"روزا إي سولوشنز" تبدأ عملياتها في الإمارات وسط طفرة في الإنفاق الرقمي

كما يؤكد "روبرت شاكر" على التزام "روزا إي سولوشنز" الراسخ بتحقيق النجاح لعملائها، قائلاً: "لا نكتفي في "روزا إي سولوشنز" بإدارة التواجد الرقمي لعملائنا، بل نسعى إلى تحويله إلى قوة دافعة لنمو أعمالهم. ويتجلى شغفنا والتزامنا في كل خطوة نخطوها، فنحن نعمل جاهدين على تجاوز توقعات عملائنا مع كل استراتيجية ننفذها."