"روتانا" تستعرض معايير الضيافة المميزة في لندن

شارك فندقا "البندر روتانا" و"البندر أرجان من روتانا"، ممثّلين بالمدير العام أيمن عاشور، في معرض سوق السفر العالمي 2024 في لندن، أحد أبرز فعاليات قطاع السفر العالمية.

وانضم عاشور إلى فريق "روتانا" في هذا المنتدى الشهير، حيث تستعرض العلامة التجارية رؤيتها وخصائصها الفريدة ومعايير الضيافة المميزة لجمهور عالمي متخصص في السياحة.

ويؤكد حضور "روتانا" في هذا المعرض التزام الشركة بتطوير السياحة في الشرق الأوسط، وتعزيز الشراكات، واكتشاف فرص جديدة في السوق. وتُعتبر هذه الفعالية منصّة استراتيجية للتفاعل مع كبار شركاء السفر، مما يُعزز العلاقات التي ستعود بالنفع على "البندر روتانا" و"البندر أرجان من روتانا" من خلال زيادة حضورهما وجذب قاعدة أوسع من العملاء إلى هذه الفنادق الاستثنائية المطلة على خور دبي.

كما يضاف إلى مشاركة عاشور إنجاز مهم، حيث تم تكريمه مؤخراً ضمن قائمة أفضل مدراء الفنادق في الشرق الأوسط لعام 2024، تقديراً لقيادته المُلهمة وتفانيه في الارتقاء بفندقي "البندر روتانا" و"البندر أرجان من روتانا" إلى مُستويات جديدة من التميز. ولا يعكس هذا التكريم التزامه برضا الضيوف وتطوير الفريق فحسب، بل يعكس أيضاً دوره القيّم في تعزيز سمعة "روتانا" في قطاع الضيافة في الإمارات العربية المتحدة.

ويتطلع فندقا "البندر روتانا" و"البندر أرجان من روتانا" إلى الفرص الواعدة التي سيُوفّرها معرض سوق السفر العالمي 2024.