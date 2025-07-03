رقم "الآيبان" إلزامي في عُمان للتحويلات البنوك المحلية

اعتبارًا من 1 يوليو 2025، طبقت سلطنة عمان متطلبات جديدة لجميع التحويلات المالية، حيث أصبح استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) إلزاميًا لجميع المعاملات المالية المحلية داخل السلطنة.

أعلن البنك المركزي العماني أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز كفاءة ودقة وأمان العمليات المالية في البلاد، وتقليل الأخطاء، وتسريع أوقات معالجة التحويلات بين الأفراد والشركات.

كان البنك المركزي قد جعل استخدام الـIBAN إلزاميًا للتحويلات الدولية اعتبارًا من 31 مارس 2024، وحقق ذلك نتائج إيجابية في تحسين دقة العمليات وتقليل الأخطاء وتسريع المعاملات.

ومع التحديث الجديد، أصبح من الضروري إدخال الـIBAN في جميع التحويلات المحلية بين البنوك العمانية، ولن تُنفذ أي مدفوعات محلية بدون هذا الرقم بعد التاريخ المحدد.

أما بالنسبة للتحويلات الدولية الواردة إلى عمان، فقد أعلن البنك المركزي أنه سيتم قبولها الآن حتى بدون IBAN، ما يمنح مرونة أكبر للجهات الأجنبية التي ترسل أموالاً إلى السلطنة.

وقد أصدرت بنوك إقليمية، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، رسائل توعية للعملاء تطلب منهم حذف وإعادة إضافة المستفيدين في عمان باستخدام الـIBAN لتجنب فشل التحويلات، مع فترة انتظار 4 ساعات للمستفيدين الجدد.

ما هو الـIBAN؟

رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) هو صيغة معيارية عالمية لتعريف الحسابات البنكية، تهدف إلى تسهيل التحويلات المالية عبر الحدود وتقليل الأخطاء. يتكون من رمز الدولة (مثل "OM" لعمان)، وأرقام تحقق أمنية، وتفاصيل الحساب البنكي، ما يجعل من السهل على البنوك حول العالم معالجة المدفوعات بدقة وسرعة.

ينصح البنك المركزي جميع العملاء بالحصول على رقم الـIBAN من بنوكهم واستخدامه في كل المعاملات المالية لضمان سلاسة وأمان العمليات.