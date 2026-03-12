رحلات محدودة للعربية للطيران إلى الهند وباكستان ووجهات أخرى

يمكن للمسافرين حجز الرحلات المتاحة. يمكن للمسافرين الذين تم إلغاء رحلاتهم سابقًا إعادة الحجز إذا لم يكونوا قد استخدموا خيار التعديل أو الاسترداد الخاص بهم بعد. المسافرون الذين حجزوا على رحلات ملغاة مؤهلون لتغيير تاريخ واحد مجاني خلال 30 يومًا، وقسيمة ائتمان كاملة، واسترداد كامل للمبلغ.