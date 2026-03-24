رياح التضخم وأسعار الفائدة تهبط بالذهب عالمياً ومحلياً

تراجعت أسعار الذهب مجدداً في دبي صباح الثلاثاء، وذلك في أعقاب تعافٍ شهدته الأسعار مساء يوم الاثنين.
وانخفض سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً إلى 522.5 درهماً عند الافتتاح يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 530.75 درهماً للغرام يوم الاثنين. كما تراجعت أسعار العيارات الأخرى للمعدن النفيس؛ حيث وصل سعر عيار 22 قيراطاً إلى 483.75 درهماً، وعيار 21 قيراطاً إلى 464.00 درهماً، وعيار 18 قيراطاً إلى 397.75 درهماً، وعيار 14 قيراطاً إلى 310.25 درهماً للغرام الواحد.
أما على الصعيد العالمي، فقد جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 4,343.15 دولاراً للأوقية، بانخفاض نسبته 1.4%. كما هوت الفضة بنسبة 3.5% لتصل إلى 66.5 دولاراً (244.31 درهماً) للأوقية.
ويعود تراجع الذهب يوم الثلاثاء إلى قوة الدولار الأمريكي وانخفاض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). وكان الذهب قد سجل يوم الاثنين تراجعاً آخر بنسبة 6%، مواصلاً بذلك الهبوط الذي بدأ الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس استمرار الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة.
وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تقليدياً ملاذاً آمناً خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي، إلا أنه يواجه حالياً ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع توقعات التضخم والتغير السريع في آفاق أسعار الفائدة. وقد أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، مما عزز المخاوف بشأن التضخم ودفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها للسياسة النقدية.
وفي هذا السياق، صرح ياكوب روكليتز، محلل السوق في شركة "إيتورو" للاستثمار والتداول الاجتماعي، قائلاً: "يقع الذهب حالياً بين قوتين متضادتين؛ فبينما تدعم التوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول التي تُعد ملاذاً آمناً، فإن التأثير التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة يدفع التوقعات نحو رفع أسعار الفائدة، وهو ما يضغط بقوة على أسعار الذهب".
وأضاف: "ما نشهده حالياً يشبه مرحلة تصفية كلاسيكية، حيث يقوم المستثمرون بجني الأرباح بعد الارتفاع القوي الذي شهده العام الماضي، ويعيدون تموضعهم استجابةً للظروف الاقتصادية الكلية المتغيرة. ومن المرجح أن تظل التقلبات مرتفعة في المدى القريب مع تكيف الأسواق مع هذه الديناميكيات".