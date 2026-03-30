رغم التحديات.. ناقلات الإمارات تحلق في سماء القارات بـ 250 وجهة

على الرغم من العمل بجداول مخفضة بسبب الحرب الإقليمية وقيود المجال الجوي، لا تزال طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران تخدم وجهات رئيسية وشهيرة. ومع استمرار تعافي قطاع الطيران في دولة الإمارات، تستعرض "خليج تايمز" كافة الوجهات التي تخدمها الناقلات الإماراتية حالياً حتى يوم الأحد.

قد تختلف جداول الرحلات بناءً على المواسم، والطلب، والظروف التشغيلية. ويُنصح المسافرون بالتحقق من المواقع الإلكترونية لشركات الطيران للحصول على تحديثات فورية بشأن المواعيد والتوافر وسط الاضطرابات المستمرة.

الاتحاد للطيران (Etihad Airways)

تسافر الناقلة الوطنية لدولة الإمارات حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في أكثر من 40 دولة، مع أحدث الوجهات التي تشمل كالغاري، دمشق، لوكسمبورغ، صلالة، وغيرها. إليكم القائمة الكاملة:

أفريقيا: أديس أبابا، العلمين، القاهرة، الدار البيضاء، جوهانسبرج، نيروبي، سيشل، تونس، زنجبار.

غرب آسيا: العلمين، القصيم، عمان، البحرين، بيروت، دمشق، الدمام، الدوحة، جدة، الكويت، المدينة المنورة، مسقط، الرياض، صلالة، تل أبيب.

جنوب آسيا: أحمد آباد، بنغالورو، تشيناي، كولومبو، حيدر آباد، إسلام آباد، جايبور، كابل، كراتشي، كوتشي، كولكاتا، كوزيكود، لاهور، ماليه، مومباي، نيودلهي، بيشاور، ثيروفانانثابورام.

شرق ووسط وجنوب شرق آسيا: بالي، بانكوك، بكين، شيانغ ماي، هانوي، هونج كونج، جاكرتا، كرابي، كوالالمبور، مانيلا، ميدان، ملبورن، أوساكا، بنوم بنه، بوكيت، سيول، سنغافورة، سيدني، تايبيه، طشقند، طوكيو.

أوروبا: أمستردام، أثينا، برشلونة، بروكسل، بوخارست، كوبنهاغن، دبلن، دوسلدورف، فرانكفورت، جنيف، إسطنبول، كازان، كراكوف، لشبونة، لندن، لوكسمبورغ، مدريد، مالقة، مانشستر، ميلانو، موسكو، ميونخ، ميكونوس، نيس، بالما دي مايوركا، باريس، براغ، روما، سانت بطرسبرغ، سانتوريني، سوتشي، فيينا، وارسو، زيورخ.

الأمريكتان: أتلانتا، بوسطن، كالغاري، شارلوت، شيكاغو، نيويورك، تورونتو، واشنطن العاصمة.

طيران الإمارات (Emirates Airlines)

يطير أسطول طيران الإمارات المتميز إلى حوالي 140 وجهة عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين والمحيط الهادئ:

أفريقيا: الدار البيضاء، الجزائر، تونس، داكار، القاهرة، الخرطوم، أديس أبابا، ماهي، كوناكري، أبيدجان، أكرا، لومي، لاغوس، لواندا، عنتيبي، نيروبي، دار السلام، لوساكا، هراري، جوهانسبرج، ديربان، كيب تاون، أنتاناناريفو.

غرب آسيا: مسقط، البحرين، الدمام، الرياض، جدة، المدينة المنورة، الكويت، بغداد، البصرة، عمان، تل أبيب، بيروت، طهران.

جنوب آسيا: كراتشي، بيشاور، لاهور، إسلام آباد، سيالكوت، أحمد آباد، دلهي، مومباي، حيدر آباد، بنغالورو، تشيناي، كوتشي، ثيروفانانثابورام، كولكاتا، كولومبو، دكا.

شرق وجنوب شرق آسيا: يانغون، بانكوك، بوكيت، بينانغ، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، بالي، مانيلا، كلارك، سيبو، سييم ريب، بنوم بنه، مدينة هو تشي منه، دا نانغ، بكين، شنغهاي، هانغتشو، قوانغتشو، شينزين، هونج كونج، تايبيه، سيول، أوساكا، ناغويا، طوكيو، ياماغاتا.

أوروبا: لندن، برمنغهام، مانشستر، نيوكاسل، إدنبرة، غلاسكو، دبلن، كوبنهاغن، أوسلو، ستوكهولم، نيس، ليون، باريس، بروكسل، دوسلدورف، هامبورغ، أمستردام، فرانكفورت، ميونخ، زيورخ، جنيف، فيينا، ميلانو، البندقية، بولونيا، روما، لشبونة، مدريد، برشلونة، مالطا، أثينا، إسطنبول، لارنكا، بودابست، براغ، وارسو، موسكو، سانت بطرسبرغ.

الأمريكتان: تورونتو، مونتريال، سياتل، شيكاغو، بوسطن، نيويورك، واشنطن العاصمة، أورلاندو، ميامي، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، دالاس، هيوستن، مكسيكو سيتي، بوغوتا، ساو باولو، ريو دي جانيرو، بوينس آيرس، سانتياغو دي تشيلي.

أستراليا: بيرث، أديليد، ملبورن، سيدني، بريسبان.

فلاي دبي (flydubai)

أفريقيا: أديس أبابا، أسمرة، دار السلام، جيبوتي، عنتيبي، هرجيسا، جوبا، مومباسا، زنجبار.

غرب آسيا: الإسكندرية، البحرين، بندر عباس، القاهرة، أصفهان، لار، مشهد، شيراز، طهران، بغداد، البصرة، أربيل، النجف، السليمانية، تل أبيب، عمان، الكويت، بيروت، مسقط، صلالة، الدوحة، أبها، العلا، الدمام، القصيم، جيزان، حائل، الهفوف، جدة، المدينة المنورة، نجران، نيوم، القيصومة، الرياض، تبوك، الطائف، ينبع.

جنوب شرق آسيا: كرابي، لانكاوي، بينانغ.

جنوب آسيا: كابل، دكا، أحمد آباد، دلهي، حيدر آباد، كوتشي، كولكاتا، كوزيكود، لكناو، مومباي، ماليه، كاتماندو، فيصل آباد، كراتشي، مولتان، كويتا، سيالكوت، كولومبو.

آسيا الوسطى: ألماتي، أستانا، عشق آباد، باكو، باتومي، بيشكيك، دوشانبي، سمرقند، شيمكينت، طشقند، تبليسي، يريفان.

أوروبا: تيرانا، سالزبورغ، مينسك، سراييفو، صوفيا، دوبروفنيك، زغرب، براغ، كورفو، ميكونوس، سانتوريني، بودابست، كاتانيا، ميلانو-بيرغامو، نابولي، أولبيا-سردينيا، بيزا (فلورنسا)، تيفات، كراكوف، بوزنان، وارسو، بوخارست، كازان، محج قلعة، مينيرالني فودي، موسكو، نوفوسيبيرسك، سامارا، سوتشي، سانت بطرسبرغ، أوفا، فولغوغراد، يكاترينبورغ، بلغراد، ليوبليانا، بازل، أنقرة، بودروم، إسطنبول، ترابزون.

العربية للطيران (Air Arabia)