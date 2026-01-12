رحلة صعود تاريخية للذهب في أسواق دبي والعالم وسط اضطرابات جيوسياسية

قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي في دبي وعالمياً، حيث ارتفع المعدن النفيس بمقدار 12.5 درهم للجرام حتى مساء يوم الاثنين بعد أن تجاوز المعدن حاجز 4,600 دولار النفسي.
جاء ارتفاع الذهب مدفوعاً بالشكوك الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمخاوف المتزايدة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
في دبي، قفز سعر الذهب عيار 24 قيراطاً، وهو أنقى أشكال المعدن الثمين، بمقدار 12.5 درهماً ليصل إلى 555.75 درهماً للجرام. وبالمثل، ارتفعت أسعار الذهب عيار 22 قيراطاً بمقدار 11.75 درهماً للجرام لتصل إلى 514.75 درهماً للجرام مساء الاثنين. ومن بين الأنواع الأخرى، ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً لتصل إلى 493.5 و423.0 و330.0 درهماً للجرام على التوالي.
وتم تداول الذهب الفوري عند 4603.06 دولار للأوقية، مرتفعاً بنسبة اثنين بالمائة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.
وتدفع أسعار الذهب المتزايدة في دبي والإمارات المتسوقين نحو المجوهرات الخفيفة والحلي المرصعة بالماس. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمطلعين في الصناعة، تفقد المجوهرات الذهبية بريقها أكثر من العملات والسبائك بسبب جانب الاستثمار.
وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سنشري فاينانشال"، إن الارتفاع الهائل للذهب كان مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وأضاف: "إن الاضطرابات المستمرة في إيران، والضغوط العسكرية الأمريكية المتجددة على فنزويلا، وحالة عدم اليقين بشأن الفيدرالي، عقب ادعاء الرئيس جيروم باول بأن إدارة ترامب هددته بإجراءات جنائية بسبب شهادته أمام الكونغرس، قد زادت جميعها من المخاوف بشأن مصداقية البنك المركزي".
ويتوقع المحللون أنه إذا استمرت حالات عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية هذه في الأيام والأسابيع المقبلة، فإن الذهب سيواصل تسلق قمم جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات العمل ضعفاً في نمو الوظائف الأمريكية، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي مرتين هذا العام.
علاوة على ذلك، تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في شهر واحد، مما عزز من قيمة المعدن الأصفر.
وعزا "دات تونغ"، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في شركة "إكسنس"، رالي أسعار الذهب يوم الاثنين إلى خلفية جيوسياسية هشة بشكل متزايد ومخاوف متصاعدة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال: "تبع زيادة الطلب على الملاذ الآمن توترات جديدة في الشرق الأوسط. وفي أمريكا اللاتينية، لا تزال المخاطر مرتفعة، حتى مع ظهور جهود دبلوماسية أولية. وفي الوقت نفسه، تستمر الأعمال العدائية في أوروبا الشرقية، مما يعزز جاذبية الذهب. ويستفيد الذهب أيضاً من تعمق المخاوف بشأن الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي. فقد أفادت التقارير أن المدعين الفيدراليين فتحوا تحقيقاً جنائياً مرتبطاً بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، مع خضوع الرئيس جيروم باول للتدقيق الآن. إن التهديد باتخاذ إجراء قانوني يخاطر بتقويض السياسة النقدية، مما يحيي المخاوف من التدخل السياسي".