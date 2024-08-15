ريادة الأعمال الهندية تزدهر في الإمارات: قصص نجاح ملهمة
كانت الجالية الهندية في الإمارات العربية المتحدة أحد أنجح الجاليات الوافدة في الدولة، وقد تلقت العلاقات التاريخية بين البلدين دفعاً قوياً مؤخراً بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تعمل على تعزيز التجارة الثنائية المزدهرة بالفعل.
ويشارك بعض رجال الأعمال الهنود البارزين في دولة الإمارات العربية المتحدة قصص نجاحهم.
"سوهام شاه"، الرئيس التنفيذي لشركة "سيلف درايف موبيليتي" "SelfDrive Mobility"
أ. نبذة قبل البدء - قبل رحلتنا في الإمارات العربية المتحدة، كنا نقدم خدمات سائقين في الهند. بدأ دخولنا إلى الإمارات العربية المتحدة عن طريق شركات تصنيع السيارات التي كانت تبحث عن شركة متخصصة في تكنولوجيا التنقل لتطوير منصة يمكنها مساعدة الوكالات في إدارة مخزونها غير المباع من خلال حلول التأجير والاستئجار. بدأت هذه الرحلة في عام 2016 عندما تلقينا دعوة لتأسيس الأعمال في الإمارات العربية المتحدة. أجرينا اجتماعاتنا الأولية في الهند في يناير، ووصلنا إلى الإمارات العربية المتحدة في مارس، وأنشأنا الترخيص رسمياً بحلول سبتمبر. استغرق الأمر منا عاماً لدراسة السوق وإعادة بناء منصتنا التقنية من الألف إلى الياء، مما أدى إلى إطلاقنا في أغسطس 2017.
ب. ما الذي ألهمك لتأسيس شركتك الخاصة - كانت تجربتنا في الإمارات العربية المتحدة استثنائية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سهولة ممارسة الأعمال هنا. توفر الإمارات العربية المتحدة الشفافية والتنظيم، وهما أمران مهمان لازدهار أي شركة ناشئة. عندما تكون مؤسساً لشركة، يمكن أن يكون التعامل مع الغموض عقبة كبيرة ولكن بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة قللت من هذه المخاوف. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الإمارات العربية المتحدة بأنظمة قوية للشركات الناشئة. بدأنا بنظام "DTech" البيئي، وهو جزء من واحة السيليكون ونما بشكل كبير، من مساحة صغيرة من طاولة واحدة إلى منظمة تضم حوالي 130 موظفاً. توفر البنية التحتية والاستقرار في الإمارات العربية المتحدة، مع اللوائح والسياسات الضريبية المتسقة، أساساً قوياً للشركات.
ج. لماذا اخترت الإمارات العربية المتحدة - غالباً ما يحاول رواد الأعمال الهنود تكرار نجاحهم من الهند في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإن سوق الإمارات العربية المتحدة مميز ويتطلب نهجاً مخصصاً. أوصي بإنشاء أساس قوي في الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من الإمكانات الهائلة هنا. تحتل الإمارات العربية المتحدة الصدارة من حيث التكنولوجيا المتقدمة وخاصة في صناعة السيارات، حيث تسعى العديد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى التقدم التكنولوجي. تعد البنية التحتية الحالية والاستقرار التنظيمي في الإمارات العربية المتحدة من المزايا المهمة التي يجب على رواد الأعمال الهنود الاستفادة منها.
د. الخطط المستقبلية - لقد توسعنا بسرعة في غضون ثلاث سنوات. وبفضل نجاحنا الأولي، نعمل في 10 دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية والكويت والمملكة المتحدة وأيرلندا. كانت عملياتنا في الإمارات العربية المتحدة بمثابة منصة اختبار لمنتجنا وبعد تحقيق النجاح هنا توسعنا بسرعة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي لدى سوقها خصائص مشابهة. سمح لنا هذا التوسع الاستراتيجي بزيادة حضورنا بشكل كبير. علاوة على ذلك، نهدف إلى التحرك نحو الأسواق الأوروبية وكذلك بدء عملياتنا في الهند بالانطلاق في 18 مدينة دفعة واحدة.
"شيلبا ماهتاني"، مديرة الأعمال التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة "بي إن بي مي هوليداي هومز" "bnbme Holiday Homes"
أ. نبذة قبل البدء - "شيلبا ماهتاني" هي مديرة الأعمال والمؤسسة المشاركة لشركة "بي إن بي مي هوليداي هومز" حيث لعبت دوراً أساسياً في نمو الشركة، بإدارة 150 عقاراً متميزاً والإشراف على العمليات في السوق السعودية مع 50 عقاراً.
قبل أن تشارك في تأسيس الشركة، عملت "شيلبا" كمشرفة عمليات لدى علامة الأحذية الفاخرة "Vi-ga" وعملت كمديرة مكتب لدى "يونيك بريسايس انترناشيونال ذ.م.م" "Unique Precise International LLC:"، وقد زودتها خبرتها المتنوعة بالمهارات اللازمة لقيادة وتنمية "بي إن بي مي هوليداي هومز" بفعالية.
ب. ما الذي ألهمك لتأسيس شركتك الخاصة - بدأت رحلتي في مجال إدارة منازل العطلات بتجربة تأجير صعبة في جزيرة النخلة. في البداية، تم تأجير شقة لمدة طويلة لمستأجر كان يسعى مراراً وتكراراً إلى تمديد عقده، متعذراً بمشاكل مثل انتهاء صلاحية بطاقة الهوية الإماراتية. وعلى الرغم من المتابعة المتكررة من قبل "شيلبا" وزوجها، تأخر المستأجر في الدفع وغادر في النهاية دون سابق إنذار. في مايو، عندما تفقد الزوجان الشقة، وجدوها في حالة مزرية.
قررت "شيلبا" وزوجها إدراج العقار على منصات الإيجار قصير الأجل مثل "إير بي إن بي" "Airbnb". نتج عن هذا القرار نجاح مالي، مما ألهمهما إدارة عقارات الأصدقاء. أدت قصة النجاح هذه إلى تأسيس شركة إدارة المنازل لقضاء العطلات "بي إن بي مي هوليداي هومز"، في عام 2018.
ج. لماذا اخترت الإمارات العربية المتحدة - أراد زوجي الذي نشأ في ألمانيا الانتقال من الهند. لقد كنا قد قمنا للتو ببيع أعمالنا في دلهي ونتطلع إلى فرص جديدة. كانت الإمارات العربية المتحدة بمثابة عامل جذب فوري بسبب واقعها الذي يدمج بين الشرق والغرب. كانت أنظمة التعليم مثالية لأطفالنا الصغار والأمان الذي توفره أعطانا الثقة. إلى جانب الفوائد التي تعود على الأسرة، كانت فرص العمل وتشجيع القيادات على ممارسة الأعمال التجارية من العوامل التي جذبتنا.
د. خطط للمستقبل - نأمل أن نحصل يوماً ما على الجنسية الإماراتية ونتقاعد ونكبر في الإمارات العربية المتحدة.
"عمران خان"، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "بيكسل" "Pixl"
أ. نبذة قبل البدء - بعد إكمال درجتي البكالوريوس في الأدب وتكنولوجيا المعلومات، التحقت بمعهد "MICA" للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. ومن هناك التحقت بشركة رائدة في مجال السلع سريعة الاستهلاك في الهند - "Godrej Consumer Products Limited" - للعمل في مجال المبيعات والتسويق. ثم انتقلت إلى شركة "3M" للعمل في مهام دولية عبر الولايات المتحدة وأوروبا منطقة دول مجلس التعاون حيث قمت بإدارة الأعمال المتصلة بالعلامات التجارية والمبيعات والإدارة العامة.
ب. ما الذي ألهمك لتأسيس شركتك الخاصة - عندما بدأنا منذ خمس سنوات، كانت هناك فجوة في التسويق والحلول التقنية في قطاع العقارات (ولا تزال موجودة إلى حد ما). كان القطاع غير منظم إلى حد كبير ولم يكن هناك أي لاعبين تقريباً يقدمون حلول الخدمة الكاملة للعقارات قيد الإنشاء على مستوى العالم.
لقد لاحظنا الحاجة إلى وكالة قادرة على تنفيذ الاستراتيجية. وقد قمنا بتنظيم أنفسنا كوكالة تعمل وفقاً لنموذج الدفع مقابل الأداء. ولم تكن هناك أي وكالة أخرى تقريباً تتبع هذا النموذج. وقد أدى توسيع محفظتنا لتصبح وكالة تقدم خدمات كاملة وتلبي جميع جوانب قطاع العقارات إلى جعلنا جهة فريدة يمكنها تلبية طلب أي مطور أو وسيط جديد أو قائم في الإمارات العربية المتحدة. والآن نحن في صدد تكرار هذا النموذج في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ج. لماذا اخترت الإمارات العربية المتحدة - العقارات هي واحدة من أكبر الصناعات وأسرعها نمواً في دبي. سوق العقارات على المخطط متطور جداً هنا - والحلول التسويقية التي نقدمها للعقارات تتقدم بخطوات كبيرة على الأسواق العالمية الأخرى. لذا فهي بلا شك واحدة من أفضل الأماكن لإطلاق أي وكالة ترغب في التخصص في تقديم حلول الخدمات الكاملة للعقارات، وخاصة العقارات على المخطط.
د. الخطط المستقبلية - نريد أن نكون شريك النمو المفضل لجميع المطورين والوسطاء والوسطاء الرئيسيين في 10 مدن رئيسية على الأقل حول العالم. نحن موجودون بالفعل في 5 مواقع - دبي وأبوظبي ورأس الخيمة ولندن ونيويورك، وفي العامين المقبلين سنؤسس حضورنا في المزيد من الأسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية والهند.
"مارلين بينتو"، مؤسس "كيه إف آي غلوبال" "KFI Global"
أ. نبذة قبل البدء - كنت أنا وزوجي ندير وكالة إعلامية، وما زال هو يديرها.
ب. ما الذي ألهمك لتأسيس شركتك الخاصة - أعتقد أن إنجاب الأطفال يغير منظور المرء للعديد من الأشياء، ومن بين هذه الأشياء ما يفعله مجتمع العمل السيء لإعداد الشباب لاتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً. يمكننا إلقاء اللوم على النظام المدرسي أو ثقافة الاستهلاك التي نتعرض لها باستمرار، لكنني اعتقدت أنه حان الوقت للتوقف عن الإشارة إلى المشكلة وإيجاد حلول حيالها.
ج. لماذا اخترت الإمارات العربية المتحدة - لقد بنينا حياة هنا، فهي موطننا. كما أن سهولة إنشاء شركة وممارسة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة كانت من الاعتبارات المهمة.
د. الخطط المستقبلية - أسعى إلى توسيع نطاق هذا المشروع ليكون له تأثير أكبر، ليس فقط على الشباب بل وأيضاً على كافة الفئات الضعيفة في المجتمع. أرى أن الثقافة المالية قضية عدالة اجتماعية وبالتالي أريد أن أجعل هذا الأمر متاحاً لأكبر عدد ممكن من الناس.
"سوريش سامباندام"، الرئيس التنفيذي لشركة "كيس فلو" "Kissflow"
نبذة قبل البدء - لقد زرعت بذور "كيس فلو" قبل فترة طويلة من تأسيسي للشركة. أثناء عملي في بنغالورو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان تركيزي منصباً على مجال الحوسبة القائمة على القواعد، وهو المجال السابق للذكاء الاصطناعي الموجود اليوم. ولكن كما يشهد مؤسسون آخرون، فإن الفكرة الجيدة ليست سوى جزء من المعادلة حيث أن التوقيت والالتزام مهمان بنفس القدر، إن لم يكن أكثر.
كانت نقطة التحول عندما استحوذت شركة "أكسنتشر" "Accenture" على الشركة التي كنت أعمل بها ولكنها فشلت في الاحتفاظ بالموظفين. وقد أتاح لي هذا الفرصة لإنشاء فريق استشاري من الطراز العالمي تمكن من جمع نصف مليون دولار في تسعة أشهر. ورغم أن هذا كان مثيراً للإعجاب فإنه لا ينبغي أن يخفي حقيقة مفادها أن التحديات كانت جزءاً كبيراً من الأيام الأولى. كانت هناك أوقات تساءلت فيها كيف يمكننا توفير رواتب الموظفين واضطررت إلى بيع بعض أصولي لإبقاء الشركة تعمل.
وبالانتقال السريع إلى يومنا هذا، نجد أن هذه المثابرة أتت بثمارها، حيث أصبحت "كيس فلو" الآن في وضع قوي لتصبح رائدة عالمية في قطاع عدم استخدام الكود/الترميز المنخفض.
ما الذي ألهمك لبدء شركتك - بدأت رحلة "كيس فلو" منذ أكثر من عقدين من الزمان، مما جعلنا واحدة من أوائل المؤسسات التي أدركت الحاجة إلى تبسيط إدارة العمليات التجارية. لقد رأيت العديد من الشركات تواجه أنظمة معقدة أعاقت الإنتاجية. تخيلت منصة سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها حتى للمستخدمين غير الفنيين، وبذلك لن يضطروا إلى الاعتماد على أقسام تكنولوجيا المعلومات في كل شيء. حتى اليوم، تتمثل مهمتنا في إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا، ووضع أدوات قوية في أيدي الجميع داخل المؤسسة. إن روح المبادرة وشغفي بالابتكار هو ما دفعني إلى إنشاء "كيس فلو"، بهدف إحداث ثورة في كيفية تعامل الشركات مع أتمتة العمليات وتعزيز الكفاءة. حتى اليوم، نستمر في التطور ونكون قوة ثورية في سوق تقدر قيمتها بنحو 28.75 مليار دولار أمريكي.
لماذا اخترت الإمارات العربية المتحدة - بعد نجاحنا في الهند، كانت الإمارات العربية المتحدة هي الخطوة المنطقية التالية لتوسعنا العالمي. لقد كان للدولتين علاقة قوية وطويلة الأمد أسفرت عن فائدة كبيرة للشركات. علاوة على ذلك، كنا نبحث عن دولة يمكنها أن تنطلق بنجاحنا في مجموعة واسعة من الأسواق الجديدة. توفر الإمارات العربية المتحدة بيئة عمل ديناميكية وبنية تحتية من الدرجة الأولى وقوة عاملة متعددة الثقافات، مما يجعلها مركزاً إقليمياً مثالياً لشركة تقنية مثل شركتنا. يتماشى التركيز القوي للبلاد على الابتكار والتحول الرقمي تماماً مع ما نحاول تحقيقه في "كيس فلو". علاوة على ذلك، لعب التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة دوراً كبيراً في قراري. من خلال تواجدنا هنا، يمكننا الاستفادة من سوق الشرق الأوسط وأفريقيا المتنامي والاستفادة من فرص النمو والتعاون العديدة في المنطقة. أنا فخور بأن أقول إنه قرار أتى بثماره بشكل جيد للغاية، وبالإضافة إلى وجود فريق كبير ومخلص وشبكة شركاء قوية، يمكننا أن نحسب العديد من الشركات الأكثر شهرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بين قاعدة عملائنا.
ما هي خططكم للمستقبل - أظهرت دراسات متعددة أن كل من الإمارات العربية المتحدة والهند لديهما مستويات أعلى من المتوسط من الحماس لتبني الذكاء الاصطناعي - سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص وهذا ما يلعب دوراً هاماً بشكل كبير في الابتكار المستمر في "كيس فلو". مع تقاطع الذكاء الاصطناعي والبرمجة منخفضة الشيفرة توجد إمكانات لم يسبق لها مثيل لديمقراطية تكنولوجيا المعلومات. نحن نقود المهمة هنا، جنباً إلى جنب مع ابتكارنا التكنولوجي، نحن نركز على توسيع حضورنا في الأسواق الرئيسية وخاصة في الشرق الأوسط من خلال بناء شراكات وتحالفات استراتيجية. كما أن توسيع نطاق عملياتنا والاستثمار في اكتساب المواهب وتحسين دعم العملاء هي أيضاً أولويات قصوى لتوفير تجربة سلسة لعملائنا في جميع أنحاء العالم.