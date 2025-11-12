روبوتات إماراتية تؤدي رقصة العيالة التقليدية في أبوظبي

لم تقتصر الأضواء على السفن البحرية ذاتية القيادة وسيارات الأجرة الطائرة فحسب في "أسبوع أبوظبي للقيادة الذاتية". بل سرقت الروبوتات الأضواء، حيث قدمت لمحة عن شكل المستقبل الذي لا يبدو بعيداً جداً.
تألقت الروبوتات البشرية المصممة لتكون بائعة قهوة، وروبوتات توصيل، ومساعدة للبشر في المهام اليومية، في هذا المنتدى الذي يستمر من 10 إلى 15 نوفمبر. لكن روبوتاً صغيراً كان يستمتع بوقته لفت أنظار العديد من الزوار.
ظهرت روبوتات "بوستر" وهي ترتدي الزي الإماراتي التقليدي للرأس – الغُترة – وهي تؤدي الرقصة التقليدية للرجال، المعروفة باسم العيالة، بينما كان الأشخاص حولها يؤدون الرقص بعصيهم وينشدون بالدعاء للسلامة لرئيس الدولة.
الروبوتات، التي أنشأتها شركة "بوستر للروبوتات" الصينية، وتُباع بسعر يبدأ من 5,999 دولاراً، صُممت على شكل إنسان آلي بحجم طفل في ثلاثة نماذج: النموذج التقني، والتعليمي، والاحترافي.
يزن الروبوت 19.5 كيلوغراماً فقط ويبلغ ارتفاعه 95 سنتيمتراً، وقد صُنع ليتم حمله والتنقل به. وتكمن خصوصيته أيضاً في مهاراته في الرقص، حيث تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض.
وفي مقطع مصور آخر، شوهد الروبوت وهو يشق طريقه في شوارع أبوظبي، بينما كان السكان والزوار يحدقون في المشهد بدهشة.
كما كان نموذج "بوستر كيه 1" هو البطل في فئة "حجم الطفل" في بطولة "روبوكاب لكرة القدم" لعام 2025، وتم استخدامه كمساعد في التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي المجسد.
تبيع الشركة أيضاً نسخة أكبر بحجم شخص بالغ من الروبوت تسمى "بوستر تي 1"، تأتي بثلاثة نماذج هي: الأساسي، والقياسي، والمخصص.
تأسست الشركة الصينية في عام 2023، وتوجه استراتيجيتها نحو مجالات البحث العلمي والتعليم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها روبوت إعجاب الجمهور في الإمارات. فقبل بضعة أشهر فقط، كان إنسان آلي حاضراً في المجلس نفسه لـ حاكم دبي. وشوهد هذا الإنجاز التقني وهو يلوّح للقائد، بينما كان الحضور ينظرون بإعجاب.
بعد ذلك، زار الروبوت "يونيتري جي 1" مكتب صحيفة "الخليج تايمز" بنفسه، برفقة رفيقه الموثوق، الكلب الآلي "جو 2". يمكن القراءة لمعرفة المزيد عن عالم ذلك الروبوت.