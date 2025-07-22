روبوتات الذكاء الاصطناعي تغير قواعد الاستثمار في الإمارات

نظرًا لأن التداول في سوق الأسهم يمكن أن يكون نشاطًا شاقًا ويستغرق وقتًا طويلاً، يتجه العديد من المستثمرين في الإمارات إلى روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي (AI trading bots) لمواكبة التغيرات السريعة. صُممت هذه الروبوتات لتنفيذ الصفقات في غضون أجزاء من الثانية، وتزداد شعبيتها لقدرتها على تحليل كميات هائلة من بيانات السوق في الوقت الفعلي. ووفقًا لسمسار أسهم، يمكنها مسح مجموعة واسعة من الأسواق المالية — بما في ذلك الأسهم والسلع والسندات والمؤشرات والعملات الأجنبية والعملات المشفرة — بسرعة ودقة ملحوظة.

نمو متوقع رغم التشكيك

مع ذلك، بينما يوفر الذكاء الاصطناعي السرعة والكفاءة، لا يزال البعض غير مقتنع. يجادل النقاد بأن النتائج لا تزال تخمينية إلى حد كبير. وقد أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وهي وكالة أمريكية تنظم أسواق المشتقات لديها، تحذيرًا العام الماضي. قالت في بيان في يناير 2024: "لا تصدق المحتالين. لا يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمستقبل أو التغيرات المفاجئة في السوق."

على الرغم من التشكيك، فإن صناعة روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي تشهد ازدهارًا. ووفقًا لـ Precedence Research، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق منصات التداول العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من 13.52 مليار دولار (49 مليار درهم) بحلول عام 2025 إلى حوالي 69.95 مليار دولار (256 مليار درهم) بحلول عام 2034.

مستقبل التداول: مزيج من الذكاء الاصطناعي والبشر

وفقًا لـ رامي الطابش، مدير حسابات أول في Equiti، كان هناك ارتفاع ملحوظ في استخدام روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي في الأسواق. قال: "ليس كل منهم فعال. يعتمد الأمر حقًا على الخوارزمية التي يستخدمونها والخوادم التي تعمل عليها." ومع ذلك، أقر بأن هذا الاتجاه لن يتباطأ قريبًا، وأن الذكاء الاصطناعي سيصبح "أكثر فائدة في مستقبل التداول".

إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال هي Matrix AI، وهي منصة تكنولوجيا مالية (FinTech) مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتطور أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتداول الأسهم والعملات الأجنبية. منتجها المميز هو روبوت التنبؤ اليومي، وهو نظام ذكاء اصطناعي يرسل تنبؤات يومية عبر مختلف الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات وأزواج العملات.

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