رحلات بحرية جديدة تنطلق من دبي مطلع نوفمبرالمقبل

وقال سعود محمد سعيد حارب، رئيس قسم السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "بفضل قيادتنا الحكيمة والدعم المستمر من شركائنا، تواصل السياحة البحرية لعب دور محوري في نمو صناعة السياحة في دبي، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية دي 33، لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مجالات الأعمال والترفيه. إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع ريزورتس وورلد كروزس هي شهادة على التزامنا بتقديم تجارب بحرية متنوعة بشكل متزايد إلى مدينتنا، مما يؤكد مكانة دبي كمركز للرحلات البحرية في المنطقة".

وأضاف: " نحن نقدر جهود خط الرحلات البحرية في تقييم احتياجات السوق بشكل شامل وتقديم عطلة متكاملة على مستوى عالمي للمسافرين من المنطقة وحول العالم. نتطلع إلى الترحيب بأول الركاب على متن ريزورتس وورلد ون وتزويدهم بالفرصة للاستمتاع بتجربة لا تُنسى، خاصةً في دبي حيث سيبدؤون وينهون رحلاتهم البحرية، وسيكون بإمكانهم الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض في جميع أنحاء المدينة".