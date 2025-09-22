رقم قياسي عالمي: دبي تتصدر المدن في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة التي استقطبتها للنصف الأول من العام الثامن على التوالي منذ النصف الثاني من عام 2021، وفقاً للبيانات المنشورة في قاعدة بيانات "أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر" التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز.
وحافظت الإمارة على مكانتها كمركز رائد للاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطبت 643 مشروعاً جديداً للاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2025: أي أكثر بـ 478 مشروعاً من المدينة التي جاءت في المركز الثاني، وهو أعلى رقم على الإطلاق يتم تسجيله لأي مدينة على مستوى العالم في فترة نصف عام منذ أن بدأت fDi Markets في تتبع البيانات في عام 2003.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإنجاز يسلط الضوء على رؤية دبي التنموية المستقبلية، ونجاحها المستمر كوجهة استثمارية عالمية مفضلة ومركز عالمي لخلق فرص جديدة.
وأضاف أن "هذا التميز الأخير يتماشى بشكل مثالي مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وتعزيز مكانتها بين أكبر ثلاثة اقتصادات حضرية في العالم".
يواصل موقع دبي الاستراتيجي ونظامها البيئي الاستثماري - المبني على اللوائح التقدمية والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والخدمات الرقمية الأولى والاتصال العالمي - تعزيز سمعة المدينة كوجهة آمنة وتطلعية للمستثمرين.
في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، تقدّمت دبي إلى المركز الثاني عالميًا من حيث إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة، متقدمةً من المركز الرابع في النصف الأول من عام ٢٠٢٤، كما ارتقت إلى المركز الثالث عالميًا من حيث الوظائف المُولّدة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، مُسجّلةً بذلك تحسّنًا أيضًا من المركز الرابع في العام الماضي. وفي كلا هذين المقياسين، حافظت دبي على مكانتها كأفضل مدينة في الشرق الأوسط.
وفي إطار تعزيز مكانتها كمركز مفضل للمقرات الرئيسية للشركات متعددة الجنسيات، حصلت دبي على المرتبة الأولى عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسية، حيث ارتفع عدد المشاريع بنسبة 60% من 20 مشروعاً في النصف الأول من عام 2024 إلى 32 مشروعاً في النصف الأول من عام 2025.
كما احتلت المدينة المركز الأول عالميًا في قطاعات تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، والصناعات الإبداعية، والخدمات المهنية، وعلوم الحياة، والسلع الاستهلاكية، والخدمات المالية، والمعدات الصناعية، والنقل والتخزين، والتكنولوجيا البيئية. وتصدرت دبي قطاعات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.
وبحصة سوقية عالمية تبلغ 8% وحصة تبلغ 56% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط، رسخت دبي مكانتها كمركز رائد للاستثمار.
وفقًا لتقرير مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، استقطبت الإمارة 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار) من رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر المقدر في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 62% مقارنة بـ 24.7 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024. وارتفع إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة بنسبة 28.7% من 847 مشروعًا في النصف الأول من عام 2024 إلى 1090 مشروعًا في النصف الأول من عام 2025. وارتفع إجمالي الوظائف المقدرة التي تم إنشاؤها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بنسبة 46.7%، من 26,202 وظيفة في النصف الأول من عام 2024 إلى 38,433 وظيفة في النصف الأول من عام 2025.
تميّز أداء المدينة في النصف الأول من العام بتنويع أنواع ووظائف الاستثمار. وشكّلت المشاريع الجديدة 52.4% من إجمالي التدفقات، مدعومةً بأشكال استثمارية جديدة (36.1%)، وإعادة استثمار (4%)، ومشاريع مدعومة برأس مال استثماري (4.3%)، وعمليات دمج واستحواذ (3.2%). وينعكس ذلك في المكاسب القطاعية التي شملت خدمات الأعمال، والمنتجات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والعقارات، والسياحة، والأنشطة المرتبطة بالنقل.
توزع الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق واسع بين قطاعات الأعمال. ساهمت خدمات الأعمال بنسبة 31.3% من تدفقات رأس المال، تلتها قطاعات الإنشاءات (28.6%)، وتجارة التجزئة (10.7%)، والخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل (7.8%)، والتصنيع (7.5%). أما من حيث المشاريع، فقد هيمنت قطاعات تجارة التجزئة على 36.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن، تلتها خدمات الأعمال (30.7%)، والمبيعات والتسويق والدعم (21.3%)، والمقرات الرئيسية (2.9%)، والخدمات اللوجستية (2.4%).
ويوضح هذا التنوع ثقة المستثمرين في قدرة دبي على دعم الاحتياجات التشغيلية المتنوعة - من المقر الرئيسي إلى القواعد اللوجستية، ومن التصنيع إلى تجارة التجزئة الموجهة للمستهلك - مما يعزز مرونتها داخل الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر أن أكبر خمس دول مصدرة استحوذت على 68.7% من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقعة إلى دبي في النصف الأول من عام 2025.
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 35%، تلتها المملكة المتحدة (10.6%)، وفرنسا (8.9%)، والهند (8.9%)، والمملكة العربية السعودية (5.2%). أما بالنسبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المُعلنة، فقد استحوذت الدول الخمس الكبرى على 56%، بقيادة المملكة المتحدة (16.2%)، والولايات المتحدة (14.9%)، والهند (14.9%)، وفرنسا (5.4%)، وإيطاليا (4.6%).
في النصف الأول من عام 2025، استحوذت القطاعات الخمسة الأولى على 72% من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر المقدرة إلى دبي، بينما استحوذت القطاعات الخمسة الأولى من حيث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على 69% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة. واستنادًا إلى رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر، كانت القطاعات الرائدة هي خدمات الأعمال (30.6%)، والفنادق والسياحة (21.3%)، والنقل والتخزين (7.2%)، والمنتجات الاستهلاكية (6.6%)، والعقارات (6.3%). أما بالنسبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد كانت القطاعات الرئيسية هي خدمات الأعمال (19%)، والمنتجات الاستهلاكية (16.5%)، والأغذية والمشروبات (15%)، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (11%)، والخدمات المالية (6.6%).