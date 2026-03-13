رسوم وقود إضافية على الرحلات الهندية والباكستانية.

وأضافت الشركة: "بينما يتطلب تعويض التأثير الكامل لهذا الارتفاع في أسعار الوقود تعديلاً كبيراً جداً في الأسعار، إلا أن (إنديجو) فرضت مبلغاً صغيراً نسبياً كرسوم وقود، مع مراعاة العبء المترتب على العملاء". يذكر أن الشركة تمتلك أسطولاً يضم أكثر من 400 طائرة، وتدير حوالي 2,200 رحلة يومية، وتصل إلى أكثر من 95 وجهة محلية و40 وجهة دولية، وقد نقلت 124 مليون مسافر في عام 2025.