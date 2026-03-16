رغم التوترات.. سكان الإمارات يستعدون لعيد "سخي": 50% يخططون لزيادة الإنفاق على التسوق

على الرغم من التوترات المستمرة في المنطقة، يعود العديد من سكان الإمارات إلى الحياة الطبيعية لقضاء عطلة العيد. وفقًا لشركة الأبحاث والرؤى العالمية تولونا، يتوقع 50 بالمائة من السكان إنفاق المزيد من الأموال على تسوق العيد هذا العام مقارنة بعام 2025.

يتوقع خمسة وأربعون بالمائة من السكان إنفاق المزيد على الأنشطة الاجتماعية و 41 بالمائة على الترفيه، بينما يقول 39 بالمائة إنهم سينفقون المزيد على تناول الطعام في الخارج و 36 بالمائة على طلب الطعام. مجتمعة، تشير النتائج إلى أن العيد لا يزال يمثل لحظة استهلاك قوية في الإمارات، خاصة حيث يتقاطع الإنفاق الاجتماعي والتجريبي.

في الوقت نفسه، لا تزال هدايا العيد منتشرة على نطاق واسع، على الرغم من أن العدد أقل قليلاً عن عام 2025. في عام 2026، خطط 84 بالمائة من سكان الإمارات لتقديم هدايا العيد، بانخفاض من 90 بالمائة في العام السابق. الشوكولاتة والتمور والحلويات هي الخيارات الأكثر شعبية للهدايا بنسبة 43 بالمائة، تليها العطور بنسبة 40 بالمائة، والمال بنسبة 36 بالمائة، والملابس العصرية بنسبة 36 بالمائة، والألعاب بنسبة 34 بالمائة.

من ناحية أخرى، كانت الهدايا ذات القيمة الأعلى أقل شعبية هذا العام. انخفضت نسبة الذين يخططون لتقديم مجوهرات الذهب والألماس إلى 22 بالمائة من 29 بالمائة العام الماضي، بينما تراجعت الأجهزة التكنولوجية والإلكترونية إلى 17 بالمائة من 27 بالمائة، والأجهزة المنزلية الصغيرة إلى 15 بالمائة من 20 بالمائة.

كما وجدت الدراسة أن تقديم الهدايا لا يزال يركز بشكل كبير على أفراد الأسرة المباشرين. من بين السكان الذين يخططون لتقديم الهدايا هذا العام، قال 64 بالمائة إنهم سيشترون لأطفالهم، و 59 بالمائة لأزواجهم، و 47 بالمائة لوالديهم. وقالت نسبة أقل (40 بالمائة و 35 بالمائة) إنهم يخططون لشراء هدايا للأصدقاء أو لأنفسهم.

تؤثر حساسية الأسعار أيضًا على بعض قرارات الإنفاق. من بين السكان الذين قالوا إنهم يتوقعون إنفاق أقل على هدايا العيد هذا العام، ذكر 37 بالمائة ارتفاع الأسعار كسبب رئيسي، بينما قال 30 بالمائة إنهم يريدون توفير المال. وقال 29 بالمائة آخرون إن أوضاعهم المالية الشخصية تدهورت مقارنة بالعام الماضي.

وتعليقًا على النتائج، قال داني ماندونكا، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تولونا، إن النتائج تظهر أنه بينما يظل المستهلكون حريصين على الاحتفال بالعيد، فإنهم أصبحوا أكثر انتقائية في إنفاقهم.

“المستهلكون ما زالوا يرغبون في تجارب العائلة وتناول الطعام والتسوق التي تميز هذا الموسم،” قال. “لكنهم يركزون بشكل أكبر على القيمة وتحديد الأولويات.”