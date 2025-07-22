روبوتات الذكاء الاصطناعي تغير قواعد الاستثمار في الإمارات

نظرًا لأن التداول في سوق الأسهم يمكن أن يكون نشاطًا شاقًا ويستغرق وقتًا طويلاً، يتجه العديد من المستثمرين في الإمارات إلى روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي (AI trading bots) لمواكبة التغيرات السريعة. صُممت هذه الروبوتات لتنفيذ الصفقات في غضون أجزاء من الثانية، وتزداد شعبيتها لقدرتها على تحليل كميات هائلة من بيانات السوق في الوقت الفعلي. ووفقًا لسمسار أسهم، يمكنها مسح مجموعة واسعة من الأسواق المالية — بما في ذلك الأسهم والسلع والسندات والمؤشرات والعملات الأجنبية والعملات المشفرة — بسرعة ودقة ملحوظة.
مع ذلك، بينما يوفر الذكاء الاصطناعي السرعة والكفاءة، لا يزال البعض غير مقتنع. يجادل النقاد بأن النتائج لا تزال تخمينية إلى حد كبير. وقد أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وهي وكالة أمريكية تنظم أسواق المشتقات لديها، تحذيرًا العام الماضي. قالت في بيان في يناير 2024: "لا تصدق المحتالين. لا يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمستقبل أو التغيرات المفاجئة في السوق."
على الرغم من التشكيك، فإن صناعة روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي تشهد ازدهارًا. ووفقًا لـ Precedence Research، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق منصات التداول العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من 13.52 مليار دولار (49 مليار درهم) بحلول عام 2025 إلى حوالي 69.95 مليار دولار (256 مليار درهم) بحلول عام 2034.
وفقًا لـ رامي الطابش، مدير حسابات أول في Equiti، كان هناك ارتفاع ملحوظ في استخدام روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي في الأسواق. قال: "ليس كل منهم فعال. يعتمد الأمر حقًا على الخوارزمية التي يستخدمونها والخوادم التي تعمل عليها." ومع ذلك، أقر بأن هذا الاتجاه لن يتباطأ قريبًا، وأن الذكاء الاصطناعي سيصبح "أكثر فائدة في مستقبل التداول".
إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال هي Matrix AI، وهي منصة تكنولوجيا مالية (FinTech) مقرها الإمارات العربية المتحدة، وتطور أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتداول الأسهم والعملات الأجنبية. منتجها المميز هو روبوت التنبؤ اليومي، وهو نظام ذكاء اصطناعي يرسل تنبؤات يومية عبر مختلف الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات وأزواج العملات.
صرح مهند الطنيجي، مؤسس Matrix AI، أنه بنى المنصة لمواجهة اتخاذ القرارات العاطفية في التداول. وقال لـ "الخليج تايمز": "لقد رأيت بنفسي كيف تؤثر العواطف، [مثل] الخوف والجشع، على المتداولين البشريين. أردت نظامًا يمكنه تجاوز تلك العواطف والبقاء موضوعيًا. الذكاء الاصطناعي منحني ذلك: لا يتعب، ولا يصاب بالذعر، ولا يشكك في القرارات."
بينما يرى الطنيجي أن الذكاء الاصطناعي "متفوق" في العديد من الجوانب التقنية، إلا أنه لا يعتقد أنه يجب أن يحل محل الرؤية البشرية بالكامل — خاصة في الأسواق غير المتوقعة. "أفضل نهج هو الهجين؛ دع الذكاء الاصطناعي يقوم بالعمل الشاق، ودع البشر يقدمون السياق." ويشير العمل الشاق الذي يتحدث عنه إلى تحليل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة وتنفيذ صفقات منضبطة.
وفقًا له، فقد تفوقت بعض استراتيجيات Matrix AI على التداول اليدوي التقليدي بما يصل إلى "10% إلى 20% سنويًا"، مؤكدًا أن أفضل النتائج تأتي من الجمع بين عناصر الذكاء الاصطناعي والبشر.
كما أثيرت مخاوف بشأن ما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي تمنح بعض المتداولين ميزة غير عادلة. اختلف الطابش مع ذلك. "ليس من العدل القول إن الذكاء الاصطناعي يمنح ميزة غير عادلة. هذه الأدوات متاحة للجميع؛ إنها مجرد خيارات جديدة يمكن للمتداولين اختيار استخدامها."
تمامًا كما كان الإنترنت يُعتبر "ثوريًا" في سياق سوق الأسهم، فإن الذكاء الاصطناعي لا يختلف عن ذلك. قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial: "ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمنح المستخدمين ميزة غير عادلة أو هو مجرد أداة أخرى في مجموعة الأدوات الحديثة، فإن الأمر يعود في النهاية إلى الاستخدام والوصول."
وأضاف: "روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي هي أدوات قوية توفر الأداء والكفاءة وقابلية التوسع. لكن قيمتها تعتمد على البيانات النظيفة، والحوكمة القوية، والتصميم الذكي. عند استخدامها بشكل صحيح، فإنها تعزز عملية صنع القرار، ولا تحل محلها."