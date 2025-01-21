"ريبورتاج" تكشف عن"آر هيلز": توازن بين الأناقة والاستدامة

وسلط نوسيرا الضوء على الزخم الملحوظ الذي يشهده سوق العقارات في دبي، والذي يعزى إلى الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين، وخاصة من المشترين الدوليين. وأضاف: "إن قطاع العقارات المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة يتماشى بشكل سلس مع رؤيتنا لتطوير مشاريع تجمع بين التصميم الخالد والوظائف المبتكرة".