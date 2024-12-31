"ريبورتاج":إيرادات قياسية في سوق العقارات الإماراتي
في عام 2024، تجاوزت إيرادات مجموعة "ريبورتاج" 5.7 مليار درهم (ما يعادل أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي). وهذا يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 50% في إجمالي الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة بالنظر إلى التزام "ريبورتاج" الراسخ باستراتيجية "عدم الاعتماد على الرفع المالي" و"الخلو من الديون". ويتم تطوير كل مشروع دون الاعتماد على الرهن العقاري أو أي شكل من أشكال التمويل بالاستدانة، ممّا يضمن مرونة الشركة واستقرارها المستدام على المدى الطويل في السوق.
وإلى جانب الأرقام المبهرة، يعزّز هذا النجاح مكانة "ريبورتاج" كشركة رائدة في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تقديم خطط دفع مرنة، ومواقع مميزة، وتصميمات سكنية ذكية، اكتسبت الشركة ثقة وولاء عملائها، ممّا مهد الطريق للنمو المستمر.
وقد قال "أندريا نوسيرا"، المدير العام لمجموعة "ريبورتاج": "نقترب من نهاية عام 2024 بسعادة كبيرة. لم نحقق جميع أهدافنا المحددة مسبقاً فحسب، بل تمكنا أيضاً من تعزيز تنظيم الشركة لدعم المزيد من النمو. وفي عام 2025، نهدف إلى تحقيق حجم مبيعات بقيمة 7.34 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي)، والتوسع في بلدين جديدين، وإطلاق العديد من المشاريع المثيرة في الإمارات العربية المتحدة، بمخزون بقيمة 20 مليار درهم إماراتي (5.45 مليار دولار أمريكي)".
وستركز المشاريع المستقبلية لمجموعة "ريبورتاج" على التصاميم المتطورة، ومبادرات الاستدامة الحديثة، وإنشاء مساحات تعزز الشعور العميق بالمجتمع.