رقم قياسي جديد بدبي.. عيار 24 بـ 550 درهم للجرام

عالمياً، تجاوز سعر الذهب الفوري حاجز 4,600 دولار للأوقية يوم الاثنين للمرة الأولى، حيث حافظ الطلب على الملاذات الآمنة وتوقعات خفض أسعار الفائدة على الذهب كأصل مفضل. وتداول الذهب عند 4,568.13 دولار للأوقية، مرتفعاً بنسبة 1.31 بالمائة في الساعة 9 صباحاً بتوقيت الإمارات، مدفوعاً بالشكوك الجيوسياسية والاقتصادية وتزايد الرهانات حول تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.