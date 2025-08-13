رسوم ترامب على الذهب ترفع البيتكوين إلى مستويات قياسية

في وقت مبكر من يوم الاثنين، قفز سعر بيتكوين بأكثر من 3.3% ليصل إلى 122,150 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لموقع TradingView، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 123,000 دولار أمريكي الذي سجله في وقت سابق من هذا الصيف. وجاء هذا الارتفاع عقب قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الذهب المستورد، وهي خطوة زعزعت أسواق السبائك وأدت إلى هروب رؤوس الأموال نحو الأصول الرقمية المحصنة ضد الضرائب الحدودية وقيود التخزين والتغييرات التنظيمية المفاجئة.