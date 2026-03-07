رحلات شحن خاصة لضمان وفرة السلع الطازجة في الإمارات

يتم حالياً نقل إمدادات الأغذية الطازجة جواً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر رحلات شحن خاصة، في الوقت الذي تكثف فيه شركات التجزئة جهودها للحفاظ على توفر السلع في الأسواق.
أعلنت مجموعة "لولو" التجارية الكبرى أنها قامت بتنظيم عمليات شحن خاصة من الهند وغيرها من الأسواق العالمية الرئيسية لضمان تدفق مستمر للمنتجات الغذائية إلى الدولة.
وقد وصلت رحلة شحن تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" تحمل شحنة ضخمة تضم حوالي 12,000 طرد، تزن قرابة 80,000 كيلوجرام من المنتجات الطازجة من الهند إلى أبوظبي.
هبطت الطائرة القادمة من "كوتشي" بولاية كيرالا في أبوظبي تمام الساعة الثانية من صباح يوم السبت 7 مارس 2026، وعلى متنها 80 طناً من الفواكه والخضروات الطازجة لتزويد أسواق الإمارات بمنتجات المزارع الطازجة.
وأوضحت مجموعة التجزئة أنه من المقرر تسيير المزيد من شحنات الشحن الجوي في الأيام القادمة كجزء من الجهود الرامية للحفاظ على مستويات المخزون في جميع متاجرها بدولة الإمارات.
وفي وقت سابق، قامت "لولو" أيضاً بنقل حوالي 80 طناً من اللحوم من نيودلهي، بينما يتم ترتيب شحنات إضافية من مدن هندية أخرى تشمل مومباي وبنغالورو، بالإضافة إلى أسواق توريد عالمية أخرى من بينها ملبورن. وتسمح رحلات الشحن المخصصة بوصول كميات كبيرة من السلع القابلة للتلف إلى الدولة بسرعة، مما يساعد في الحفاظ على إمدادات ثابتة من المنتجات الطازجة.
وصرح يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: "أولويتنا هي ضمان استمرار حصول العائلات في جميع أنحاء الإمارات على الأغذية الطازجة والمنتجات الأساسية دون أي قلق". كما طمأن السكان بأن المجموعة تمتلك شبكة توريد ولوجستيات عالمية قوية لضمان استمرارية الإمدادات واستقرار الأسعار.
ومن المتوقع وصول المزيد من رحلات الشحن التي تحمل منتجات غذائية في الأيام المقبلة، حيث يواصل تجار التجزئة تعزيز المخزون في متاجرهم بالإمارات.
وفي سياق متصل، أكدت شركة "كارفور" لعملائها أن أرففها تظل ممتلئة بالبضائع، وأن سلاسل التوريد الخاصة بها لا تزال قوية.
وقالت الشركة: "نحن على أتم الاستعداد لتوفير المستلزمات الأساسية التي تعتمد عليها أنت وعائلتك. وبينما قد تواجهون تأخيرات طفيفة في طلبات التوصيل، إلا أن فرقنا تعمل بجد لتقليل ذلك إلى أدنى حد ممكن".