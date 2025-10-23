رحلات الطيران الإماراتية إلى أمستردام لم تتأثر بالعاصفة بنيامين

قالت شركات الطيران الإماراتية، الخميس، إنه لم يطرأ أي تأثير على الرحلات الجوية من وإلى أمستردام بسبب العاصفة.
تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية، بعد ظهر اليوم الخميس، بما في ذلك 75 رحلة مغادرة من مطار سخيبول في أمستردام.
بسبب الرياح القوية الناجمة عن العاصفة بنيامين، سيتم تأجيل أو إلغاء الرحلات الجوية من الساعة 6 مساءً فصاعدًا. هل تسافر عبر مطار سخيبول اليوم؟ لذا، يُرجى مراعاة أحوال الطقس والتخطيط لرحلتك بعناية، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس.
وأكد متحدث باسم شركة طيران الإمارات عدم وجود "أي تعطل" في رحلات الشركة التي مقرها دبي إلى الوجهة الأوروبية.
وقال متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن "الرحلات الجوية تعمل كالمعتاد حتى الآن".
وتشغل شركات الطيران الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة رحلات مباشرة إلى أمستردام، التي تعد واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في أوروبا، والمعروفة بمزيجها الفريد من التاريخ والثقافة والأجواء المريحة.
ينجذب الزوار من الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى إلى قنواتها الخلابة ومنازلها الضيقة الساحرة وأحيائها النابضة بالحياة والتي يمكن استكشافها بسهولة سيرًا على الأقدام أو بالقارب أو بالدراجة.
تتميز المدينة بوجود متاحف عالمية المستوى مثل متحف ريجكس ومتحف فان جوخ ومتحف آن فرانك هاوس، بالإضافة إلى ثقافة المقاهي النابضة بالحياة والحياة الليلية الشهيرة.
ونصح مطار سخيبول في أمستردام المسافرين بالتحقق من معلومات الرحلة الفعلية قبل التوجه إلى المطار أو الاتصال بشركة الطيران للحصول على أحدث المعلومات.