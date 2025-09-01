حصل روميان جيراردان-فريس، المحامي والاستراتيجي العالمي، على جائزة التميز الريادي العربي في القانون الدولي والاستشارات الاستراتيجية، خلال قمة ومعرض "وومن برينور إكس" الإماراتية 2025 المرموقة، التي أقيمت في مدينة الحبتور، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
وقدمت الجائزة الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، الشخصية البارزة في تعزيز ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في العالم العربي. ويُعد هذا التكريم الرمزي، الذي تم منحه خلال فعالية مخصصة للاحتفاء بدور المرأة الإماراتية في النسيج الاقتصادي والمؤسسي لدولة الإمارات، تعبيرًا عن قيم الشمولية والتميز التي تشكل رؤية الإمارات.
اعتراف بارز بريادة الأعمال القانونية
نظمت نسخة 2025 من قمة "وومن برينور إكس" تحت رعاية عدة مجالس أعمال إماراتية وبشراكة استراتيجية مع منصات تنموية دولية، حيث جمعت القمة رواد الأعمال، وصناع السياسات، وقادة الصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، بمشاركة أكثر من 500 مشارك، مؤكدةً الدور المحوري لدبي كنقطة التقاء للابتكار والحوار السياسي.
وفي هذا الإطار، تم تكريم روميان جيراردان-فريس لمساهماته الاستثنائية في الاستراتيجية القانونية الدولية، والاستشارات عبر الحدود، والحوكمة المؤسسية ذات التأثير العالي. ويشتهر جيراردان-فريس بتقديمه الاستشارات للجهات السيادية، والتحالفات متعددة الجنسيات، ومنصات الأسهم الخاصة، حيث صنع لنفسه مسارًا مميزًا عند تقاطع القانون، والدبلوماسية، والتنفيذ الاستراتيجي.
وقد أصبحت عملياته التي يتخذ فيها من دبي مقراً لها مرجعًا بارزًا في الإمارات في مجالات الهيكلة الدولية، والتخطيط للامتثال، وتسوية النزاعات في قضايا معقدة تعبر الحدود القضائية. هذا التكريم يتجاوز الفردانية ليُبرز الأهمية المتزايدة للهندسة القانونية والاستشارات الاستراتيجية في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وثقة الأعمال، ونمو الاستثمارات.
قمة ترتكز على قيم التحول والقيادة
حملت قمة "وومن برينور إكس" هذا العام شعار "تمكين الإرث: المرأة، القيادة، والعقد القادم من الابتكار". وشملت فعاليات القمة جلسات متخصصة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا القانونية، رأس المال الأخضر، والتصميم المؤسسي، وهي مجالات نشط فيها جيراردان-فريس بشكل خاص.
واختياره للتكريم أكد الدور الاستراتيجي للمستشارين القانونيين في صياغة طموحات الإمارات نحو اقتصاد معرفي. وذكرت اللجنة المنظمة في شهادة الجائزة: "في سياق يجب فيه ترجمة الرؤية إلى أنظمة وهياكل، يصبح الدور الاستشاري ذا طبيعة تحويلية".
رسالة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية
بينما كان التركيز الرئيسي لليوم منصبًا على النساء الرائدات في تشكيل اقتصاد المستقبل، أضاف قرار تكريم الحلفاء الذكور الذين يدعمون بشدة الشمولية، وتمكين المؤسسات، والتميز الإقليمي، بعدًا مهمًا لهذه النسخة. شارك جيراردان-فريس بشكل ملحوظ في برامج دعم الشركات التي تقودها النساء، وقدم المشورة لمبادرات متوافقة مع رؤية الإمارات 2031 في مجال الحوكمة الشاملة.
وفي كلمة قبول الجائزة، أهدى جيراردان-فريس التكريم "لكل عقل قانوني يعمل خلف الكواليس للتوفيق بين الرؤية والقانون، والطموح والأخلاق، والابتكار والثقة التنظيمية." كما عبّر عن إعجابه بنموذج التنمية الإماراتي، "حيث تتعايش الحداثة المؤسسية مع التراث، ويُنظر إلى القانون ليس كعائق، بل كمُحفز للازدهار."
نتطلع إلى الأمام
تُضاف هذه الجائزة الجديدة إلى مجموعة من الجوائز التي حصل عليها جيراردان-فريس في السنوات الأخيرة. ولكن ما يتجاوز القيمة الشخصية لهذا التكريم هو تعزيز موقع دبي الاستراتيجي كعاصمة إقليمية للابتكار القانوني، حيث يُعتبر التميّز في الاستشارات ركيزة أساسية لبناء الدولة.
اختتمت قمة "وومن برينور إكس" الإماراتية 2025 بحفل عشاء كبير بحضور أفراد من العائلات الملكية، ومسؤولين، وقادة أعمال، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية، مؤكدةً بلا شك أن تقاطع تمكين المرأة، والقيادة الاستراتيجية، والبصيرة القانونية سيحدد عقد النمو المقبل في العالم العربي، وأن شخصيات مثل روميان جيراردان-فريس ستواصل لعب دور حيوي في رسم هذا الطريق.