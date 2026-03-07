رحلات شحن خاصة لضمان وفرة السلع الطازجة في الإمارات

وفي وقت سابق، قامت "لولو" أيضاً بنقل حوالي 80 طناً من اللحوم من نيودلهي، بينما يتم ترتيب شحنات إضافية من مدن هندية أخرى تشمل مومباي وبنغالورو، بالإضافة إلى أسواق توريد عالمية أخرى من بينها ملبورن. وتسمح رحلات الشحن المخصصة بوصول كميات كبيرة من السلع القابلة للتلف إلى الدولة بسرعة، مما يساعد في الحفاظ على إمدادات ثابتة من المنتجات الطازجة.