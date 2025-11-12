روبوتات إماراتية تؤدي رقصة العيالة التقليدية في أبوظبي

لم تقتصر الأضواء على السفن البحرية ذاتية القيادة وسيارات الأجرة الطائرة فحسب في "أسبوع أبوظبي للقيادة الذاتية". بل سرقت الروبوتات الأضواء، حيث قدمت لمحة عن شكل المستقبل الذي لا يبدو بعيداً جداً.

تألقت الروبوتات البشرية المصممة لتكون بائعة قهوة، وروبوتات توصيل، ومساعدة للبشر في المهام اليومية، في هذا المنتدى الذي يستمر من 10 إلى 15 نوفمبر. لكن روبوتاً صغيراً كان يستمتع بوقته لفت أنظار العديد من الزوار.

ظهرت روبوتات "بوستر" وهي ترتدي الزي الإماراتي التقليدي للرأس – الغُترة – وهي تؤدي الرقصة التقليدية للرجال، المعروفة باسم العيالة، بينما كان الأشخاص حولها يؤدون الرقص بعصيهم وينشدون بالدعاء للسلامة لرئيس الدولة.