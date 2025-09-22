رقم قياسي عالمي: دبي تتصدر المدن في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

وفقًا لتقرير مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، استقطبت الإمارة 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار) من رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر المقدر في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 62% مقارنة بـ 24.7 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024. وارتفع إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة بنسبة 28.7% من 847 مشروعًا في النصف الأول من عام 2024 إلى 1090 مشروعًا في النصف الأول من عام 2025. وارتفع إجمالي الوظائف المقدرة التي تم إنشاؤها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بنسبة 46.7%، من 26,202 وظيفة في النصف الأول من عام 2024 إلى 38,433 وظيفة في النصف الأول من عام 2025.