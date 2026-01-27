زخم قياسي لسوق الصكوك العالمية بقيادة خليجية في 2025

تتوقع ستاندرد آند بورز (S&P) أن يستمر إصدار الصكوك في التوسع في عام 2026، ما لم تحدث تقلبات كبيرة في أسواق رأس المال أو تصعيد حاد في المخاطر الجيوسياسية. تتوقع وكالة التصنيف أن يصل إجمالي الإصدار العالمي إلى ما بين 270 مليار دولار و 280 مليار دولار، مع إصدار بالعملات الأجنبية يتراوح بين 100 مليار دولار و 110 مليارات دولار. يدعم هذا التوقع الأداء الاقتصادي القوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تحسن ظروف التمويل العالمية. تتوقع ستاندرد آند بورز (S&P) أيضًا خفضًا في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في النصف الثاني من عام 2026، مما سيعزز جاذبية إصدار الصكوك عن طريق خفض تكاليف الاقتراض.