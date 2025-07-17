رسوم المدارس لم تعد عبئاً: دليلك للتوفير الذكي في الإمارات

مع استعداد الأسر في الإمارات لاستقبال العام الدراسي الجديد، بدأت المدارس بإصدار فواتير الرسوم الدراسية، ما أشعل حالة من الترقب بين أولياء الأمور. وتتراوح الرسوم السنوية بين 9,000 درهم للمدارس المتوسطة، وتصل في بعض المدارس الدولية المرموقة إلى 120,000 درهم وربما أكثر. ومع تعدد الأبناء، تتضاعف الأعباء المالية، ما يدفع الكثير من الأسر للبحث عن حلول مبتكرة لتقليل تكاليف التعليم وضمان جودة الإيفاء بالتزاماتهم تجاه أبنائهم.

الحلول الذكية لتخفيف العبء المالي

يشير خبراء القطاع المالي إلى أن هناك عدة طرق تمكّن الأهالي من تحقيق وفر ملموس في دفع الرسوم، أبرزها استخدام بطاقات الائتمان التي تمنح استردادًا نقديًا (كاش باك)، أو الاستفادة من عروض التقسيط بدون فوائد، أو حتى دفع الرسوم السنوية دفعة واحدة للحصول على خصومات مباشرة من المدرسة.

بطاقات الكاش باك... هل هي فعلاً الحل الأمثل؟

يقول مايك كودي، الرئيس التنفيذي لشركة Skybound لإدارة الثروات: "لم تعد الأسر مستغربة من لجوئها لوسائل مبتكرة للتوفير، والكاش باك يبدو خيارًا منطقيًا، لكن لابد من فهم التفاصيل الدقيقة".

فهناك العديد من بطاقات الائتمان في السوق الإماراتي تتيح استرجاع نسبة من المصروفات على شكل كاش باك، إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل. إذ يُحذر كودي من أن كثيرًا من الناس لا يدققون في تصنيف مدفوعات المدارس على بطاقاتهم. فبعض البنوك قد تصنف مدفوعات التعليم تحت بند "الخدمات الحكومية" أو "المعاملات شبه النقدية"، ما يستثنيها من احتساب الكاش باك كليًا. لذا، ينصح الخبراء بقراءة الشروط بدقة واستيضاح تفاصيل البطاقة من البنك قبل الدفع، حتى لا يفاجأ العميل بعدم استحقاقه لأي مكافآت.

حدود الاسترجاع النقدي والعروض المتوفرة

تفرض معظم بطاقات الكاش باك حدودًا شهرية أو سنوية للاسترجاع، تتراوح عادة بين 200 و1,000 درهم شهريًا. على سبيل المثال:

بطاقة "سي بي دي سوبر سيفر" من بنك دبي التجاري تتيح استردادًا حتى 10% موزعًا على عدة فئات، وتشمل التعليم بحد أقصى 150 درهم شهريًا (1,800 سنويًا).

بطاقة الكاش باك من بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) تمنح 4% كاش باك على التعليم حتى 300 درهم شهريًا (3,600 سنويًا)، وهو من أكثر العروض سخاءً.

"إمارات الإسلامي كاش باك بلس" أيضاً توفر نسب استرداد جيدة على التعليم مع ضرورة التحقق من التفاصيل.

شاهد ريهان نينسي، أحد أولياء الأمور في برايتون كوليدج بدبي، يؤكد أنه وفر قرابة 2,500 درهم في الرسوم باستخدام هذه البطاقات، وأن ما يميز تجربة الدفع الشهري أنها غالبًا متاحة لكن قد لا تُعلنها جميع المدارس صراحةً.

وينصح الخبراء هنا بسؤال المدرسة إذا ما كانت تسمح بالسداد على دفعات شهرية، لأن بعض المؤسسات التعليمية تضع رسوماً إدارية على هذه الخدمة أو لا تتيحها إلا بشروط محددة.

المقارنة الضرورية بين البطاقات التقسيط والكاش باك

تقدم بنوك عديدة طرقًا بديلة تتيح تقسيط الرسوم التعليمية بدون فوائد، ما يسهم في توزيع الكلفة على أشهر عدة دون رسوم إضافية. وتشمل قائمة البنوك:

الإمارات دبي الوطني الذي يوفر تقسيطًا حتى 24 شهرًا عبر بطاقات Go4it Platinum وManchester United.

بنك أبوظبي التجاري عبر خطط الدفع الميسر لبطاقات Touchpoint وLulu.

بنك رأس الخيمة عبر تطبيق Skiply الذي يتيح تقسيطاً لرسوم أكثر من 300 مدرسة دون أي رسوم أو فوائد.

بنك عجمان الذي يقدم تقسيطًا بدون ربح على مدفوعات التعليم فوق 1,000 درهم دون أي رسوم معالجة إضافية.

إضافة إلى بطاقات مثل "FAB GEMS" المرتبطة حصريًا بمدارس جيمس وتمنح حتى 4.25% كاش باك.

وتبرز في السوق أيضًا ميزة "Education Cash" من بنك الهلال، والتي تتيح تحويل حتى 80% من حد البطاقة الائتمانية كدفعة مباشرة للمدرسة دون فوائد، مقابل رسم مقطوع تدفعه مرة واحدة.

نصائح للآباء: كيف تختار العرض الأنسب؟

أولًا، يجب التواصل مع المدرسة والاستفسار عن طرق الدفع المتاحة، وما إذا كان هناك خيار للسداد الشهري أو التقسيط بدون فوائد.

ثانيًا، التدقيق في شروط وأحكام بطاقة الكاش باك، خصوصًا سقف الاسترجاع الشهري أو السنوي، ومعرفة إذا ما كانت مدفوعات التعليم فعليًا تحتسب ضمن الفئات المؤهلة.

ثالثًا، الحذر من استخدام البطاقة إذا لم يكن بالإمكان سداد الرصيد شهرياً كاملاً، فالفوائد المرتفعة قد تمحو أي استفادة من الكاش باك بسهولة.

رابعًا، لا مانع من تقسيم الرسوم بين أكثر من بطاقة لزيادة مكافآت الكاش باك، شرط إدارة الحسابات بدقة والانتباه للحدود القصوى.

وأخيرًا، الاستفادة من تطبيقات الدفع الحديثة كـ Skiply وZenda التي تتيح خيارات دفع مرنة وتواصل رقمي مباشر مع المدارس.

تنبيه من الفوائد المرتفعة

يحذر الخبراء من أن الاستفادة من الكاش باك مشروطة بسداد كامل قيمة الفاتورة الشهرية، وإلا فإن معدل الفائدة السنوي الذي قد يصل إلى 30% أو أكثر، سيبتلع جميع المكافآت المحققة وربما يؤدي لمزيد من الأعباء المالية.

خلاصة

أمام ارتفاع كلفة التعليم، لا بد أن يتحلى أولياء الأمور بوعي مالي، ويبحثوا بجدية عن حلول التوفير الذكية، سواء عبر بطاقات الكاش باك أو خطط التقسيط بدون فوائد. التخطيط الدقيق واستغلال المنافسة بين البنوك، والتأكد من تفاصيل العروض المطروحة لكل بطاقة، يمكن أن يوفر للعائلة آلاف الدراهم سنويًا ويخفف أعباء ميزانية المدرسة بصورة ملموسة.