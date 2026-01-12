رقم قياسي جديد بدبي.. عيار 24 بـ 550 درهم للجرام

سجلت أسعار الذهب رقماً قياسياً جديداً في دبي وعالمياً، حيث بلغ سعر عيار 24 قيراطاً 550 درهماً للجرام عند افتتاح السوق اليوم الاثنين.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات ارتفاع عيار 24 قيراطاً بمقدار 7 دراهم للجرام ليصل إلى 550.25 درهمفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً بمقدار 6.5 دراهم ليصل إلى 509.5 دراهم للجرام صباح يوم الاثنين.
وبالمثل، ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً إلى 488.75 درهماً، وعيار 18 قيراطاً إلى 418.75 درهماً، وعيار 14 قيراطاً إلى 326.75 درهماً للجرام.
عالمياً، تجاوز سعر الذهب الفوري حاجز 4,600 دولار للأوقية يوم الاثنين للمرة الأولى، حيث حافظ الطلب على الملاذات الآمنة وتوقعات خفض أسعار الفائدة على الذهب كأصل مفضل. وتداول الذهب عند 4,568.13 دولار للأوقية، مرتفعاً بنسبة 1.31 بالمائة في الساعة 9 صباحاً بتوقيت الإمارات، مدفوعاً بالشكوك الجيوسياسية والاقتصادية وتزايد الرهانات حول تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تعد المخاطر المتزايدة لضربات أمريكية على إيران بسبب الاحتجاجات في الدولة الفارسية، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران عدة مرات، من العوامل الرئيسية التي تدفع أسعار المعادن الثمينة.
بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه يخضع لتحقيق جنائي فيدرالي يتعلق بتجديد مقر البنك المركزي بتكلفة 2.5 مليار دولار. وقد أثار هذا أيضاً قلق المستثمرين صباح يوم الاثنين.
وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي ذلك بأنه "ذريعة" من الحكومة تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.