رياح فنزويلا .. بيتكوين يكسر حاجز الـ 91 ألف دولار

ارتفعت بيتكوين مرة أخرى فوق علامة 91,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يمدد انتعاشًا مبكرًا في العام حيث أدت صدمة جيوسياسية مفاجئة من فنزويلا إلى إدخال تقلبات في الأسواق العالمية وأطلقت موجة من التصفية القصيرة عبر مشتقات العملات المشفرة.

التحرك أكد كيف يمكن للسيولة الضعيفة والمواقف المزدحمة أن تضخم حركة الأسعار بسرعة، حتى عندما يكون المحفز الأساسي سياسيًا وليس خاصًا بالعملات المشفرة.

أكبر أصل رقمي في العالم ارتفع إلى حوالي 91,300 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأحد، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر، وارتفع بأكثر من أربعة في المائة خلال الأسبوع الماضي. الامتداد شمل العملات البديلة الرئيسية، حيث ارتفع الإيثر نحو 3,150 دولار، وزادت سولانا بأكثر من 1.5 في المائة في اليوم، كما سجلت XRP وكاردانو أيضًا تقدمًا أسبوعيًا قويًا. المكاسب الواسعة النطاق جاءت بعد تصفية حادة أعادت ضبط الرافعة المالية بعد أسابيع من التداول الحذر ضمن نطاق محدد.

أشار المشاركون في السوق إلى تصاعد العناوين من فنزويلا كشرارة فورية. التقارير التي تفيد بأن الرئيس نيكولاس مادورو قد تم احتجازه في الولايات المتحدة، تلتها تصريحات من الرئيس دونالد ترامب تشير إلى أن واشنطن ستفرض سيطرة على البلاد وأصولها النفطية، هزت الأسواق العالمية لفترة وجيزة قبل أن يستقر شهية المخاطرة. بينما لا تتعرض الأصول المشفرة مباشرة للسياسة الفنزويلية، غالبًا ما يعامل المتداولون التطورات الجيوسياسية السريعة كعوامل تقلب يمكن أن تهز المواقف وتدفع الأسعار عبر مستويات تقنية رئيسية.

أظهرت بيانات المشتقات أن بيتكوين قادت عمليات التصفية القسرية عبر السوق. وفقًا لـ Coinglass، تم تصفية حوالي 180 مليون دولار في مراكز العقود الآجلة للعملات المشفرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حوالي 133 مليون دولار قادمة من المراكز القصيرة. شهدت بيتكوين وحدها أكثر من 58 مليون دولار في تصفية المراكز القصيرة مقابل أقل من 6 ملايين دولار في المراكز الطويلة، وهو علامة واضحة على أن التحرك كان مدفوعًا أقل بالشراء الفوري الجديد وأكثر بالمتداولين الذين يسارعون لتغطية الرهانات الهبوطية مع ارتفاع الأسعار.

قال أحد استراتيجيي المشتقات الذي نقلت عنه CoinDesk: "كان هذا ضغطًا قصيرًا كلاسيكيًا"، مشيرًا إلى أن الرافعة المالية قد أعيد بناؤها بهدوء خلال توطيد بيتكوين الأخير. "بمجرد أن استعادت الأسعار متوسطًا متحركًا مراقبًا على نطاق واسع، بدأت التوقفات في التتابع. في هذا النوع من البيئة، لا يتطلب الأمر الكثير من الطلب لفرض إعادة تسعير حادة."

بالفعل، لعبت العوامل التقنية دورًا مركزيًا. تجاوز بيتكوين لمتوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا يمثل علامة نفسية ومبنية على الرسوم البيانية بعد أسابيع من الفشل في الحفاظ على الارتفاعات. كتب المتداول في المشتقات هايزنبرغ على X أن الاستعادة تحسن الهيكل على المدى القريب لكنه حذر من أن الثيران يجب أن يتجاوزوا نطاق المقاومة التالي لتأكيد المتابعة. بدون ذلك، حذر من أن السوق قد يكون مرة أخرى عرضة لتراجع أعمق نحو منتصف 70,000 دولار.

عكست مؤشرات المعنويات تفاؤلًا حذرًا بدلاً من النشوة. على Stocktwits، بقيت معنويات التجزئة حول بيتكوين متفائلة بقوة، لكن حجم الرسائل وُصف بأنه “عادي"، مما يشير إلى أن الارتفاع لم يشعل بعد حمى من الثرثرة المضاربة. قد يساعد هذا الهدوء النسبي في تفسير سبب حساسية الحركة تجاه التموضع: مع عدد أقل من المشاركين النشطين، كانت حركة الأسعار تهيمن عليها المتداولون بالرافعة المالية الذين يتفاعلون مع العناوين الرئيسية والمحركات التقنية.

أكد المحللون أيضًا أن استجابة بيتكوين للضغوط الجيوسياسية قد تطورت. في الدورات السابقة، كانت الأصول الرقمية تُطرح غالبًا كتحوطات للأزمات، لكن في الممارسة العملية تميل الآن إلى التداول كأصول عالية المخاطر، على الأقل في المدى القصير. قال محلل من بلومبرغ إنتليجنس في مذكرة حديثة: “لا ترتفع العملات المشفرة بسبب فنزويلا بحد ذاتها، بل ترتفع لأن عدم اليقين المفاجئ يجبر على إعادة التموضع، وعندما تكون المراكز القصيرة مزدحمة، يكون المسار الأقل مقاومة هو الأعلى.”

يبقى السياق الأوسع داعمًا، وإن كان هشًا. يدخل بيتكوين العام الجديد بعد نهاية متقلبة لعام 2025، مع عدم اليقين الاقتصادي الكلي، وتغير التوقعات حول السياسة النقدية الأمريكية، وظروف السيولة غير المتساوية عبر الأسواق العالمية. في مثل هذا البيئة، يكون المتداولون سريعون في تقليص الارتفاعات التي تفتقر إلى التأكيد - ولكن أيضًا سريعون في التغطية عندما تنكسر المستويات الرئيسية.

لاحظ المحللون أن ما إذا كان بإمكان بيتكوين البناء على هذا الارتداد سيعتمد على قدرته على البقاء فوق الدعم الفني المستعاد وجذب الطلب الفوري المستدام بدلاً من الاعتماد على الزخم المدفوع بالتصفية. في الوقت الحالي، يعتبر الارتفاع في عطلة نهاية الأسبوع تذكيرًا بأنه في أسواق العملات المشفرة، يمكن أن تتصادم الجيوسياسة والرافعة المالية وعلم النفس فجأة، مما يحول التوحيد الهادئ إلى حركة سريعة ودرامية، أضافوا.