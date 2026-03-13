رسوم وقود إضافية على الرحلات الهندية والباكستانية.

أدخلت شركات الطيران الهندية والباكستانية رسوماً إضافية للوقود وزادتها على الرحلات المحلية والدولية نتيجة لارتفاع أسعار النفط وسط الصراع العسكري الإقليمي. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والدولتين الواقعتين في جنوب آسيا.
كان النفط يُتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة بسبب الصراع العسكري المستمر الذي يشارك فيه (الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران). ويمثل الوقود جزءاً كبيراً من تكاليف شركات الطيران.
اعتباراً من 14 مارس 2026، فرضت شركة "إنديجو" يوم الجمعة رسوم وقود على مساراتها المحلية والدولية. وأعلنت أكبر شركة طيران في الهند عن رسوم وقود إضافية وفقاً للتوزيع التالي:
425 روبية: للرحلات المحلية ورحلات شبه القارة الهندية.
900 روبية: لرحلات الشرق الأوسط.
1,800 روبية: لرحلات جنوب شرق آسيا والصين.
1,800 روبية: لرحلات أفريقيا وغرب آسيا.
2,300 روبية: للوجهات الأوروبية.
وأوضحت الناقلة الهندية أن رسوم الوقود ستشمل جميع الحجوزات الجديدة، مشيرةً إلى أن "هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود في أعقاب القضايا الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط".
وأضافت الشركة: "بينما يتطلب تعويض التأثير الكامل لهذا الارتفاع في أسعار الوقود تعديلاً كبيراً جداً في الأسعار، إلا أن (إنديجو) فرضت مبلغاً صغيراً نسبياً كرسوم وقود، مع مراعاة العبء المترتب على العملاء". يذكر أن الشركة تمتلك أسطولاً يضم أكثر من 400 طائرة، وتدير حوالي 2,200 رحلة يومية، وتصل إلى أكثر من 95 وجهة محلية و40 وجهة دولية، وقد نقلت 124 مليون مسافر في عام 2025.
في الوقت نفسه، رفعت شركات الطيران الباكستانية أيضاً رسوم الوقود بسبب الصراع العسكري المستمر في المنطقة. وصرح "عبد الله خان"، المتحدث باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA)، لوكالة رويترز أن تكاليف الوقود ارتفعت بنسبة 34% بسبب صراع الشرق الأوسط.
وبناءً عليه، ذكر أن الناقل الوطني زاد رسوم الوقود على الرحلات المحلية بمقدار 20 دولاراً (73.4 درهماً)، وما يصل إلى 100 دولار (367 درهماً) على الرحلات الدولية.
إجراءات مجموعة "طيران الهند"
أعلنت مجموعة "طيران الهند" أيضاً عن توسع تدريجي في رسوم الوقود على مساراتها المحلية والدولية، حيث جاءت التعديلات كما يلي:
أبقت على رسوم الوقود في المسارات المحلية عند 399 روبية، و10 دولارات لمسارات غرب آسيا والشرق الأوسط.
رفعت رسوم الوقود إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا بمقدار 20 و30 دولاراً، لتصل إلى 60 و90 دولاراً على التوالي.
للوجهات الأوروبية: زادت الرسوم بمقدار 25 دولاراً لتصل إلى 125 دولاراً.
لأمريكا الشمالية وأستراليا: رفعت الشركة الرسوم بمقدار 50 دولاراً لتصل إلى 200 دولار.