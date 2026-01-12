رحلة صعود تاريخية للذهب في أسواق دبي والعالم وسط اضطرابات جيوسياسية

وقال: "تبع زيادة الطلب على الملاذ الآمن توترات جديدة في الشرق الأوسط. وفي أمريكا اللاتينية، لا تزال المخاطر مرتفعة، حتى مع ظهور جهود دبلوماسية أولية. وفي الوقت نفسه، تستمر الأعمال العدائية في أوروبا الشرقية، مما يعزز جاذبية الذهب. ويستفيد الذهب أيضاً من تعمق المخاوف بشأن الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي. فقد أفادت التقارير أن المدعين الفيدراليين فتحوا تحقيقاً جنائياً مرتبطاً بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، مع خضوع الرئيس جيروم باول للتدقيق الآن. إن التهديد باتخاذ إجراء قانوني يخاطر بتقويض السياسة النقدية، مما يحيي المخاوف من التدخل السياسي".