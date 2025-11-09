رومان جيراردان فريس يتوج بجائزة «المحامي المؤثر» في الإمارات
شهدت قمة وجوائز «خاتون لرواد الأعمال 2025» احتفاءً بالمبدعين الذين يعيدون تعريف القيادة والابتكار في مختلف أنحاء الإمارات.
ومن بين الشخصيات المكرّمة، نال المحامي الدولي والمستشار الاستراتيجي رومان جيراردان فريس، المعروف بتأثيره العالمي، تكريمًا خاصًا ضمن فئة «أفضل 50 شخصية في دولة الإمارات»، كما حصل على جائزة "المحامي المؤثر وصاحب الرؤية القانونية المؤسسية"
وحضرت أكثر من عشرين شخصية بارزة من مختلف أنحاء المنطقة، يمثلون ركائز الحوكمة والاستثمار والابتكار والقيادة التي تواصل صياغة المشهد الاقتصادي الحديث لدولة الإمارات.
ويُعَدّ تكريم رومان جيراردان فريس تجسيدًا لمزيج من البراعة القانونية وريادة الأعمال الاستراتيجية، وهو تلاقٍ أصبح أكثر أهمية في بيئة الأعمال الديناميكية والمتسارعة في دولة الإمارات. وتُعتبر الجائزة إشادة ليس فقط بخبرته القانونية المتميزة، بل أيضًا بدوره في بناء جسور بين القانون ونمو الأعمال والدبلوماسية الدولية.
ومن خلال شركته وأعماله الاستشارية في أوروبا والشرق الأوسط، ساهم جيراردان فريس في هيكلة الشراكات العالمية وتوجيه المؤسسات نحو التحولات العابرة للحدود. ويمتد تأثيره إلى ما بعد الممارسة التقليدية للقانون، ليعكس نموذجًا جديدًا من قادة الفكر الذين يمزجون بين الرؤية الاستراتيجية والانضباط المؤسسي.
وأُقيمت دورة عام 2025 من قمة «خاتون لرواد الأعمال» تحت شعار «الابتكار، القيادة، والإرث»، مؤكدةً مجددًا مكانة الإمارات كمركز عالمي للأفكار التحويلية والقيادة المستقبلية. وقد أضفى حضور أعضاء الأسر الحاكمة وكبار المسؤولين وقادة قطاع الأعمال على الفعالية طابعًا استثنائيًا من الفخامة والأهمية الرمزية.
ويؤكد هذا التكريم الأخير مكانة رومان جيراردان فريس كأحد أبرز العقول القانونية والاستراتيجية المؤثرة في المنطقة، وهو محترف يجسد القيم التي تميز روح ريادة الأعمال في دولة الإمارات: النزاهة، والرؤية البعيدة، والتميّز.
ولا تُعدّ جائزة "المحامي المؤثر وصاحب الرؤية القانونية المؤسسية" مجرد تكريم شخصي فحسب، بل تمثل اعترافًا بنهج شامل في القيادة يجعل من الخبرة القانونية رافعة للابتكار والحوكمة والنمو المستدام.