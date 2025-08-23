رسالة من سماء الإمارات: طيار يافع يتحدى المرض لتحقيق رقم قياسي عالمي

هبط طيار مراهق يحاول تحقيق رقم قياسي بالطيران حول العالم في الإمارات يوم الجمعة. انطلق بايرون والر، البالغ من العمر 15 عامًا، من مسقط رأسه بريسبان في أستراليا في بداية هذا الشهر وهبط بالفعل في أربع دول.

قال لصحيفة "الخليج تايمز" عبر مكالمة فيديو، بينما كان لا يزال في طائرته: "أريد أن تكون رحلتي رسالة لجميع الشباب في العالم". "أريد أن أظهر لهم أن بإمكانهم تحقيق أحلامهم، بغض النظر عن مدى كبر أو صغر هذه الأحلام. أريد أن أقول لهم أن يبتعدوا عن أجهزتهم ويحققوا ما يريدون فعله".

في العام الماضي، أصبح بايرون أصغر طيار يطير لمسافة تزيد عن 6,000 ميل حول أستراليا. ومع ذلك، فإن دافعه لتحقيق الإنجازات يأتي من الصعوبات التي مر بها في حياته. منذ أن كان عمره ثلاثة أسابيع، كان يدخل ويخرج من المستشفيات بسبب العديد من الحالات الطبية.

مرض كرون والطيران

لم يتم تشخيصه بمرض كرون إلا في سن 13. وهو حالة غير قابلة للعلاج مدى الحياة، يتسبب المرض في تضخم وتهيج الجهاز الهضمي ويتطلب السيطرة عليه في جميع الأوقات.

قال: "أثر المرض بشكل كبير على صحتي عندما كنت صغيرًا". "عندما كان عمري 13 عامًا، أراد والداي أن أبدأ في هواية، وقررت أن أبدأ بالطيران. وجدت شغفي فيه واستمررت في بناء ساعاتي. في سن 14، تعافيت من حالاتي الطبية ودخلت مرحلة الهدوء. في ذلك الوقت قررت الطيران حول أستراليا".

رحلة عالمية

أقلع بايرون من مطار بريسبان في 9 أغسطس. حتى الآن، هبط في أربع دول وحلق فوق العديد من الدول الأخرى - بما في ذلك إندونيسيا، وسنغافورة، وسريلانكا، والهند. بالنسبة له، فإن أبرز ما في الرحلة كان التجارب المتنوعة.

قال: "من الطيران فوق المناطق النائية في أستراليا إلى صخب وضجيج سنغافورة ومن ثقافة سريلانكا والهند، والآن إلى أبوظبي، كان من المدهش رؤية كم هو عالمنا واسع ومتنوع بالفعل".

قال بايرون إنه محظوظ بخوض هذه التجربة، حيث يطير مع مدربه بول دنيس. "لقد تعلمت الكثير من المهارات الجديدة المطلوبة أثناء الطيران". "معظم الطيارين في أستراليا لا يحصلون على فرصة لتجربة أو معرفة [التحديات في الرحلات] خارج البلاد. مع هذه الرحلة، أعتقد أن أكبر شيء تعلمته هو مقدار العمل المطلوب في الرحلات الطويلة للحصول على نتائج مجزية".

حتى خلال الرحلة الطويلة، يبقى على اتصال دائم بوالديه باستخدام الأجهزة الفضائية حيثما أمكن. قال: "غالبًا ما نكون خارج النطاق فوق المحيط، لكني لا أزال أحاول إرسال رسائل إليهم عندما أستطيع".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

خطط مستقبلية

بايرون، وهو الآن طالب في الصف الحادي عشر، يحلم بالعمل في صناعة الطائرات الخاصة. وبينما هو يطير، يحاول مواكبة واجباته المدرسية. كانت مدرسته داعمة، حيث تقدم له بوابة تعليم عبر الإنترنت تسمح له بإكمال الواجبات عن بعد.

وأوضح: "خلال الفصل الدراسي، عادة ما أطير فقط في عطلات نهاية الأسبوع". "لكن الآن، بينما أنا في هذه الرحلة، أقوم بالواجبات المدرسية كلما استطعت".

من أبوظبي، سيتوجه بايرون بالطيران إلى مصر ومن ثم ليكمل الرحلة التي يقدر أنها ستستغرق شهرين ونصف.