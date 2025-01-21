"ريبورتاج" تكشف عن"آر هيلز": توازن بين الأناقة والاستدامة
أطلقت مجموعة "ريبورتاج"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، رسمياً مشروع "آر هيلز"، أول مشاريعها السكنية الفاخرة تحت علامة "آر". يقع مشروع "آر هيلز" في دبي لاند، ويوفر 902 وحدة سكنية تتراوح بين 2 إلى 5 غرف نوم.
وتضمن حفل الإطلاق حلقة نقاشية أدارتها "سارة ساتاري"، حيث شارك "أندريا نوسيرا"، المدير العام لمجموعة ريبورتاج، رؤيته حول العلامة التجارية "R." والصفات المميزة التي تجعل من آر هيلز شركة بارزة في المشهد العقاري التنافسي في دبي.
وسلط نوسيرا الضوء على الزخم الملحوظ الذي يشهده سوق العقارات في دبي، والذي يعزى إلى الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين، وخاصة من المشترين الدوليين. وأضاف: "إن قطاع العقارات المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة يتماشى بشكل سلس مع رؤيتنا لتطوير مشاريع تجمع بين التصميم الخالد والوظائف المبتكرة".
يعكس مشروع آر هيلز، جوهر العلامة التجارية "R" - التوازن بين الأناقة والعملية والاستدامة. تلبي تصميماته الفسيحة وتشطيباته الفاخرة وتخطيطاته المدروسة تطلعات الأسر الحديثة. وأضاف نوسيرا: "يجسد هذا المشروع التزامنا بتقديم مشاريع مميزة لا تتميز فقط بالجاذبية البصرية ولكنها تعزز أيضاً الشعور بالمجتمع والرفاهية".
يقع مشروع آر هيلز في موقع استراتيجي على بعد دقائق من وسط مدينة دبي، ويوفر ملاذاً هادئاً محاطاً بالخضرة، مع سهولة الوصول إلى نبض المدينة النابض بالحياة. تم تصميم مشروع آر هيلز لدعم أسلوب حياة متوازن ونشط، وذلك بفضل وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والتركيز على الاستدامة.
وأكد نوسيرا على الإمكانات الاستثمارية التي يتمتع بها مشروع "آر هيلز"، مستشهداً بموقعه المتميز وجاذبيته الدائمة والنمو المستمر لسوق العقارات في دبي. وقال: "يمثل مشروع "آر هيلز" فرصة استثنائية لأولئك الذين يبحثون عن عقار متميز يمزج بين التفرد والتواصل".
كما احتفى حفل الإطلاق بإنجاز مهم لمجموعة ريبورتاج، حيث تجاوزت مبيعاتها 560 مليون درهم، وهو إنجاز قياسي للشركة. وتتطلع ريبورتاج إلى توسيع العلامة التجارية "R" من خلال مشاريع مميزة إضافية.