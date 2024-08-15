ريادة الأعمال الهندية تزدهر في الإمارات: قصص نجاح ملهمة

ب. ما الذي ألهمك لتأسيس شركتك الخاصة - كانت تجربتنا في الإمارات العربية المتحدة استثنائية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سهولة ممارسة الأعمال هنا. توفر الإمارات العربية المتحدة الشفافية والتنظيم، وهما أمران مهمان لازدهار أي شركة ناشئة. عندما تكون مؤسساً لشركة، يمكن أن يكون التعامل مع الغموض عقبة كبيرة ولكن بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة قللت من هذه المخاوف. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الإمارات العربية المتحدة بأنظمة قوية للشركات الناشئة. بدأنا بنظام "DTech" البيئي، وهو جزء من واحة السيليكون ونما بشكل كبير، من مساحة صغيرة من طاولة واحدة إلى منظمة تضم حوالي 130 موظفاً. توفر البنية التحتية والاستقرار في الإمارات العربية المتحدة، مع اللوائح والسياسات الضريبية المتسقة، أساساً قوياً للشركات.