رسم خارطة "سوق العمل المستقبلي" بالمركز الوطني "روسيا"

وخلال حديثها في المركز الوطني "روسيا" كجزء من المنتدى الدولي رفيع المستوى "الحوار المفتوح: مستقبل العالم.. منصة جديدة للنمو العالمي"، أكدت الدكتورة نيري أن مستقبل العمل يجب أن يتجاوز مجرد التوظيف لضمان ازدهار الناس بشكل حقيقي. وقالت الدكتورة نيري خلال محاضرتها التي جاءت بعنوان "الازدهار في الظروف الجديدة لسوق العمل": "إن المناقشات حول مستقبل العمل تشبه غالباً النظر في مرآة الرؤية الخلفية، أي محاولة التنبؤ بكيفية استبدال الذكاء الاصطناعي للوظائف، لكن الناس يحتاجون إلى ما هو أكثر من مجرد التوظيف؛ إنهم بحاجة إلى الازدهار".