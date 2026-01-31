في 30 يناير، عُقدت "حوارات الخبراء لشهر يناير" لأول مرة ضمن إطار "الحوار المفتوح" في المركز الوطني "روسيا" بموسكو. وقدم مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية للتوجهات العالمية، خمسة اتجاهات كبرى رئيسية ذكر أنها تشكل بالفعل التنمية العالمية وستستمر في التأثير على العالم في العقود القادمة.
ألقت الدكتورة سيلينا نيري، المؤسس المشارك وعميد "أكاديمية الاستعداد للمستقبل" ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ الزائر في مدرسة "سكولكوفو" موسكو للإدارة، كلمة رئيسية في حوارات الخبراء في موسكو، حيث رسمت رؤية للازدهار الذي يركز على الإنسان كأساس لسوق العمل العالمي في المستقبل.
وخلال حديثها في المركز الوطني "روسيا" كجزء من المنتدى الدولي رفيع المستوى "الحوار المفتوح: مستقبل العالم.. منصة جديدة للنمو العالمي"، أكدت الدكتورة نيري أن مستقبل العمل يجب أن يتجاوز مجرد التوظيف لضمان ازدهار الناس بشكل حقيقي. وقالت الدكتورة نيري خلال محاضرتها التي جاءت بعنوان "الازدهار في الظروف الجديدة لسوق العمل": "إن المناقشات حول مستقبل العمل تشبه غالباً النظر في مرآة الرؤية الخلفية، أي محاولة التنبؤ بكيفية استبدال الذكاء الاصطناعي للوظائف، لكن الناس يحتاجون إلى ما هو أكثر من مجرد التوظيف؛ إنهم بحاجة إلى الازدهار".
وحددت ثلاث قوى تحولية تعيد تعريف العمل وهي: التكنولوجيا، وطول العمر (المعمرون)، والبحث عن المعنى. وأوضحت الدكتورة نيري قائلة: "طول العمر يعني أننا سنعمل ونساهم بصحة جيدة لما بعد سن السبعين. وفي الوقت نفسه، يتساءل الشباب في جميع أنحاء العالم بإلحاح: ’من أنا؟‘ و’ما هو هدفي؟‘، وهو تحول يعيد تشكيل الحياة المهنية".
وسلطت الخبيرة المقيمة في الإمارات الضوء على أن تجاوز المهام الروتينية أمر ضروري لمكافحة احتراق الموظفين وعدم تفاعلهم. وأضافت: "نحن نبني الجاهزية للمستقبل في دول (الأغلبية العالمية) من خلال تغيير العقليات والسلوكيات. وفي غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، سيسمح لنا ذلك بقيادة تغيير جذري بوضوح ومسؤولية".
وقد أكدت مشاركة الدكتورة نيري على دور الإمارات المتنامي في صياغة الحوارات العالمية حول رأس المال البشري والجاهزية للمستقبل. وكانت رؤاها جزءاً من جلسة أوسع حول الاتجاهات الكبرى قدمها مسؤولون روس، بمن فيهم مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية للتوجهات العالمية.
يُذكر أن "حوارات الخبراء لشهر يناير" تم تنظيمها من قبل المركز الوطني "روسيا" بالتعاون مع مركز الخبرة عبر القطاعات "روما الثالثة"، وبدعم من الإدارة الرئاسية الروسية.