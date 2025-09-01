روميان جيراردان فريس يتوج بجائزة التميز الريادي العربي

بينما كان التركيز الرئيسي لليوم منصبًا على النساء الرائدات في تشكيل اقتصاد المستقبل، أضاف قرار تكريم الحلفاء الذكور الذين يدعمون بشدة الشمولية، وتمكين المؤسسات، والتميز الإقليمي، بعدًا مهمًا لهذه النسخة. شارك جيراردان-فريس بشكل ملحوظ في برامج دعم الشركات التي تقودها النساء، وقدم المشورة لمبادرات متوافقة مع رؤية الإمارات 2031 في مجال الحوكمة الشاملة.