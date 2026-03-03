رغم "غبار الحرب".. "فيتش" تطمئن الأسواق: اقتصاد الإمارات عصيّ على الاهتزاز

تتمتع التصنيفات الائتمانية السيادية في الشرق الأوسط باحتياطيات كافية لاستيعاب صراع إقليمي قصير الأمد، ولكن التصعيد المطول الذي يعطل صادرات الطاقة أو يلحق أضرارًا بالبنية التحتية الرئيسية قد يؤدي إلى ضغط على التصنيف في أجزاء من المنطقة، وفقًا لتقييم جديد صادر عن فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وتبرز الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص كدولة في وضع جيد نسبيًا لتحمل الصدمات قصيرة الأجل، بفضل الاحتياطيات المالية القوية، وتدفقات الإيرادات المتنوعة، والأصول السيادية القوية.

في تقرير صدر من لندن في 2 مارس، قالت فيتش إن سيناريوها الأساسي يفترض أن الصراع الحالي سيستمر أقل من شهر. وأشارت إلى أن المدة ستعتمد على مدى الضرر الذي يلحق بالقدرة العسكرية الإيرانية ورغبة الإدارة الأمريكية في تجنب اشتباك طويل الأمد. وبينما لا يزال الغموض مرتفعًا، تعتقد الوكالة أن الدول السيادية في مجلس التعاون الخليجي تحتفظ بمساحة تصنيف كافية لتحمل اضطراب مؤقت.

تعتبر التصنيفات السيادية مهمة لأنها تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض للدولة، وثقة المستثمرين، والوصول إلى أسواق رأس المال العالمية. وعادة ما يترجم التصنيف الأعلى إلى تكاليف تمويل أقل للحكومات والكيانات المرتبطة بالحكومة، بينما يمكن أن يؤثر خفض التصنيف على الأنظمة المصرفية والمقترضين من الشركات والمعنويات الاقتصادية الأوسع. بالنسبة للاقتصادات المصدرة للمحروقات، ترتبط التصنيفات ارتباطًا وثيقًا باستقرار إيرادات النفط، والانضباط المالي، والموازين الخارجية، وحجم احتياطيات الثروة السيادية.

تقدر فيتش أن ما يزيد قليلاً عن 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكررة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، تمر عبر مضيق هرمز. وفي سيناريوها الأساسي، تفترض الوكالة أن المضيق سيُغلق فعليًا طوال مدة الصراع بسبب المخاطر المادية أو قيود التأمين أو المخاوف الأمنية. وحتى بدون أضرار مباشرة في البنية التحتية، فإن مثل هذا الاضطراب سيؤثر على أحجام الصادرات وإيرادات الحكومة.

ومع ذلك، فإن الوضع الائتماني لدولة الإمارات العربية المتحدة مدعوم بنقاط قوة هيكلية. وتتمتع أبوظبي، التي تدعم القدرة المالية للاتحاد، بواحدة من أكبر محافظ الثروة السيادية في العالم، مما يوفر وسادة قوية ضد صدمات الإيرادات المؤقتة.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الإمارات العربية المتحدة بكثافة في البنية التحتية لخطوط الأنابيب التي تسمح لجزء كبير من صادراتها النفطية الخام بتجاوز مضيق هرمز، مما يقلل من الضعف اللوجستي مقارنة ببعض الجيران.

كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية - وهو نتيجة محتملة لمخاوف الإمدادات المستمرة - سيساعد في تعويض انخفاض أحجام الشحنات، مما يدعم الموازين المالية والخارجية على المدى القصير. وتلاحظ فيتش أن معظم الدول السيادية في مجلس التعاون الخليجي لديها أصول مالية كبيرة، ولكن مزيج الإمارات العربية المتحدة من الدين العام المنخفض، ومركز الدائن الخارجي الصافي القوي، والاقتصاد غير النفطي المتنوع يعزز مرونتها.

على النقيض من ذلك، قد تواجه الدول ذات طرق التصدير البديلة المحدودة، مثل البحرين والكويت وقطر، تأثيرات أقوى على المدى القريب إذا استمر الاضطراب. كما أن العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات المرتبطة بمضيق هرمز، أكثر عرضة للخطر. ومع ذلك، حتى في هذه الحالات، سيكون حجم ومدة الحصار حاسمين في تحديد عواقب التصنيف.

بالإضافة إلى الهيدروكربونات، تتوقع فيتش ضعفًا على المدى القريب في القطاعات غير النفطية في جميع أنحاء المنطقة. قد تؤثر تعليقات السفر الجوي، وضعف معنويات المستهلكين، وتراجع تدفقات السياحة على النمو. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضعت نفسها كمركز عالمي للتجارة والطيران والسياحة والخدمات المالية، قد تؤثر هذه الاضطرابات مؤقتًا على النشاط. ومع ذلك، فإن سجل الدولة’s في مرونة السياسات، ومؤشرات الحوكمة القوية، وسمعتها كبيئة أعمال آمنة ومنظمة جيدًا توفر عوامل تخفيف.

تدمج فيتش المخاطر الجيوسياسية في إطار تصنيفها السيادي من خلال مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي وتطبق تعديلات نوعية عند الضرورة.

بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تطبق الوكالة درجات سلبية إضافية لتعكس التعرض الجيوسياسي الإقليمي، مما يؤدي فعليًا إلى بناء هامش إضافي في التصنيفات. وهذا يعني أن الصراع القصير والمحتوى من غير المرجح أن يترجم تلقائيًا إلى إجراء تصنيفي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

في النهاية، تؤكد فيتش أن مسار الصراع — وليس مجرد بدايته — هو الذي سيحدد نتائج التصنيف. من المرجح أن تترك حلقة قصيرة تتميز بارتفاع أسعار النفط واضطراب محتوي أساسيات الائتمان القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة’s سليمة. ومع ذلك، فإن الحصار المطول أو الأضرار الواسعة النطاق للبنية التحتية ستختبر الاحتياطيات المالية في جميع أنحاء المنطقة.

يلخص المحللون أن الاحتياطيات المالية العميقة لدولة الإمارات العربية المتحدة’s، واقتصادها المتنوع، وتخطيطها الاستباقي للبنية التحتية يضعها ضمن السيادات الأكثر مرونة في الشرق الأوسط — وهو عامل من المرجح أن يزنه المستثمرون بعناية بينما تتنقل الأسواق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة.