رحلات محدودة للعربية للطيران إلى الهند وباكستان ووجهات أخرى

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
قالت العربية للطيران يوم الخميس إنها بدأت بتشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية من وإلى الإمارات العربية المتحدة وسط الصراع العسكري الإقليمي المستمر.
رهناً بموافقة الجهة التنظيمية، قالت شركة الطيران الاقتصادي ومقرها الشارقة إنها ستشغل رحلات إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط.
أدرجت شركة الطيران النمسا وبنغلاديش ومصر وإثيوبيا واليونان والهند وإيطاليا والأردن وكازاخستان وكينيا ونيبال وعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية وسريلانكا وتايلاند وتركيا وأوغندا على موقعها الإلكتروني للعمليات المحدودة.
في الهند، ستشغل رحلات محدودة إلى المدن الرئيسية بما في ذلك أحمد أباد، مومباي، كوزيكود، كولكاتا، كويمباتور، كوتشي، دلهي، غوا، حيدر أباد، جايبور، تشيناي، ناغبور، ثيروفانانثابورام.
في باكستان، ستخدم ثماني مدن في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بما في ذلك إسلام أباد، كراتشي، لاهور، فيصل أباد، ملتان، بيشاور، سيالكوت، وكويتا.
تشمل بعض الوجهات الشهيرة الأخرى أثينا، فيينا، دكا، نيروبي، ألماتي، عمان، الرياض، بانكوك، إسطنبول، مسقط، وصلالة وغيرها.
ستعمل هذه الرحلات المحدودة من الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة إلى الوجهات المذكورة أعلاه حتى 22 مارس 2026.
يمكن للمسافرين حجز الرحلات المتاحة. يمكن للمسافرين الذين تم إلغاء رحلاتهم سابقًا إعادة الحجز إذا لم يكونوا قد استخدموا خيار التعديل أو الاسترداد الخاص بهم بعد. المسافرون الذين حجزوا على رحلات ملغاة مؤهلون لتغيير تاريخ واحد مجاني خلال 30 يومًا، وقسيمة ائتمان كاملة، واسترداد كامل للمبلغ.