"روزا إي سولوشنز" تبدأ عملياتها في الإمارات وسط طفرة في الإنفاق الرقمي
يشهد سوق الإعلان الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة هائلة، ومن المتوقع أن تصل قيمة الإنفاق الإعلاني إلى 1.219 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. ويُبرز هذا النموّ المتسارع الفرص الواعدة التي يزخر بها هذا القطاع الحيوي، كما يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه حملات التسويق الرقمي الاستراتيجية.
ووسط هذه الطفرة الرقمية التي تشهدها الإمارات، أعلنت "روزا إي سولوشنز" (ROSA eSolutions)، شركة الاستشارات التسويقية الكندية الواعدة، عن انطلاق عملياتها في السوق الإماراتية. وتسعى الشركة، بخبرتها المتميزة في دفع عجلة النمو وتعزيز تفاعل العملاء، إلى تقديم خدماتها المبتكرة للشركات في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد "روبرت شاكر"، كبير مستشاري التسويق في "روزا إي سولوشنز"، على التزام الشركة، قائلاً: "نسعى إلى تحويل التواجد الرقمي لعملائنا إلى قوة دافعة لنجاح أعمالهم، ونحن ملتزمون بصياغة استراتيجيات إبداعية لا تقتصر على جذب الانتباه، بل تمتدّ لبناء علاقات متينة ومستدامة مع جميع الأطراف المعنية."
وأوضح شاكر أن "الركيزة الأساسية لنجاح "روزا إي سولوشنز" تكمن في فهمها العميق لجمهور كل عميل. فمن خلال تحليل دقيق لتفضيلات الجمهور، تصوغ الشركة استراتيجيات تتناغم مع متطلبات السوق وتحقق نتائج ملموسة. ويُعدّ هذا النهج المتقن في صياغة استراتيجية المحتوى أولوية قصوى للشركة، بما يضمن اتساق كل حملة مع الأهداف التسويقية الشاملة، ويعزز من فعاليتها."
كما يؤكد "روبرت شاكر" على التزام "روزا إي سولوشنز" الراسخ بتحقيق النجاح لعملائها، قائلاً: "لا نكتفي في "روزا إي سولوشنز" بإدارة التواجد الرقمي لعملائنا، بل نسعى إلى تحويله إلى قوة دافعة لنمو أعمالهم. ويتجلى شغفنا والتزامنا في كل خطوة نخطوها، فنحن نعمل جاهدين على تجاوز توقعات عملائنا مع كل استراتيجية ننفذها."
تُقدّم "روزا إي سولوشنز" خبرتها الواسعة والتزامها الراسخ للشركات التي تتطلع إلى تعزيز حضورها الرقمي من خلال استراتيجيات مبتكرة تركز على تحقيق النتائج.