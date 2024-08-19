رحلة بحرية فاخرة تنطلق من دبي إلى الخليج في نوفمبر

وأضاف "جوه": "مع انطلاق رحلة "ريزورتس وورلد كروزس" الخاصة هذه، فإننا نتصور اندماجاً للثقافات، حيث يشهد مسافروا الشرق الأوسط الذين يبحثون عن الفخامة سحر بعض المعالم الأكثر شهرة في الخليج العربي وخليج عمان. إن توزع رحلات سفينة "ريزورتس وورلد وان" السياحية لا تُعتبر فقط جسراً بين الدول، بل هي عبارة عن فرص غير محدودة للمسافرين لاستكشاف المنطقة وخلق ذكريات لا تُنسى فيها. مع إمكانية الوصول السلس والاتصال المنتظم بالرحلات الجوية إلى مركز عالمي مثل دبي، أصبح لدى المسافرين في المنطقة الآن خيار لا مثيل له لاستكشاف وجهات متعددة من خلال عطلة بحرية فاخرة، مما يفتح عصراً جديداً ومثيراً لاستكشاف الرحلات البحرية".