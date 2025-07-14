"زد فولد 7": ذكاء سامسونج الاصطناعي يُعيد تعريف الشاشات المطوية

من تعدد المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى دمج Gemini Live، واجهة One UI 8 على وشك تغيير طريقة استخدامك لجهاز قابل للطي.
تم الكشف رسمياً عن هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 7 – وبينما لا يزال الجهاز الأنيق، والمفصل المحسن، والشاشة المذهلة بحجم 7.6 بوصة تحدد الهاتف الرائد القابل للطي، فإن العنوان الحقيقي يكمن فيما يحدث بالداخل. تعرفوا على One UI 8، الذي سيطلق في 25 يوليو مع نظام أندرويد 16 مثبت مسبقاً في الأجهزة الجديدة، ويقدم معه تجربة برمجية سامسونج الأكثر ذكاءً والأكثر أصالة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن.
صُمم One UI 8 خصيصًا للأجهزة القابلة للطي، وهو أكثر من مجرد تحديث للإصدار. إنه يعيد تصور كيفية تفاعل المستخدمين مع الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، حيث يجمع بين الذكاء الاصطناعي الذي يراعي السياق، والمساعدة متعددة الوسائط، وتعدد المهام من المستوى التالي بطريقة سلسة.
صوت أذكى مع ممحاة الصوت المحسّنة (Audio Eraser):
إذا كنت تصور مقاطع فيديو على جهازك Fold، فهذه الميزة لك. أصبحت أداة ممحاة الصوت (Audio Eraser) مدمجة بعمق في تطبيق Gallery ومدعومة بالذكاء الاصطناعي المحسن. بنقرة واحدة، يمكنها اكتشاف وإزالة الضوضاء الخلفية، سواء كانت حركة مرور، رياح، أو ضوضاء حشود – مما يوفر عليك الوقت ويحسن جودة المحتوى الخاص بك دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.
Gemini Live: ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط مصمم للشاشة الكبيرة:
مع هاتف Z Fold 7، يستفيد Gemini Live من جوجل بشكل كامل من الشاشة الواسعة للجهاز القابل للطي. أصبح الآن يضم فهمًا متعدد الوسائط، مما يعني أن الذكاء الاصطناعي يمكنه معالجة ما يظهر على شاشتك أو ما تراه عبر الكاميرا، والاستجابة بمعلومات غنية بالسياق في الوقت الفعلي.
والأفضل من ذلك، تتيح لك مشاركة الشاشة مع Gemini ببساطة الإشارة إلى شيء ما، وطرح سؤال، والحصول على إجابات فورية – سواء كنت تخطط لرحلة، أو تحلل مستندًا، أو تتسوق عبر الإنترنت.
Circle to Search (الدائرة للبحث):
ميزة "الدائرة للبحث" المفضلة لدى المعجبين أصبحت الآن محسنة بوضع الذكاء الاصطناعي الذي تم ضبطه خصيصًا للشاشة الكبيرة. لا يمكنك فقط تدوير صورة أو كائن لمعرفة المزيد، بل يضيف One UI 8 وظيفة جديدة "الغوص أعمق" (Dive Deeper) – مما يمنحك نتائج متعددة الطبقات ومتابعة واقتراحات ذكية.
مرحى للاعبين: هذه الميزة محسنة الآن للاستخدام داخل الألعاب على Fold 7. ضع دائرة حول أي عنصر داخل اللعبة – لغز، زعيم، أو علامة مهمة – واحصل على نصائح في الوقت الفعلي دون الخروج من جلستك.
تعدد المهام معاد تصوره بالذكاء الاصطناعي:
صُمم Galaxy Z Fold 7 خصيصًا لتعدد المهام، وواجهة One UI 8 أخيرًا تجلب البرنامج الذي يتناسب مع الأجهزة.
تتيح لك عرض نتائج الذكاء الاصطناعي (AI Results View) سحب استجابات Gemini إلى شاشة مقسمة أو نافذة عائمة، مما يجعل البحث والتخطيط أكثر سلاسة.
يعني نظام سحب وإفلات محتوى الذكاء الاصطناعي (Drag & Drop AI content) الجديد أنه يمكن نقل أي شيء تم إنشاؤه – فقرة، قائمة منتجات، ملخص – على الفور بين التطبيقات.1
تعد سامسونج أيضًا بتحسين تخطيط أكثر سهولة، مما يتيح لك زيادة استخدام المساحة عبر الشاشة المفتوحة.
يتميز جالاكسي زد فولد 7 بشاشة سامسونج الأكبر والأكثر تطورًا حتى الآن – شاشة رئيسية واسعة بحجم 8.0 بوصة QXGA+ مقترنة بشاشة غطاء بحجم 6.5 بوصة FHD+ تعمل بكامل طاقتها. بوزن 215 جرامًا فقط، إنه أخف جهاز Fold على الإطلاق، وبسمك 4.2 مم عند الطي، هو الأقل سمكًا أيضًا.
أحد أهم الترقيات هو إدخال كاميرا خلفية واسعة الزاوية بدقة 200 ميجابكسل. يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، مع تكوينات تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 1 تيرابايت من مساحة التخزين.2
أكدت سامسونج أن جالاكسي زد فولد 7 متاح للطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة، مع بدء توفره في المتاجر اعتبارًا من 25 يوليو.
يبدأ سعر جالاكسي زد فولد 7 من 7,599 درهمًا إماراتيًا لنسخة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين. يأتي بأربعة ألوان: الفضي الشبح، الأسود النفاث، النعناعي، والأزرق الشبح. وتصل الأسعار إلى 9,349 درهمًا إماراتيًا.