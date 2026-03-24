رياح التضخم وأسعار الفائدة تهبط بالذهب عالمياً ومحلياً

وانخفض سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً إلى 522.5 درهماً عند الافتتاح يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 530.75 درهماً للغرام يوم الاثنين. كما تراجعت أسعار العيارات الأخرى للمعدن النفيس؛ حيث وصل سعر عيار 22 قيراطاً إلى 483.75 درهماً، وعيار 21 قيراطاً إلى 464.00 درهماً، وعيار 18 قيراطاً إلى 397.75 درهماً، وعيار 14 قيراطاً إلى 310.25 درهماً للغرام الواحد.