رحلات الطيران الإماراتية إلى أمستردام لم تتأثر بالعاصفة بنيامين

بسبب الرياح القوية الناجمة عن العاصفة بنيامين، سيتم تأجيل أو إلغاء الرحلات الجوية من الساعة 6 مساءً فصاعدًا. هل تسافر عبر مطار سخيبول اليوم؟ لذا، يُرجى مراعاة أحوال الطقس والتخطيط لرحلتك بعناية، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس.