رسوم ترامب على الذهب ترفع البيتكوين إلى مستويات قياسية

تقترب عملة البيتكوين بسرعة من منطقة مجهولة، حيث ترتفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سبائك الذهب المستوردة، والتي هزت أسواق الملاذ الآمن التقليدية وأعادت توجيه رأس المال إلى أكبر عملة مشفرة في العالم.
إن مزيجًا قويًا من التحولات الاقتصادية الكلية والتدفقات المؤسسية وإصلاحات السياسات يدفع البيتكوين إلى طليعة التمويل العالمي، ويعيد تعريف دوره باعتباره "الذهب الرقمي".
في وقت مبكر من يوم الاثنين، قفز سعر بيتكوين بأكثر من 3.3% ليصل إلى 122,150 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لموقع TradingView، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 123,000 دولار أمريكي الذي سجله في وقت سابق من هذا الصيف. وجاء هذا الارتفاع عقب قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الذهب المستورد، وهي خطوة زعزعت أسواق السبائك وأدت إلى هروب رؤوس الأموال نحو الأصول الرقمية المحصنة ضد الضرائب الحدودية وقيود التخزين والتغييرات التنظيمية المفاجئة.
جاءت صدمة رسوم الذهب بالتزامن مع إعلان ترامب تمديد تعليق الرسوم الجمركية على السلع الصينية لمدة 90 يومًا، مما أدى إلى تأجيل الموعد النهائي السابق في 12 أغسطس. وقد عزز هذا التمديد لفترة وجيزة شهية المخاطرة في الأسواق الأوسع، ولكن بالنسبة لبيتكوين، كان العامل الأكثر حسمًا هو الضربة التي تلقاها الذهب كأداة تحوط من الأزمات.
يقول المحللون إن التحول واضح. يقول نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفير الاستشارية المالية العالمية: "لسنوات، تولى الذهب دور التحوط من الأزمات". وأضاف: "ولكن عندما ترفع الرسوم الجمركية تكلفة الأصول المادية، تصبح طبيعة بيتكوين السلسة - منيعةً على الضرائب والحدود وتقلبات السياسة - أكثر جاذبيةً بشكل كبير. لم تُغير رسوم ترامب على الذهب سلوك المستثمرين فحسب، بل عززت تطور بيتكوين إلى ذهب رقمي".
التدفقات المؤسسية خير دليل على ذلك. ففي يوليو وحده، استثمرت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) عالميًا 14.9 مليار دولار، منها 12.8 مليار دولار في صناديق التداول الفوري الأمريكية. ويؤكد حجم هذا الاستثمار قناعة متنامية بأن بيتكوين ليست مجرد تجارة مضاربة، بل هي توزيع استراتيجي للمحفظة الاستثمارية في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية.
أشار غرين إلى أن "رأس المال المؤسسي لا يتحرك بسهولة". وأضاف: "عندما تُغيّر صدمة اقتصادية كبرى اقتصادات الملاذات التقليدية كالذهب، تبدو البدائل الرقمية فجأةً ضرورةً لا غنى عنها. ويستفيد بيتكوين من وضوح السياسة الأمريكية وإدراك المؤسسات المتزايد بأن القيمة يمكن - بل ينبغي - أن توجد خارج قيود الأنظمة القديمة".
تدعم سياسات ترامب هذا التحول بنشاط. فقد صدر مؤخرًا أمر تنفيذي يسمح باستخدام العملات المشفرة في خطط التقاعد 401(k)، وهو ما يُمثل مدخلًا محتملًا لأصول تقاعدية تصل قيمتها إلى 9 تريليونات دولار. ورغم أن هذا التطور لم يكن المحفز الوحيد لارتفاع يوم الاثنين، إلا أن المشاركين في السوق يقولون إنه يعزز صورة البيتكوين كمخزن قيمة شرعي وطويل الأجل.
قال هنريك أندرسون، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أبولو كريبتو، إن هذا الاختراق كان "مستحقًا" بعد شهر من الاستقرار بين 115,000 و120,000 دولار أمريكي. وأضاف: "لقد شهدنا تدفقات إيجابية من صناديق الاستثمار المتداولة، وازدادت شركات الخزانة التي تشتري بيتكوين، وعددًا من التطورات الإيجابية الصادرة عن البيت الأبيض". "من وجهة نظرنا، كانت مسألة وقت فقط قبل أن ينهار".
إلى جانب الإجراءات التنفيذية، عزز التشريعان الأخيران، وهما قانونا العبقرية والوضوح، ثقة المستثمرين بترسيخ وضع العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة. هذا الاستقرار السياسي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية واضطرابات سوق الذهب، يُغذي ارتفاعًا واسع النطاق في أسعار الأصول الرقمية.
وفقًا لموقع CoinMarketCap، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة تقارب 2% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 4.02 تريليون دولار أمريكي، مع ارتفاع أحجام التداول بنسبة تقارب 6% لتصل إلى 176.88 مليار دولار أمريكي. وارتفعت قيمة عملات إيثريوم، وسولانا، وترون، ودوجكوين، وهايبرليكويد بنسبة تصل إلى 6%، بينما ارتفعت قيمة عملات أصغر مثل Pump(dot)fun، وLido DAO، وEthena بنسبة تتراوح بين 10% و16%.
يجذب زخم الأسعار أيضًا مستثمرين على المدى الطويل، حيث يُعيد البعض موازنة محافظهم الاستثمارية بعيدًا عن الأصول المادية المعرضة للتدخل السياسي. يقول غرين: "إذا كان الذهب - الذي كان في السابق محصنًا ضد المساس - أصبح الآن عرضة للتغيرات التنظيمية، فإن البدائل الرقمية ليست جذابة فحسب، بل أصبحت حتمية بشكل متزايد". ويضيف: "لقد ساهمت رسوم ترامب الجمركية في إعادة صياغة هرم الأصول المخزنة للقيمة".
يحذر استراتيجيو السوق من أن الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة. قد تُحدد قدرة بيتكوين على تجاوز عتبة 123,000 دولار أمريكي بشكل حاسم مسار مرحلة نموها القادمة. وحدد محلل العملات المشفرة، ألتكوين شيربا، سيناريوهين محتملين على المدى القصير: تراجع تدريجي لتشكيل قاعدة أقوى، أو اختبار حاد للسيولة قرب 120,000 دولار أمريكي بتأثير تحركات سندات الخزانة الأمريكية والمؤشرات الاقتصادية الأوسع.
تتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية الصادرة في منتصف أغسطس، ومن المتوقع أن تؤثر تقارير أسعار المستهلك والمنتجين على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر. قد يُضعف خفض سعر الفائدة - الذي يُنظر إليه حاليًا على أنه مُرجح بشكل متزايد - الدولار الأمريكي أكثر، ويُعزز ربحية البيتكوين.
في الوقت الحالي، يُنظر إلى ارتفاع سعر البيتكوين على أنه أكثر من مجرد ارتفاع مضاربي. فهو، في نظر العديد من المشاركين في السوق، إعادة توزيع هيكلية لرأس المال استجابةً لتغيرات اقتصاد الأمان والثقة في النظام المالي.