الرائد القابل للطي، فإن العنوان الحقيقي يكمن فيما يحدث بالداخل. تعرفوا على One UI 8، الذي سيطلق في 25 يوليو مع نظام أندرويد 16 مثبت مسبقاً في الأجهزة الجديدة، ويقدم معه تجربة برمجية سامسونج الأكثر ذكاءً والأكثر أصالة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

صُمم One UI 8 خصيصًا للأجهزة القابلة للطي، وهو أكثر من مجرد تحديث للإصدار. إنه يعيد تصور كيفية تفاعل المستخدمين مع الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، حيث يجمع بين الذكاء الاصطناعي الذي يراعي السياق، والمساعدة متعددة الوسائط، وتعدد المهام من المستوى التالي بطريقة سلسة.

أبرز ميزات One UI 8 التي ترتقي بالجالاكسي زد فولد 7: