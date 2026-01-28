ريادة الأعمال فوق مقاعد الدراسة.. "شراع" تكسر حاجز الخوف لدى الطلاب

منصة للطلاب رواد الأعمال

هذا الأسبوع، سيجمع "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" المستثمرين ورواد الأعمال وأسماءً بارزة من الرؤساء التنفيذيين في شركات مثل (WHOOP) و(Revolutionary) و(Kitopi) وغيرها الكثير، في واحد من أكبر مهرجانات ريادة الأعمال. وقالت النعيمي إن مثل هذه المنصات تُعد أساسية للطلاب رواد الأعمال للانتقال إلى ما وراء الأطر الأكاديمية.

بالنسبة للطلاب، يمكن لهذا النوع من التفاعل أن يساعد في معالجة تحدٍ رئيسي آخر وهو: "الثقة". يتردد الكثير من الطلاب في متابعة أفكارهم بشكل كامل، ليس بسبب نقص القدرة، ولكن لأنهم غير متأكدين من "متى" أو "كيف" يبدأون. والاحتفاظ بتجارب ريادية حقيقية غالباً ما يعيد صياغة حالة "عدم اليقين" لتصبح جزءاً من عملية التعلم بدلاً من كونها عائقاً.

وأشارت النعيمي إلى مشاريع أسسها طلاب واستفادت من هذا الاحتكاك، موضحة أن دعم المنظومة المتكاملة يتيح للأفكار الخروج من الفصول الدراسية إلى حيز الاختبار الواقعي. ومن الأمثلة على ذلك، منصة "إشارة" (Eshara) التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للغة الإشارة العربية، والتي أسسها طلاب لمعالجة حواجز التواصل التي يواجهها ضعاف السمع.