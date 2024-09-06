رحلات بحرية جديدة تنطلق من دبي مطلع نوفمبرالمقبل
أطلقت شركة "ريزورتس وورلد كروزس" رسمياً سفينة ريزورتس وورلد ون في الخليج، في منطقة الشرق الأوسط.
ابتداءً من الأول من نوفمبر، ستنطلق سفينة ريزورتس وورلد ون إلى دبي عبر ميناء راشد التابع لشركة موانئ دبي العالمية، مقدمةً ثلاث رحلات أسبوعية. تشمل هذه الرحلات رحلة بحرية لمدة ليلتين إلى جزيرة صير بني ياس (تغادر يوم الجمعة)؛ ورحلة بحرية لمدة ثلاث ليالٍ إلى عُمان (خصب-مسقط) (تغادر يوم الأحد)؛ ورحلة بحرية لمدة ليلتين إلى الدوحة (تغادر يوم الأربعاء). وللحصول على إجازة بحرية أطول، يمكن للمسافرين الجمع بين أي من الرحلات البحرية للحصول على رحلة بحرية لمدة 4 أو 5 أو 7 ليالٍ.
ستحصل سفينة" ريزورتس وورلد وان" على شهادة "السفينة السياحية الإسلامية" الرسمية، وذلك وفقاً لمعايير منظمة التعاون الإسلامي ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية عند انطلاق رحلاتها من دبي. كما سيتم تقديم أطباق معتمدة للنباتيين و لليانيين (أتباع الديانة اليانية) . كما ستتوفر الإعلانات العامة على متن السفينة بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية.
وقال "مايكل جوه"، رئيس شركة ريزورتس وورلد كروزس: "إنها أوقات حماسية بالنسبة لشركتنا، حيث نقترب من بدء أول رحلة بحرية لنا من دبي إلى الخليج مع ريزورتس وورلد ون في الأول من نوفمبر. لقد كانت الاستجابة من الخليج ومن مختلف الأسواق في آسيا، بما في ذلك من شركائنا في السفر، مشجعة للغاية، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالضيوف على متن السفينة قريباً". وأضاف: "سيفتح انتشارنا في الخليج فرصاً جديدة لدبي والخليج كوجهة سياحية رائدة. نتطلع إلى هذه الرحلة معاً،حيث نعمل على تعزيز السفر الداخلي والخارجي لقطاع السياحة البحرية"
وقال سعود محمد سعيد حارب، رئيس قسم السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "بفضل قيادتنا الحكيمة والدعم المستمر من شركائنا، تواصل السياحة البحرية لعب دور محوري في نمو صناعة السياحة في دبي، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية دي 33، لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجالات الأعمال والترفيه. إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع ريزورتس وورلد كروزس هي شهادة على التزامنا بتقديم تجارب بحرية متنوعة بشكل متزايد إلى مدينتنا، مما يؤكد مكانة دبي كمركز للرحلات البحرية في المنطقة".
وأضاف: " نحن نقدر جهود خط الرحلات البحرية في تقييم احتياجات السوق بشكل شامل وتقديم عطلة متكاملة على مستوى عالمي للمسافرين من المنطقة وحول العالم. نتطلع إلى الترحيب بأول الركاب على متن ريزورتس وورلد ون وتزويدهم بالفرصة للاستمتاع بتجربة لا تُنسى، خاصةً في دبي حيث سيبدؤون وينهون رحلاتهم البحرية، وسيكون بإمكانهم الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض في جميع أنحاء المدينة".
وتعتبر ريزورتس وورلد كروزس امتداداً للعلامة التجارية العالمية ريزورتس وورلد، التي تدير أكثر من 30 منشأة حول العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا، ويصل عدد الزيارات السنوية إلى حوالي 40 مليون.