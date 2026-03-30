"روبلوكس" تقتحم عصر الإشراف الذكي لمراقبة حية للمشاهد ثلاثية الأبعاد

يتم حالياً إغلاق حوالي 5,000 سيرفر (خادم) يومياً على منصة "روبلوكس" (Roblox) كجزء من نظام إشراف جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويقوم بتحليل مشاهد اللعب بالكامل في الوقت الفعلي. يمثل هذا الإطلاق تحولاً جذرياً في كيفية رصد المنصة للمخالفات والاستجابة لها.
النظام الجديد الذي يُدعى RM3 (الإشراف متعدد الوسائط في الوقت الفعلي)، يتجاوز أدوات الإشراف التقليدية التي تركز على العناصر الفردية مثل رسائل الدردشة أو الأصول داخل اللعبة. بدلاً من ذلك، يقوم النظام بتقييم مزيج من الإشارات: ما يقوله اللاعبون، وكيفية تصرف الشخصيات الافتراضية (الآفاتار)، وما يحدث داخل المشهد في الوقت الفعلي.
ما وراء النصوص والدردشة
لطالما اعتمدت روبلوكس لسنوات طويلة وبشكل كبير على الإشراف القائم على التواصل، مثل تصفية النصوص وفحص المحادثات التي تنتهك قواعدها. ولكن في منصة تعتمد على محتوى ينشئه المستخدمون وبيئات ثلاثية الأبعاد ديناميكية، كان لهذا النهج قيود واضحة.
«إن الإشراف على البيئات ثلاثية الأبعاد كان دائماً يمثل تحدياً»، هذا ما أوضحه مات كوفمان، مسؤول السلامة الرئيسي في "روبلوكس"، في حوار مع صحيفة "خليج تايمز"، مضيفاً: «المحتوى ديناميكي، حيث يقوم المستخدمون بتحريك الأشياء وتغيير سلوكياتهم باستمرار».
يعتمد نظام RM3 على فكرة طبقات متعددة من التحليل الفوري؛ حيث يلتقط النظام بشكل دوري لقطات لما يراه اللاعبون على الشاشة، ويمرر هذه اللقطات عبر نماذج ذكاء اصطناعي مدربة لرصد المخالفات. وفي الوقت نفسه، يقيم أنماط حركة الشخصيات والتفاعلات داخل اللعبة لتحديد السلوكيات التي تنحرف عن سياق اللعب الطبيعي.
ويوضح كوفمان قائلاً: "اللعب الطبيعي يتبع أنماطاً معينة، وعندما ينحرف شيء ما عن ذلك، يمكن أن يكون إشارة إلى سلوك لا ينبغي أن يحدث".
غالباً ما تعمل تجارب روبلوكس الكبيرة عبر آلاف السيرفرات في وقت واحد. وبينما يعمل معظمها كما هو مخطط له، قد تظهر مشكلات في حالات معزولة. سابقاً، كان الإشراف قد يؤثر على التجربة بأكملها، حتى لو كان جزء صغير منها فقط هو المسبب للمشكلة.
يقول كوفمان: "لقد حددنا حالات تكون فيها معظم اللعبة جيدة، لكن عدداً قليلاً من السيرفرات يمثل مشكلة".
باستخدام RM3، يمكن لروبلوكس الآن استهداف تلك الحالات مباشرة عن طريق إغلاق سيرفرات محددة تحدث فيها الانتهاكات، مع السماح لبقية التجربة بالاستمرار دون انقطاع. يقلل هذا النهج من الإزعاج للاعبين مع الحفاظ على إنفاذ صارم للقواعد عند الحاجة.
إن إدخال نظام إشراف آلي يدرك السياق في الوقت الفعلي يثير تساؤلات حول الدقة والإفراط في العقوبات. ولمعالجة ذلك، اختبرت روبلوكس نظام RM3 فيما تصفه بـ "وضع الظل" قبل نشره فعلياً؛ حيث يقوم النظام برصد السيرفرات دون اتخاذ إجراء، مما يسمح للمراجعين البشريين بتقييم ما إذا كانت تلك التنبيهات مبررة.
ويضيف كوفمان: "نحن ننظر إلى كلا الجانبين؛ هل قام النظام بالإغلاق بشكل صحيح؟ وهل فاته شيء كان ينبغي رصده؟". تركز عملية التقييم هذه على "النتائج الإيجابية الخاطئة" والمخالفات الفائتة، مع استخدام بيانات إضافية مثل لقطات الشاشة وبلاغات الإساءة لتحسين النظام، وهي عملية مستمرة مع تطور الخوارزمية.
يأتي إطلاق RM3 في وقت تواجه فيه المنصات مثل روبلوكس تدقيقاً متزايداً بشأن سلامة المستخدمين، خاصة بالنظر إلى حجم جمهورها من الصغار. ويضع كوفمان النظام كجزء من جهد أوسع للحفاظ على بيئة منضبطة ومستقرة.
وعلى الرغم من أن RM3 لم يُصمم خصيصاً للمستخدمين الأصغر سناً، إلا أن كوفمان يصفه بأنه نظام "محايد للعمر"، صُمم لفرض معايير المجتمع على جميع المستخدمين. ومع ذلك، من المتوقع أن تلعب مثل هذه الأنظمة دوراً رئيساً في حماية الفئات العمرية الصغيرة.
بالإضافة إلى الإشراف الفوري، تواصل روبلوكس الاستثمار في تدابير سلامة أخرى، تشمل التحقق من العمر وأدوات الوالدين:
التحقق من العمر: تغطي عملية التحقق العالمية الآن حوالي 45% من المستخدمين النشطين يومياً.
مشاركة الوالدين: تعمل الشركة على تسهيل فهم الآباء لنشاط أطفالهم وإدارته، مع التأكيد على أهمية الحوار وليس فقط الإعدادات التقنية.
المسؤولية المشتركة: يرى كوفمان أن السلامة "مسؤولية مشتركة"؛ حيث يُتوقع من المطورين اتباع الإرشادات وإجراء تعديلات إذا بدأت تجاربهم في جذب سلوكيات إشكالية.
واختتم كوفمان بالـتأكيد على أنه لا يوجد تحدٍ واحد هو الأهم، بل إن الإشراف على التواصل، والتحقق من العمر، وأنظمة مثل RM3، كلها تعمل معاً وبنفس القدر من الأهمية لضمان سلامة المنصة.