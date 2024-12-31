"ريبورتاج":إيرادات قياسية في سوق العقارات الإماراتي

وقد قال "أندريا نوسيرا"، المدير العام لمجموعة "ريبورتاج": "نقترب من نهاية عام 2024 بسعادة كبيرة. لم نحقق جميع أهدافنا المحددة مسبقاً فحسب، بل تمكنا أيضاً من تعزيز تنظيم الشركة لدعم المزيد من النمو. وفي عام 2025، نهدف إلى تحقيق حجم مبيعات بقيمة 7.34 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي)، والتوسع في بلدين جديدين، وإطلاق العديد من المشاريع المثيرة في الإمارات العربية المتحدة، بمخزون بقيمة 20 مليار درهم إماراتي (5.45 مليار دولار أمريكي)".