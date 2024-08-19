رحلة بحرية فاخرة تنطلق من دبي إلى الخليج في نوفمبر
سيحظى المسافرون الباحثون عن الفخامة في المنطقة بتجربة جديدة على البحر في وقت لاحق من هذا العام، حيث تستعد شركة "ريزورتس وورلد كروزس" لزيادة جولاتها العالمية إلى الخليج العربي وخليج عمان مع سفينة "ريزورتس وورلد وان" التي سترسو لمدة ستة أشهر في دبي.
وستجمع سفينة الرحلات البحرية الفاخرة "ريزورتس وورلد وان"، التابعة للشركة العالمية ومقرها سنغافورة، بين وسائل الراحة الفاخرة وخيارات المأكولات المتنوعة، مما يضمن رحلة بحرية فاخرة وترفيهية عبر الخليج العربي وخارجه لمدة ستة أشهر هذا العام.
وابتداءً من 1 نوفمبر، ستنطلق سفينة "ريزورتس وورلد وان" من دبي، مما يوفر للمسافرين من المنطقة خيار الانطلاق من الإمارة في مغامرة بحرية إلى وجهات شهيرة داخل مياه الخليج، حيث ستقدم السفينة تجربة فاخرة بطابع ترفيهي على البحر تتضمن خيارات المأكولات الحلال من فئة الخمس نجوم وخدمة خاصة على مدار الساعة وتجربة "القصر"، وهي مفهوم فريد من نوعه يشمل جميع الأجنحة لتوفير تجربة نادي خاص على متن السفينة.
وتشمل خطط الرحلات البحرية ما يلي: رحلة نهاية الأسبوع إلى جزيرة صير بني ياس لمدة ليلتين تنطلق أيام الجمعة، ورحلة بحرية لمدة ثلاث ليالٍ إلى عُمان إلى خصب ومسقط تنطلق أيام الأحد، ورحلة بحرية لمدة ليلتين إلى الدوحة تنطلق أيام الأربعاء. ويمكن للمسافرين الجمع بين رحلتين أو ثلاثة لزيادة مدة الرحلة البحرية إلى أربع أو خمس أو سبع ليالٍ، حيث من المقرر وصول السفينة في الساعة 12 ظهراً أيام الأحد، والساعة 2 ظهراً أيام الأربعاء، والساعة 1 ظهراً أيام الجمعة، بينما تغادر في الساعة 9 مساءً من دبي.
وقال "مايكل جوه"، رئيس شركة "ريزورتس وورلد كروزس": "للاحتفال بهذا الإطلاق، نقدم سعراً افتتاحياً يبدأ من 150 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد، ويشمل ما يصل إلى خمس وجبات، ترفيه عالمي المستوى، ومجموعة من الأنشطة الترفيهية".
تدير شركة "ريزورتس وورلد كروزس" رحلات بحرية تنطلق من موانئها الرئيسية في سنغافورة وماليزيا وهونج كونج وتايوان وإندونيسيا. ومن المتوقع أن تقوم سفينة "ريزورتس وورلد وان" بإجراء 75 رحلة في المنطقة مع 150 ألف مسافر على مدار فترة الستة أشهر، مما يساهم بشكل كبير في نمو سياحة الرحلات البحرية في الخليج العربي وخليج عمان. وستجذب "ريزورتس وورلد وان" شريحة جديدة من ركاب الرحلات البحرية من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يزيد من التنوع في سوق الرحلات البحرية في الخليج العربي.
وأضاف "جوه": "مع انطلاق رحلة "ريزورتس وورلد كروزس" الخاصة هذه، فإننا نتصور اندماجاً للثقافات، حيث يشهد مسافروا الشرق الأوسط الذين يبحثون عن الفخامة سحر بعض المعالم الأكثر شهرة في الخليج العربي وخليج عمان. إن توزع رحلات سفينة "ريزورتس وورلد وان" السياحية لا تُعتبر فقط جسراً بين الدول، بل هي عبارة عن فرص غير محدودة للمسافرين لاستكشاف المنطقة وخلق ذكريات لا تُنسى فيها. مع إمكانية الوصول السلس والاتصال المنتظم بالرحلات الجوية إلى مركز عالمي مثل دبي، أصبح لدى المسافرين في المنطقة الآن خيار لا مثيل له لاستكشاف وجهات متعددة من خلال عطلة بحرية فاخرة، مما يفتح عصراً جديداً ومثيراً لاستكشاف الرحلات البحرية".
تعد "ريزورتس وورلد كروزس" امتداداً لعلامة "ريزورتس وورلد" التجارية، وهي علامة تجارية عالمية تجمع بين أكثر من 50 عاماً من الخبرة في مجال الضيافة والترفيه، وتضم أكثر من 40 عقاراً في ثماني دول تمتد عبر أربع قارات: آسيا والولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا، مع خبرة متخصصة أيضاً في قطاع الرحلات البحرية العالمية.
ويقع المقر الرئيسي لشركة "ريزورتس وورلد كروزس" في سنغافورة، وتوظف أكثر من 30 ألف شخص يساعدون في نقل أكثر من 80 مليون مسافر يبحثون عن الفخامة سنوياً.